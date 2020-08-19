صورة للفنانة حلا شيحة بدون مكياج تعرضها لتعليقات قاسية

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 19 أغسطس 2020 05:16 مساءً - ‏8 دقائق مضت أخبار المشاهير 12 زيارة

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ، صورة كانت قد نشرتها الفنانة المصرية حلا شيحة على حسابها في “سناب شات” وظهرت فيها من دون إدخال أي تعديل على ملامحها بواسطة المكياج.

وانقسم جمهور الفنانة حول الصورة، إذ رأى بعضهم أنها تبدو جميلة في حالاتها كافة، فيما رأى آخرون أن شكلها بالمكياج أفضل من الحقيقة ، ومما جاء في التعليقات: “ليتها ما صورت” كما شبهها البعض بممثلين رجال .

وكانت حلا، قد أثارت جدلا واسعا في الآونة الأخيرة بعدما خلعت الحجاب وعادت إلى المجال الفني بعد أعوام طويلة من الاعتزال.

