تراند اليوم : وصفات لازالة الكرش والارداف في اسبوع

وصفات لازالة الكرش والارداف في اسبوع، حيثُ يبحثُ الكثير من الأشخاص عن أفضل الطرق العلاجية التي تُساعدهم في التخلّص من الكرش، والوزن الزائد في الجِسم، فيتكون الكرش نتيجة تَناول الإنسان لبعض الأطعمة الغنية بالدهون والبروتينات التي تُساهم بشكل كبير في ازدياد الوزن، وتُعدّ مِنطقة البطن والارداف من أكثر مناطق الجسم عُرضةََ للإصابة بالسمنة، ويلجأ الكثير من الناس للوصفات الطبية لإزالة الكرش والقضاء على السمنة في وقتِِ قصير، والتقرير التالي يُوضّح لكم أفضل وصفات لازالة الكرش والارداف في اسبوع.

*وصفات لازالة الكرش والارداف.

إليكُم هُنا أقوى الطرق والوصفات لخسارة الوزن ولتخسِيس الكرش والأرداف، بينَما يُعدّ الكرش من أكثر الأمراض التي تُصِيب الرجال خاصّة والكرش هُو عبارة عَن تراكم الدهون في الجسم ينتج عنها الكرش، وهنا نطرح لكم أفضل وصفات لازالة الكرش والارداف:

تمارين لشد البطن: تمارين شد البطن ضرورية لكل الرياضيين و متدربى رفع الأوزان، تمارين البطن تُساعد على تقوية الجذع وحِماية فقرات الظهر من الأصابة، فإذا كانت عضلات بطنك ضعيفة وقمت بحمل أوزان كبيرة على ظهرك (مثل تمرين السكوات) فإنّ عضلات القطنية (أسفل الظهر) تتكبد كل الحمل لحفظ توازن الجسم، ممّا يسُبّب إجهاد للظهر أو أصابة لا قدر الله، بالرغم من أهمية تمارين البطن إلّا أنّ هذا لا يعني أنّ أداء مئات من عدات البطن هى الحل لتخسيس الكرش، بالعكس فإنّ تمارين البطن تؤدي إلى زيادة فى حجم عضلات البطن، مما يدفع الكرش إلى الأمام و يُعطي إيحاء بزيادة حجم الكرش.

الدراسات و كل المحاولات العملية أثبتت أنه من الصعب جدََا استهداف الدهون فى مِنطقة بعينها، سواء فى البطن أو الارداف أو أى منطقة أخري.

الملابس الحرارية: مِن الشائع فى مصر و الوطن العربي وقوع الملايين فى خدعة و كذبة الملابس الحرارية للتخسيس، فإنّا رأيت بعينى عشرات المتدربين يلبسون حزام البطن الحرارى فى غرف تغيير الملابس فى الجيم، وهذا اعتقادََا منهم أنهم يخرجون دهون البطن الزائدة عن طريق العرق، وهذا اعتقاد خاطيء تمامََا، فالدهون عبارة عن أحماض دهنية تتكسَّر فى الدم وتتحول للجلوكوز من أجل استخدامها فى الطاقة، ولا تخرج أبدََا عن طريق العرق، أضف الى ذلك خطورة اصابتك بالجفاف وضربة شمس بسبب هذه الملابس، للقراءة عن هذه الأسطورة بأستفاضة أو اذا كنت تعرف صديق لك مقتنع بجدوى الملابس الحرارية، أرسل له هذا الموضوع.

الادوية: هُناك نوعان من الأدوية يتناولها راغبى التخلص من الكرش، أدوية عن طريق الفم أو دهانات موضِعية، فهناك من يتناول أدوية مثل الزينيكال أو الشيتوكال أو الهيدروكسي كت أو الليبو 6، و هُناك من يدهن كريمات أشتراها عن طريق الاعلانات التليفزيونية بلا أى جدوي، دعني أسألك انت شخصيََا، لو كانت هذه الأدوية تعمل، هل كنت احتاجت إلى قراءة مِثل هذه الجمهورة، لو كانت هذه الأدوية تعمل، لما كانت هناك مشكلة بدانة فى الوطن العربى و العالم كله، أضف الى ذلك، بعض هذه الأدوية لها مضاعفات خطيرة على الصحة. اقرأ أيضاً Advertisements

شفط الدهون: شَفط الدهون ينجح فِعلََا فِى شفط الدهون موضعيََا، عِند حرق الدهون عن طريق الرجيم، فإنّ الخلايا الدهنية لا تختفى، لكنها تنكمش فى الحجم، و لكن شفط الدهون يشفط الخلايا الدهنية بأكملها من تحت الجلد، و هذا يعني أن الدهون لا تتراكم فى هذه المنطقة فى المستقبل، و هذا ليس شئ جيد، لأنّك عندما تستمر فى عادات الغذائية السيئة و تكتسب دهون جديدة، فان الدهون تتراكم حول منطقة الشفط بشكل غير طبيعي وتسبب تشوهات جمالية كبيرة فى منطقة البطن، أضف الى هذا، عملية شفط الدهون عملية خطيرة وقد سببت الوفاة للعديد من المرضي.

