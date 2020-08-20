تراند اليوم : سلطة مكرونة بالصوص

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نقدم لكِ سيدتي من مطبخ "طبق اليوم" طريقة تحضير سلطة مكرونة بالصوص.
المقادير:
4 كوب مكرونة .. كوب صدور دجاج شرائح..ربع كوب جزر مبشور.. ربع كوب ثوم.. ثلث كوب شبث.. ربع كوب مكعبات فليفلة حلوه حمراء.. ثلث كوب كرفس..ثلث كوب زيتون اسود..الصوص:: نصف كوب مايونيز.. 5 ملاعق حليب.. ملعقة خل.. ملعقتان سكر.. ملعقة خردل.. ملح وفلفل مطحون
الطريقة:
في وعاء كبير اغلي المكرونة مع الملح ثم يشطف ويترك جانبا بعد ان يبرد.. بوعاء صغير ضعي المايونيز والحليب والخل والخردل والسكر والملح والفلفل ويخفق حتى يصبح ناعم..بوعاء كبير ضعي المكرونة ويصب الصوص ثم يضاف الدجاج والجزر والثوم والفلفل والكرفس.