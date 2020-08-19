تراند اليوم : وصفة لتسمين الجسم النحيف

وصفة لتسمين الجسم النحيف، حيثُ أنّ العديد من الفتيات يُعانون مِن النحافة، ويلجؤن للعقاقير التّسمين المُختلفة الأنواع والأشكال، ولكِن هَذه العقاقِير تُشكّل خطرًا على صِحّة وسلامة الجسم فِي المُستقبل، وتحمل هذه الحبوب مَواد كيميائيّة خطيرة جدًا، وبالرّغم من أن الكثير من الفَتيات يبحثُون عن وصفات للتخسيس، إلّا أنّ هُناك العديد من الفتيات تبحث عن وصفات للتسمين، فالجسم النحيف جدََا لا يُعد من علامات الجمال التي يجب على الفتاه التحلّي بها، لذا فى الجمهور التالي نطرح لكم أفضل وصفة لتسمين الجسم النحيف، في وقتٍ قصير.

*اسرع وصفة لتسمين الجسم.

سنتحدّث في الفقرة التالية عن أفضل وأسرع وصفة لتسمين الجسم في وقت قصير جدًا، ولكن يجب مراعات اتّباع الوصفة التالية بحذافيرها:

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البيض: قد تكون عجّة البيض خياراً مثاليّاً لوجبة غذائيّة غنيّة بالسّعرات الحرارية، وهي مصدر أساسيّ للبروتين الجيد سريع الامتصاص، يمكن إضافة إلى عجّة البيض أو الأومليت العديد من المكونات، كالبطاطا المهروسة، والبصل، والبقدونس، والزّعتر، والسّبانخ والجبن أيضاً، مع العلم أنّ عجة البيض البسيطة دون إضافات لا تقل السّعرات الحرارية في الحصّة الواحدة منها (61 غم) عن 100 سعرة حراريّة.

شوربة الكريما: استخدام الكريما وبدائلها في الوصفات الغذائيّة اليوميّة المختلفة يساعد في زيادة محتواها من السّعرات الحرارية، إضافةً إلى رفع مستوى ما فيها من البروتين، والكالسيوم، والدهون، يوجد العديد من الوصفات والشّوربات التيي تعتمد على الصّوص الكريميّ، مثل شوربة الفطر الكريميّة، وشوربة الدّجاج مع الكريما، قد تصل نسبة السعرات الحرارية في الحصّة الواحدة من الوصفة العادية لشوربة الدّجاج مع الكريمة ما يتجاوز 400 سعرة حرارية اعتماداً على كميّة الكريما أو الزّبدة المستخدمة فيها.

الأفوجادو: يُعتبر الأفوجادو مصدراً غنيّاً للدّهون غير المُشبعة، والبروتين، والكثير من الفيتامينات والمعادن، ادهن الأفوجادو في سندويشة غنيّة باللّحوم، أو أضفه إلى السّلطات، أو تناوله كوجبة خفيفة من المقبلات، فكلّ 100 غرام من الأفوكادوو تحتوي على ما يقارب 160 سعرة حراريّة.

الشّوفان: الشوفان، وصدر الدجاج، والكريما، والزّبدة، والبقدونس، والفطر، مكوّنات غنيّة يمكن الاستفادة منها عن طريق إعداد شوربة الشّوفان التي تحتوي على نسبة عالية من السّعرات الحرارية، والألياف، والبروتينات، والمعادن، وتصنّف شوربةة الدّجاج بالشّوفان من الشّوربات الدّسمة، إذ تصل فيها السّعرات الحرارية إلى 200 سعرة حرارية.

*نصائح لتسمين الجسم كامل.

إليكُم أهمّ النصائح لتسمين الجسم بالكامِل، والتي ساعدت الكثير من الأشخاص الذين يُعانون من النحافة على تسمين أجسامهم، ومن أهم هذه النصائح التي يجب عليك اتّباعها هي:

الرّياضة: من المعروف أن ممارسة التّمارين الرّياضية تساعد على فقدان الوزن، لكنّها أيضاً تساعد على بناء العضلات التي تزيد من كتلة الجسم، إذ إنّ العضلات تتمتّع بوزن أكبر من وزن الدّهون في الجسم، وزيادة كتلة العضلات أفضل طريقة لزيادةة الوزن، فهي ترفع من سرعة عمليّات الأيض لدى الانسان.