*اسرع الطرق لتخسيس الكرش والارداف.

نُطلعكُم هُنا على أفضل وأسرع طريقة للتخلّص من الكرش والترهلات التِي تُصيب الجسم والبطن، بينمَا يُعدّ الكرش من أخطر الأمراض التي يُعاني منها الكثير من الرجال، ويجب عليك اتّخاذ بعض من المعايير التالية للتخلص من الكرش في وقت قصير جدََا.

تلوين الطعام: وليس المقصود هنا هو دهان الطعام، بل الإكثار من ألوان الوجبة كالفلفل والخيار والسبانخ والجزر والطماطم وغيرها من الأطعمة الصحية التي إذا تم إدراجها في وجبة واحدة كانت الاستفادة منها جيدة، علماً بأن بعض الأنظمة الغذائية تمنع الجزر أو الطماطم خلال فترة الرجيم.

شرب الماء بكثرة: علي عكس ما يعلمه الكثيرين، فشرب الكثير من الماء بما لا يقل عن 8 أكواب يومياً أحد أهم الخطوات الضرورية لفقدان الدهون وخسارة الوزن كما ننصح بشرب كوب من الماء قبل كل وجبة طعام بفترة قصيرة، وذلك في ظل ترطيب الجسم وتعويض السوائل المفقودة وتقليل الاحتياج إلي المشروبات الغازية والعصائر المحلاة؛ لذلك ننصحك بأن تحمل الزجاجة معك أينما ذهبت.

التوقف عن تناول المشروبات الغازية: المشروبات الغازية حتى الدايت منها تكون منتجات تجارية وتؤثر علي رشاقة الجسم، خاصة علي منطقة البطن، وذلك بسبب احتوائها علي كميات كبيرة من السكر التي يصعب علي الجسم التعامل معها، ومن ثم يقوم بتحويلها إلي دهون تخزن حول منطقة البطن؛ ولهذا السبب يجب التخلص من المشروبات الغازية أو تجنبها قدر الإمكان في حالة الرغبة في الحصول علي بطن مشدودة.

الامتناع عن تناول الوجبات السريعة: أكثر ما يهدد رشاقة الجسم وخصوصاً تخسيس الكرش هو تناول الوجبات السريعة، حيثُ تحتوي جميعها علي كميات كبيرة من السعرات الحرارية والدهون المشبعة التي يصعب علي الجسم التعامل معها ومن ثم يقوم بتخزينها بالجسم خاصة في منطقتي البطن والأرداف؛ ولذلك في طريقة الرشاقة يجب الامتناع عن تناول مثل هذه الأطعمة واستبدالها بالأطعمة الصحية خاصة النباتية منها.

تحديد حجم الوجبة: هل تعلم حجم الوجبة التي يجب أن تتناولها؟ هل تعلم أن غالبيتنا يضع علي الأقل ضعف الكمية المذكورة بالنسبة لحجم الوجبة، فضلاً عن وضع المطاعم أكثر من ضعف حجم الوجبة المثالي للفرد من اللحوم والدهون، فضلاً عن طريقة إعدادها السيئة، فاختبر ذلك بوضع ما يكفيك من الحبوب في إناء أو وعاء وقارنه بحجم الوجبة المذكور علي علبة الحبوب. لذلك ننصحك باستخدام أطباق صغيرة لتناول الطعام فهي تشعرك بالشبع السريع وتستطيع أن تخدع بها معدتك، بهذه الطريقة تحمي جسمك كله خاصة بطنك من العديد من السعرات الحرارية الغير ضرورية.

ممارسة تمارين تخسيس الكرش: صحيح أن جميع التمارين الرياضية تفقدك السعرات الحرارية والدهون الغير ضرورية، لكن بخصوص تخسيس الكرش فالموضوع مختلف تماماً، حيثُ تحتاج منطقة البطن لممارسة التمارين المُتخصصة مثل تمارين البطن وتمارين شَدّ البطن، وذلك فِي ظل إتباع نظام غذائي صحي أو التدقيق في الطعام المتناول والإكثار من الحركة.

