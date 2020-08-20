تراند اليوم : فيلم (Spectre) يدخل جينيس لأكبر خدعة تفجير

واشنطن / وكالات / مشرق نيوز

لم تعد موسوعة جينيس للأرقام القياسية حكراً على الإنسان وكسره للأرقام القياسية، بل كان لعالم الحيوان نصيب في تلك الأرقام.

فقد دخل الكلب أوتو موسوعة جينيس للأرقام القياسية بعد أن سار أطول مسافة يقطعها كلب، ممتطياً زلاجة بـ 4 عجلات، ليعبر نفقاً، شكله أشخاص بأرجلهم، في ليما عاصمة بيرو.

وكان للسينما نصيب، حيث سجل فيلم جيمس بوند الجديد “Spectre” المصور في مدينة أرفود المغربية، رقماً قياسياً بفضل لقطة سينمائية استخدم فيها أكبر خدعة تفجير استمرت 7.5 ثانية وكان لها تأثير يعادل 68.47 طناً من مادة “تي إن تي” المتفجرة.

على الجانب الآخر من العالم، وتحديداً في اليابان، فقد حقق العداء الياباني كينيشي إيتو الزمن الأسرع في مسافة 100 متر في زمن قدره 15.71 ثانية على القدمين واليدين.

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أما في الهند، فاستطاع Dinesh Shivnath Upadhyaya تحقيق الرقم القياسي بوضعه 15 شمعة في فمه إلى جانب إطفاء 30 عود ثقاب بلسانه في دقيقة واحدة.

وفي بريطانيا كسر أليستر موفات كل الأرقام السابقة في ركن سيارته في أضيق موقف مواز بالاتجاه المعاكس في مساحة مشتركة قدرها 34 سنتيمتراً فقط.

وبطريقة احترافية مذهلة استطاع لاعب فريق هارلم “غلوب تروترز” ثاندر تسجيل أطول هدف لكرة السلة من مسافة قدرت بـ 21.18 متر وهو معصوب العينين، أما زميله هاندلز فرانكلين فسجل هدفه من بعيد وهو جالس وظهره للسلة من مسافة قدرت بـ18.47 متراً.