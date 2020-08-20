تراند اليوم : روبيان بصلصة ألفريدو

نقدم لكِ سيدتي من مطبخ "طبق اليوم" طريقة تحضير روبيان بصلصة ألفريدو.

الطريقة:

اطهي السباغيتي بالماء ..اغسلي الروبيان بالماء البارد ..وذوبي الزبدة بمقلاة كبيرة واقلي الروبيان حتى ينكمش ويفقد الماء وصفيه ثم اعيديه للمقلاة واضيفي الثوم المفروم ويقلى دقيقتان ثم اخفضي النار ..واضيفي صلصة ألفريدو ..والتوابل الايطالية تغطى المقلاه بغطاء ويترك على نار هادئة ثم اضيفي السباغيتي ويمزج ويرش بالبقدونس المجفف والجبن المبشور ويقدم حتى يسخن