البعد عن التجويع والحرمان: تجويع النَّفس والحِرمان من الطعام هي أحد أسباب تخزين الجسم للدهون وتقليل معدلات الأيض علي عكس ما يعتقد الكثير منا، ولذلك يجب ان يتم تقليل السعرات الحرارية من خلال إتباع نظام غذائي صحي من قسم رجيم دون تعديل، وذلك لضمان الحصول علي العناصر الغذائية الضرورية بأقل قدر ممكن من السعرات الحرارية والدهون الغير ضرورية.

البعد عن التوتر: حيثُ ثَبت أنّه هُناك علاقة وطيدة بين التوتر وزيادة الوزن، ليس لحث الجسم علي تناول الطعام فَقط، بل لكَون التوتر والضغوط النفسية والعصبية تحفز الجسم علي إفراز العديد من الهرمونات التي تؤثر علي عملية التمثيل الغذائي، لذلك يجب محاربة التوتر والضغوط قدر الإمكان لتخسيس الكرش والحصول علي جسم صحي ورشيق.

التدقيق في الطعام المتناول: ليس الأمر بخُصوص الكميات والنوعيات فقط، بل يجب اتباع نظام غذائي وطن صحي بدون التخلي عن وجبة مُهمّة كوجبة الإفطار، فعلي عكس ما يعتقد البعض، تجنب تناول وجبة الإفطار عامل أساسي لظهور الكرش. وللمزيد ننصحك بالتعرف علي فوائد وجبة الإفطار، كما يُنصح الخبراء والمتخصصون كُل مَن يرغب في تخسيس الكرش أن يُراقب طعامه باختيار أطعمة صحية قليلة الدهون كالخُضروات والفواكه والأرز البني والحبوب الكاملة وتجنب الأطعمة الغنية بالدهون والسعرات الحرارية كالبيتزا والهمبرجر والأطعمة المقلية والمحمرة والمخبوزة والسكريات، وعلي الجانب الآخر شدد الخبراء والمتخصصون علي ضرورة تناول الطعام ببطء كوسيلة فعّالة لتخسِيس البَطن وإنقاص الوزن بشكلِِ عَام وسرعة الشعور بالشبع والامتلاء في ظِل الاستمتاع بالطعم والمذاق لأطول فترة ممكنة من دون إفراط.

*اقوى الطرق للقضاء على الكرش نهائيا.

إليكُم أهمّ النصائح للتخلص من الكرش بشكلِِ نهائي، وبدون أي مجهُود أو تعب، وبطريقة سليمة وصحية، حيثُ أثبتت العديد من الدراسات الحديثة أن التمارين الرياضية من أهمّ الأدوية العلاجية في القضاء على الكرش.

الالتزام بِحمية مُنخفضة بالسعرات الحرارية عن الاحتياجات اليومية، وتحتاج هذه الخطوة في الغالب لاستشارة اختصاصي التغذية حتى يقوم بحساب الاحتياجات اليومية من السعرات الحرارية وعمل حمية مناسبة للشخص، ويجب الالتزام بجلسات المتابعة لعمل التعديلات اللازمة، حيث تعتبر هذه الخطوة أساس خسارة الوزن بشكل نهائي إذا ما تم تطبيقها بشكل صحيح، فتدخل التغييرات في نمط حياة الإنسان، والذي يختلف عن الرجيمات السريعة التي غالبا ما تبوء بالفشل بعد الانتهاء منها، حيثُ يبدأ الشخص باستعادة الوزن الذي خسره.

البدء بممارسة رياضة الأيروبيك في أي شكل يستطيع الشخص ممارسته، حيث وجدت الدراسات فعاليتها في تخفيف دهون منطقة البطن، ويجب استشارة الطبيب قبل البدء بممارسة الرياضة من قبل الأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة أو غير معتادين عَلى ممارسة الرياضة أو الذين يعانون من البدانة بشكل كبير ، ومن الجيد البدء بممارسة الرياضة في الصباح الباكر قبل أن يبدأ الإنسان روتين يومه الذي يمكن أن يشغله ولا يتيح له الفرصة لأداء الرياضة، وللحصول على أفضل النتائج في خسارة دهون الكرش يجب ممارسة ما لا يقل عن 10 ساعات أسبوعياً من رياضة الأيروبيك بأشكالها والالتزام بها، وتشمل رياضات الأيروبيك المشي والهرولة والقفز على الحبل والدراجة الثابتة وحصص الأيروبيك، وغيرها.

