تراند اليوم : ماذا تعرف عن جهنم ؟

هل تعرفين انه هنالك سبعة أبــــــواب لجهنم؟ ان للجنة ثمانية ابواب وان لجهنم سبعة ابواب اخرى لذا نرى ان كلمة ( ابواب ) وملصقاتها تتكرر في القرآن الكريم ( 15) مرة بعدد ابواب الجنة و ابواب جهنم :، اليك ادناه معلومات عن هذه الأبواب:

البـــاب الأول:-

يسمى جهنم لأنه يجهم في وجوه الرجال والنساء فيأكل لحومهم ، وهو أهون عذاباً من غيره.

البــاب الثــاني :-

ويسمى لظــى لأنها آكلة اليدان والرجلان تدعو من أدبر عن التوحيد وتولى عما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام.

البــاب الثالث:-

يقال له سقر انما سمي سقر لأنه يأكل اللحم دون العظم ..

البــاب الرابــع :-

يقال له الحطمة لأنها تحطم العظام وتحرق الأفئدة وترمي بشرر كالقصر فتطلع الشرر إلى السماء ثم تنزل فتحرق وجوههم وأيديهم فيبكون الدمع حتى ينفذ ثم يبكون الدماء حتى تنفذ ثم يبكون القيح حتى ينفذ

البـــاب الخامس :-

يقال له الجحيم انما سمي بذلك لأنه عظيم الجمرة ، الجمرة الواحدة أعظم من الدنيا

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البــــــاب السادس :-

يقال له السعير سمي هكذا لأنه يسعر فيه ثلاثمائة قصر في كل قصر ثلاثمائة بيت في كل بيت ثلاثمائة لون من العذاب وفيه حيات وعقارب وقيود وسلاسل وأغلال ، وفيه باب الحزن ليس في النار عذاب أشد منه إذا فتح باب الحزن حزن أهل النار حزناً شديداً .

البـــاب السابع :-

يقال له الهاوية من وقع في لم يخرج ابداً وفيه بئر الهباب يخرج منه نار تستعيذ منها النار، وفيه الذين قال الله فيهم {سأرهقه صعودا} ، وهو جبل من نار يوضع أعداء الله على وجوههم على ذلك الجبل مغلولة أيديهم إلى أعناقهم، مجموعة أعناقهم إلى أقدامهن، الزبانية وقوف على رؤوسهم بأيديهم مقامع من حديد إذا ضرب أحدهم بالمقمعة ضربة سمع صوتها الثقلان.

أبواب النار من حديد ..

فرشها :- الشوك

غشاوتها :- الظلمة

أرضها :- نحاس ورصاص وزجاج أوقد عليها ألف عام حتى احمرت وآلف عام حتى ابيضت وآلف عام حتى اسودت فهي سوداء مظلمة قد مزجت بغضب الله .

اللهم انا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قولا أو عمل

اللهم أجرنا من النار

اللهم أجرنا من النار

اللهم أجرنا من النار

فلنعمل لآخرتنا وننسى متاع الدنيا، اذ انه متاعٌ زائل، الحمدالله على نعمة الإسلام.وكالا