الطعام بعد الرّياضة: تعمل الرّياضة على تنشيط الدّورة الدّموية، وبالتّالي ارتفاع عمليّات الأيض، يُفضّل تناول وجبة كبيرة بعد التّمرين للاستفاده القصوى من السّعرات الحراريّة، حيث تشجّع الجسم على التّخلص من السّعرات الحراريّة الزّائدة،، وبها يكون كسب الوزن المثالي بالطّريقة الصّحية.

وجبات أكبر: ارفع عدد الوجبات اليوميّة إلى خمس وجبات بدلاً من ثلاث، حتّى يعمل الجسم على تخزين السّعرات قبل أن يحتاج إلى استهلاكها. انتبه إلى مضغ الطّعام جيّداً، لأنّ الطّعام غير المهضوم يخرج من الجسم على شكل فضلات فلاا يستفيد الجسم منه.

اللّبن ضروري في الحمية: فهو مرتفع السّعرات الحرارية، ومصدرٌ لبكتيريا الجهاز الهضمي التي تساعده على أن يبقى بصحّة جيّدة، وتساعد على استمرار عمليّة الهضم بالطّريقه الصّحيحة، كما يُسهّل عمليّة امتصاص العديد من الموادد الغذائيّة.

المكسّرات والحبوب: الفستق، والبندق، والجوز، والكاجو، والصّنوبر، واللّوز، وبذور القرع والبطيخ والكوسا، والفول السوداني، كلّها غنيّة جدّاً بالمعادن والألياف والدّهون، وهي وسيلة جيّدة لزيادة السّعرات الحرارية بسرعة.

أوقات مُخصّصة للطّعام: النّظام سمة أساسيّة يتّبعها الجسم، فحافظ على نظام محدّد في تناول الطّعام، هذا سيساعد على تنظيم هرمونات الجسم أيضاً وتحسين المزاج، ومن الضّروري أيضاً ألّا تكون شرهاً فيتعب الجسم ويتحوّل الطّعام الزّائدد إلى دهون.

لا تسرع في كسب الوزن: هذا الخطأ الشّائع يعمل على اضطرابات في عملية التّمثيل الغذائيّ، وبالتّالي تذبذباً في ارتفاعع وانخفاض الوزن في فترات متقاربة.

لا تسرع في كسب الوزن: هذا الخطأ الشّائع يعمل على اضطرابات في عملية التّمثيل الغذائيّ، وبالتّالي تذبذباً في ارتفاعع وانخفاض الوزن في فترات متقاربة. البروتين: يحتاج كل عضو من أعضاء الجسم دون استثناء إلى البروتين، لذلك عند الرّغبة بزيادة الوزن من المهمّ التّركيز على تناول كمّية كبيرة من البروتينات، حيث تعتبر اللّحوم مصدراً مُهمّاً وأساسيّاً لها.

الزيوت: ليس المقصود هنا الأغذية المُشبّعة بالدّهون الضّارة، إنّما الزّيوت ذات النّباتية التي تحتوي على أوميجا 3، مثل زيت الكانولا وزيت الزّيتون، فسيوازن الكوليسترول في الدّم، ويحسّن الصّحة دون التّعارض مع زيادة الوزن.

اعرف جسمك: انتبه إلى الأساليب والأطعمة التي يستجيب لها جسمك واتّبعها، لأنّ طبيعة الجسم واعتماده على بعض الموادّ الغذائيّة تختلف من شخص لآخر، فاعرف جسمك وراقب استجاباته.

المُكملّات الغذائيّة: وهو الخيار الأخير لما قد ينتج عنه بعض الآثار السلبية، لذلك من المهمّ استشارة أخصائيّ قبل استعمالها.

*وصفة لتسمين الجسم في مدة قصيرة.

يلجأ العديد من الأشخاص لوصفات التسمين المُنتشرة والتي تُساعدهم في الحصول على جسم جميل وجذّاب مشدود، ومن أهمّ هذه الوصفات:

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