الاستعانة بتدوين ملاحظات عن الأكل والسلوكيات اليومية، والتي تشمل النشاط البدني، مع الحرص على تدوين الوقت والمدة والمكان والمشاعر المرافقة لكل سلوك لتكون عوناً للشخص ومن يشرف على خطته العلاجية في تقييم سلوكياته وتحديد مشاكلها ووضع الحلول المناسبة لها، بحيثُ يتمّ وضع عدة حلول لكل مشكلة واختيار أنسبها، ثُمّ يجب أن يتم تقييم هذا الحل، وفي حال عدم نجاحه، يتم اللجوء إلى حل بديل من الحلول المطروحة، ثم تتم إعادة تقييمه.

الحرص على تناول الماء بكميات كافية، حيثُ أنّه يُساعد على الشعور بالشبع، ويقلل من تناول الطعام الذي يحصل أحياناً بسبب الشعور بالجوع وليس العطش، كما يجب الحرص على شرب الماء قبل الوجبات، حيث وُجِد أنَّ هذا السلوك يقلل من كمية السعرات الحرارية التي يتم تناولها في الوجبة، ويعمل تَبنّي هذا السلوك على المدى البعيد في المساعدة على خسارة الوزن والتخلص من الدهون المتراكمة.

جعل الوجبات المتناولة يومياً أكثر عدداً وأصغر حجماً، حيثُ أنّ ارتفاع حجم الوجبات وقلة عددها هو أحد أسباب زيادة السمنة والتي تشمل السمنة الوسطية.

الاعتماد على مُؤشِّرات الشبع الداخلية بدلََا مِن اتباع المقاييس الخارجية لتحديد كميّة الطعام التي يجب تناولها، حيثُ يجب أن يتعلّم الشخص أن يتناول كميّة الطعام التي تشبعه دون الوصول إلى حد الشعور بالتخمة، مثل أن يُعوّد الإنسان نفسه على الاكتفاء بتناول كوب ونصف من الأرز بدلاً من ثلاثة، وقطعة واحدة من الدجاج بدلاً من قطعتين، وهكذا.

الحرص على خَفض كمية الدهون المتناولة في الحمية، حيثُ أنّ الدهون الموجودة في الحمية هي ذات كفاءة عالية في عملية التحويل إلى النسيج الدهني المتراكم في الجسم، ولذلك يُساهم خفض دهون الحمية في خسارة الوزن.

تناول الطعام ببُطء، حيثُ يُساعد ذلك على خفض كميات الطعام المتناولة، ويمكن الاستعانة بالمضغ جيداً ووضع الملاعق والشوك بين اللقيمات والحديث قليلاً مع الأشخاص المحيطين بك وغيرها من السلوكيات على جعل مدة تناول الطعام أطول.

الالتزام بتناول الطعام في الأماكن والأوقات المُخصّصة لذلك فقط، ويجب تجنب تناول الطعام خارج هذه الأماكن، مثل تناول الطعام أثناء مُشاهدة التلفاز مثلاً.

الحرص على تجنب تناول السعرات الحرارية الفارغة التي تمنح الجسم السعرات الحرارية دون منحه العناصر الغذائية، ومن أمثلة هذه الأطعمة المشروبات الغازية والكحول وبعض أنواع الحلويات وغيرها.

الحرص على تنظيم النوم، حيثُ يَجبُ أن تكون مُدة النوم سبع ساعات ونصف، وفي حال الحرمان من النوم الكافي فإنّه يحصل خلل في عمليات الأيض تساهم في زيادة الوزن وتراكم الدهون، كما أنَّ الحرمان من النوم الكافي يشجع على الكسل ويقلل من قدرة الإنسان على مُمارسة الرياضة ويرفع من فرصة تناوله للمأكولات غير الصحية.

العمل على إيجاد حلول بديلة للتعامل من التوتر، حيثُ أن الكَثير من الأشخاص يدفعهم التوتر إلى تناول الطعام، ويطلق على هذا التصرف الأكل العاطفي، ويجب أن يتمّ وضع عدة حُلول وبدائل للتعامل مع هَذه المشكلة حتى يتمّ إيجاد الحل الأنسب لها، وتلعب الرياضة دوراً هاماً في تخفيف التوتر، مما يُمكِن أن يجعل منها حلاً ممتازاً للتعامل مع مُشكلة الأكل العاطفي بالإضافة إلى فائدتها الأساسية في رفع السعرات الحرارية التي يحرقها الجسم والمساعدة في التخلص من الكرش.

عند الوقوع في خطأ في الحِمية أو عندما يتمّ التجاوز عن أي من الخطوات التي قرر الشخص الالتزام بها يُجب عدم الشعور بالذنب والتمسك في التركِيز على الخطأ، فلا بأس مِن القيام ببعض الأخطاء أحيانََا، ويجب أن يُركز الإنسان على إنجازاته ونجاحه في الالتزامات بدلاً من التركيز على الأخطاء، حيث إن ذلك يبني له مشاعر إيجابية تساعده في الاستمرار.

