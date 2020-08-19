تراند اليوم : خلطات تنحيف البطن والخصر في اسبوع

خلطات تنحيف البطن والخصر في اسبوع، حيثُ يعاني الكثير من الأشخاص من تزايد الوزن في منطقة الخصر والبَطن، وذلك نتيجة تناولهم وجبات تحمِل الكثير من السُعرات الحرارية التي تُشكّل الدهون، وتتراكَم هذه الدهون في مِنطقة الأرداف والبطن والخصر، وتظهر على الجسم بشكل غير مرغُوب فيه، ويُفقِد جسم الإنسان الرشاقة والحيوية، حيثُ يصعُب التخلص من الدهون المُتراكمة في الجسم، فلهذا يلجأ العديد من الأشخاص الذين يُعانون من الوزن الزائد لبرامج التخسيس المُنتشرة، بهدف التخلّص من السمنة والوزن الزائد، وإليكُم الآن نعرض أفضل خلطات تنحيف البطن والخصر في اسبوع.

*خلطات تنحيف البطن والخصر بسرعة.

إليكم الحل الأمثل للقضاء على السّمنة وإنقاص الوزن، فنُقدّم في الفقرة التالية أهمّ خلطات تنحِيف البطن والخصر بسُرعة، وفي النقاط التالية أهمّ الخلطات لتنحيف البطن والخسر في وقت قصير:

اتباع نظام غذائي سليم: عند الحديث عن النظام الغذائي السليم واللازم لتنحيف دهون منطقة البطن والخصر، فإنّ الأساس الذي نتحدث عنه هو اتباع حمية منخفضة السعرات الحرارية عن تلك التي يحرقها الجسم حتى نحفز خسارة الوزن وحرق دهون الجسم، والتي تشمل دهون منطقة البطن، بالإضافة إلى ذلك فهناك العديد من النصائح التي يمكن أن نقدمها للحصول على حمية صحيّة، وتشمل هذه النصائح:

تناوُل الحبوب الكاملة، كالقمح الكامل والشوفان الكامل والأرز البنيّ، وتجنب النشويات الممكررة، كالخبز الأبيض والأرز الأبيض.

الابتعاد عَن الوجباتِ السّريعَة والسُّكرّيات، وتجنب الأطعمة العالية المحتوى بالدهون، والتركيز على تناول الخضروات والفواكه.

شُرب كميّات كافية مِنَ الماء بين الوجبات وأثناء تناول الطعام، حيث يساعد ذلك على خفض كميّات الطعام والسعرات الحراريّة المتناولة، مما يساعد على المدى البعيد في خسارة الوزن.

زيادة عدد الوجبات المتناولة يوميّاً وجعلها أصغر حجماً، حيث إنّ ارتفاع حجم الوجبات وقلة عددها هو أحد أسباب زيادة السمنة، والتي تشمل السمنة الوسطية.

تناول الطعام ببطء، وللوصول إلى ذلك يمكن الاستعانة بالمضغ الجيد، واستعمال الأطباق والملاعق صغيرة الحجم، والحديث قليلاً مع الموجودين أثناء تناول الطعام، وغيرها من الطرق.

الحرص على إضافة البهارات والتوابل التي تساهم في التحكم بمستوى السكر والإنسولين في الدم بإضافة نوع واحد منها إلى كل وجبة على الأقل، والتي تشمل القرفة والكركم والفلفل الأحمر الحار والقرنفل.

يمكن الاستعانة بشرب كوب أو اثنين يومياً من الشاي الأخضر.

ممارسة التمارين الرياضية: يجب أن تتم محاربة دهون البطن والخصر عن طريق ممارسة تمارين الأيروبيك يوميّاً، والتي وجد لها تأثير فعال ومباشر في تخفيف دهون منطقة البطن، وللحصول على هذا التأثير يجب ممارسة أي من رياضات الأيروبيك بحيث لا يقل مجموع ساعات الرياضة عن 10 ساعات أسبوعياً والالتزام بذلك لعدة أسابيع حتى يتم الوصول إلى خسارة ملموسة في دهون البطن، حيث تشمل تمارين الأيروبيك أي من التمارين التي ترفع من معدل النبض والتنفس، مثل المشي السريع والهرولة والقفز على الحبل والدراجة الثابتة وحصص الأيروبيك والرقص وغيرها.

النوم الكافي: يجب الحرص على النوم لحوالي 7 ساعات ونصف في كل ليلة، حيث وجد أن عدم الحصول على قدر كاف من النوم يومياً يسبب اختلالات أيضية تساهم في تراكم الدهون، لا سيما دهون منطقة البطن، ولذلك يجب الحرص على النوم الجيد لمحاربة دهون هذه المنطقة.

*نصائح عامة للتخلص من دهون البطن والخصر.

نطرحُ لكم في الفقرة التالية أهمّ النصائح العامّة للتخلص من الدُهون المُتراكِمة في البطن والخصر.

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إن أحد أهم أسباب النجاح في خسارة الوزن والتخلص من الدهون عامة هو وضع هدف منطقي وواقعي بدلاً من وضع هدف صعب التحقيق، فمثلاً إذا ما كان الشخص لديه 20 كيلوجراماً من الوزن الزائد، فمن الأفضل أن يجعل هدفه الأوليّ خسارة 5 كيلوجرامات من وزنه، وأن يقسم هذه الخمس كيلوجرامات إلى نصف كيلو أو كيلو واحد أسبوعيّاً على سبيل المثال.

عمل تغيير واحد أو اثنين في كل خطوة بدلاً من الانخراط المفاجئ في خطة بعيدة تماماً عن نظام حياة الإنسان المعتاد، حيث إنّ ذلك يمكن أن يسبب له الملل والتخلي عن خطته بعد فترة مؤقتة، في حين يؤدي تبني التغييرات التدريجي إلى إدخال هذه التغييرات في نمط حياة الإنسان بشكل مقبول ومحتمل.

*خلطات سد الشهية وتنحيف البطن.

هُناك العديد من الخلطات الطبية التي تُساعد الإنسان على فُقدان الشهية المُفرطة/ ومن هذه الخلطات:

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المكونات:

شمر + ملعقة قرفة+ ملعقة بذور كمون.

الطريقة:

قطعي الشمر وقومي بغليه في لتر من الماء.

اعصري 2 ليمونة وضعي المزيج في الخلاط.

امزجي بذور الكمون بالقرفة وضعيهم على المزيج السابق.

اضيفي عصير محبب أي عصير تفاح أو كمثري، ثم تناوليه.

*وصفة سحرية لتنحيف الخصر والبطن.

إليكُم في الفقرة التالية أفضل وصفة سحرية لتنحيف الخصر والبطن والأرداف، حيثُ تعمَل هذه الوصفة على حرق الدهون المُتراكمة في الجسم.

المقادير :

شمر.

2 ليمون.

ملعقة من القرفة.

ملعقة من بذور الكمون.

الطريقة :

نقوم بتقطيع الشمر وغليه في ماء.

نقوم بعصر الليمون على الخليط ونضعه في الخلاط.

نخلط بذور الكمون مع القرفة ونضعهم فوق الخليط الاول.

نضيف الى الخليط الناتج اي عصير ترغب به ثم نتناوله.

*وصفة تنحيف الخصر.

الخصر من أهمّ مواصفات الجمال، حيث تسعى الكثير من الفتيات للتخلص من الوزن الزائد في هذه المنطقة.