القيام بتحضير طعامك بنفسك بدلاً من تناول الأطعمة الجاهزة حتى تتمكن من تحديد كمية الدهن المضافة.

القيام بعمل قائمة قبل الذهاب للتسوق والالتزام بها، وعدم الذهاب للسوق وأنت جائع.

*وصفات لازالة الكرش في وقت قصير.

حصدنا لكُم في الفقرة التالية أهمّ الوصفات لتنحيف الكرش في وقتِِ قصير، حيثُ تُعدّ هذه الوصفة وصفة جيّدة ومُهمّة.

زيادة عدد الوجبات المُتناولة يوميّاً مقابل العمل على جعل كل وجبة أصغر حجماً، ويتم ذلك بشرط أن يكون مجموع السّعرات الحراريّة المتناولة يوميّاً أقل من احتياجات الجسم اليوميّة بـ 500 سعر حراري على الأقل ودون أن ينخفض عن الحد الأدنى الذي يجب تناوله يوميّاً (معدّل الأيض الأساسي)، ويمكن الاستعانة باختصاصِي التّغذية للمساعدة في حساب كميّة السّعرات الحرارية التي يجب تناولها يوميّاً وتوزيعها على الوجبات المُختلفة بشكل صحيح حتى تحصل خسارة الوزن.

بالإضافة إلى خفض السّعرات الحراريّة المتناولة، يجب التّركيز على خفض كميّة الدّهون، حيث إنّ ذلك يعمل وحده على خفض السّعرات الحراريّة المتناولة ويساهم في خسارة الوزن، ومن الأمثلة على ذلك القيام بتناول الحليب منزوع الدّسم بدلاً من كامل الدسم، واعتماد مُنتجات الحليب مُنخفضة الدّهن، وإضافة كميّات بسيطة جداً من الدّهن أثناء تحضير الطّعام، إزالة جلد الدّجاج قبل طبخه، وتجنّب اللّحوم مُرتفعة الدّهن.

شرب كميات كافية من الماء، بحيث يجب تناول لترين من الماء يوميّاً كحد أدنى، وزيادة هذه الكميّة في حال كان الجو حارّاً أو قام الشّخص بممارسة التّمارين الرياضيّة.

التّركيز على تناول الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

البطء في تناول الطعام، ويمكن الوصول إلى ذلك بالمضغ الجيّد واستعمال الشوكة أو الملعقة الصّغيرة بدلاً من الكبيرة، كما يمكن شرب الماء أثناء الأكل، ووضع الملاعق والشُّوَك قليلاً بين كل لقمة والثّانية.

يمكن أيضاً شرب شاي بعض الأعشاب التي تُساهم في رفع معدل حرق الدّهون في الجسم، مثل الشاي الأخضر.ولكي يتم التخلّص من الكرش بأسرع طريقة ممكنة يجب الجمع بين كل ما تقدّم ذكره، بالإضافة إلى الإصرار والعزيمة والصبر حتى يتم الوصول إلى الهدف.

*خلطة تساهم في ازالة الكرش.

أهمّ الخلطات التي تُساهم في حرق الدهون المُتواجدة في منطقة الكرش، حيثُ يستخدم العديد من الأشخاص بعض الخلطات والوصفات الطبية للقضاء على الكرش ومن هذه الخلطات:

بالإضافة إلى الخطوات السّابق ذكرها، يمكن الإستعانة ببعض الأعشاب المُتعارف عليها أو الأغذية التي وردت بالدّليل العلميّ قدرتها أو ما يُشير على قدرتها في المساعدة في خسارة الوزن، مع الأخذ بعين الاعتبار أنّه لا يمكن الاعتماد على هذه الأغذية أو الأعشاب في خسارة الوزن وإنّما يمكن إضافتها على الخطوات السّابق ذكرها، خاصةً وأنّها مُحمّلة بالعديد من الفوائد الصحيّة الأُخرى.

وعلى سبيل المثال يمكن عمل خلطة من الثّوم والفلفل الأحمر الحار وإضافة القليل منها على أحد الوجبات اليومية، حيث يمكن لكل منهما أن يساعد في التخلص من الوزن.

اعشاب لازالة الكرش بدون رجيم

تُمثّل الأعشاب العُنصر الأهمّ في علاج السمنة الزائدة في الجسم، والتي لها دور فعال في حرق الدهون المُتراكمة في منطقة الكرش، ومن هذه الاعشاب: