تراند اليوم : وصفة تخسيس 7 كيلو في الاسبوع

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وصفة تخسيس 7 كيلو فى الاسبوع ليست من الوصفات الكاذبة، لكنّ يجب عليكُم اتباع تعليماتها بشكل مُنظّم حتى تنجحون في إنقاص أوزانكُم، فهناك العديد من الوصفات الطبية والطبيعية التي تُساعد الجسم في فُقدان كمية كبيرة من الوزن الزائد، وتَعمل هذه الوصفات عَلى حرق كميّة كبيرة مِن الدهون التي تتواجد في مِنطقة الأرداف والمُؤخرة، بينما يلجأ الكثير من الأشخاص لاتّباع برامج التخسيس المنتشرة، حيثُ يَسعى العديد من الناس للحصول على جسم ممشُوق ومشدود من خلال مُمارسة بعض من التمارين الرياضية الصحية، التي تُساهم في حرق الدهون الكامنة في المؤخرة والأرداف، وإليكُم الحل الأمثل في التخلص من الوزن الزائد، حيث نطرح عليكم وصفة تخسيس 7 كيلو في الاسبوع.
*برنامج تخسيس طبيعي.
ُنقدّم لكم في الفقرة التالية أسرع وأقوى برنامج تخسيس طبيعي للتخلص من الوزن الزائد والسمنة.
- اليوم الأول
- وجبة الإفطار : شريحة توست + كوب حليب خالي الدسم.
- وجبة الغداء : شريحة من الجبن خالي الدسم + سلطة خضار + كوب مزيج من عصير الأناناس والكيوي.
- وجبة العشاء : ثمرة فاكهة طازجة + كوب من الحليب خالي الدسم.
- اليوم الثاني
- وجبة الإفطار : شريحة توست + ثمرة فاكهة طازجة + كوب من الحليب خالي الدسم.
- وجبة الغداء : 2 بيضة مسلوقة + سلطة فواكة + كوب عصير برتقال.
- وجبة العشاء : 2 حبة من البطاطس المهروسة + كوب من مزيج عصير الكيوي والأناناس.
- اليوم الثالث
- وجبة الإفطار : شريحة توست + ثمرة من الفاكهة الطارجة + كوب حليب خالي الدسم.
- وجبة الغداء : قطعة من صدور الدجاج منزوعة الجلد + سلطة خضروات + عصير مزيج الأناناس والكيوي.
- وجبة العشاء : شريحة توست + ثمرة من الفاكهة الطازجة + حبة بطاطس مهروسة.
- اليوم الرابع
- وجبة الإفطار : شريحة توست + كوب حليب خالي الدسم + 5 شرائح أناناس + ثمرة من الفاكهة الطازجة.
- وجبة الغداء : قطعة هامبورجر + كوب مزيج من عصير الكيوي والأناناس.
- وجبة العشاء : سلطة خضروات مع ملعقة من المايونيز + كوب من الحليب خالي الدسم.
- اليوم الخامس
- وجبة الإفطار : شريحة توست + كوب حليب خالي الدسم + 2 حبة مشمش.
- وجبة الغداء : سلطة تونة بدون زيت + سلطة من الخضروات + ثمرة فاكهة طازجة.
- وجبة العشاء : حبة بطاطس مسلوقة + بيضة واحدة مسلوقة + كوب عصير مزيج الكيوي والأناناس.
- اليوم السادس
- وجبة الإفطار : شريحة توست + كوب حليب خالي الدسم + ثمرة من الفاكهة.
- وجبة الغداء : 4 قطع سوسيس مشوي + سلطة خضروات + كوب من عصير الأناناس والكيوي.
- وجبة العشاء : 2 حبة بطاطس مهروسة + كوب عصير من مزيج الكيوي والأناناس.
- اليوم السابعوجبة الإفطار : شريحة توست + نصف ثمرة جريب فروت + كوب حليب خالي الدسم.
- وجبة الغداء : سلطة الدجاج + عدد 6 حبات من الخضار ( بازلاء – فاصولياء ) مطبوخة على البخار + كوب عصير من مزيج الأناناس والكيوي.
- وجبة العشاء : سلطة فواكة طازجة + 2 بيضة مسلوقة + كوب حليب خالي الدسم.
*نظام رجيم سريع.
إليكُم هُنا برامج رجيم سريعة جدََا في إنقاص الوزن والتخلص من السمنة، فهي تعمل على حرق الدهون المُتراكمة في الجسم بشكل عام.
- اليوم الأول
- وجبة الإفطار: شريحة توست رجيم محمص + ثمرة فاكهة من أي نوع ما عدا الموز لأنه ممنوع بالرجيم + كوب حليب خالي الدسم.
- وجبة الغداء: قطعة واحدة من صدر دجاج مشوي منزوع الجلد + خضروات طازجة + عصير أناناس وكيوي.
- وجبة العشاء: شريحة توست محمصة + ثمرة فاكهة واحدة من أي نوع + كوب لبن خالي الدسم.
- اليوم الثاني
- وجبة الإفطار: شريحة توست رجيم محمص + شريحة شمام + ثمرة خوخ كبيرة + كوب حليب خالي الدسم.
- وجبة الغداء: سلطة مع ملعقة مايونيز + بعض الخضروات الطازجة + كوب من عصير الكيوي والاناناس.
- وجبة العشاء: قطعة هامبورجر أو شريحة لحم بفتيك + كوب عصير كيوي وأناناس.
- اليوم الثالث
- وجبة الإفطار: شريحة توست رجيم محمص + 5 شرائح أناناس + ثمرة فاكهة طازجة + كوب لبن خالي الدسم.
- وجبة الغداء: سلطة مكونة من الخس والطماطم وقطع صدر الدجاج + شريحة من الجبن خالي الدسم + عصير الأناناس والكيوي.
- وجبة العشاء: حبة بطاطس مهروسة بدون ملح + كوب من اللبن خالي الدسم.
- اليوم الرابع
- وجبة الإفطار: شريحة توست رجيم محمص + نص ثمرة جريب فروت (كريب فروت) متوسطة الحجم + كوب من الحليب خالي الدسم.
- وجبة الغداء: 2 بيضة مسلوقة جيداً + سلطة فواكه + كوب عصير أناناس وكيوي.
- وجبة العشاء: سلطة الدجاج المستخدمة بالرجيم + مقدار 8 حبات بسلة مطبوخة علي البخار + كوب حليب خالي الدسم.
- اليوم الخامس
- وجبة الإفطار: ثمرة فاكهة من أي نوع + 3 حبات مشمش + كوب لبن خالي الدسم.
- وجبة الغداء: سلطة تونة بدون زيت وملح + مجموعة خضروات طازجة + كوب عصير الأناناس والكيوي.
- وجبة العشاء: حبة بطاطس مهروسة + 2 محشي كوسة + مصير الكيوي والأناناس.
- اليوم السادس
- وجبة الإفطار: شريحة توست رجيم محمص + مصف شمامة + كوب حليب خالي الدسم.
- وجبة الغداء: ثمرة تفاح واحدة + خضروات طازجة + كوب من عصير الأناناس والكيوي.
- وجبة العشاء: حبة بطاطس مهروسة بدون ملح وإضافات + قطعتين من الستيك المشوي والمتبل بعصير الطماطم + كوب عصير أناناس وكيوي.
- اليوم السابع
- وجبة الإفطار: شريحة توست رجيم + 2 ثمرة فاكهة ما عدا الموز الممنوع + كوب لبن خالي الدسم.
- وجبة الغداء: سلطة خضراء + عصير أناناس وكيوي.
- وجبة العشاء: حبة بطاطس مهروسة + 3 قطع سوسيس مشوي + عصير كيوي وأناناس.
طريقة تفقد 17 كيلو من وزنك
أصبح الرجيم من الأمور الحياتية التي لا يَستغني عنها الكثير من الأشخاص الذين يفتقرون للرشاقة والجسد المشدود، لذلك سنعرض هنا 17 طريقة لإنقاص الوزن وهى:
- يمكنك تناول برتقالة كاملة بدلاً من شربها كعصير وهذا يوفر عليك حرق 45 سعر حرارى.
- يمكنك شرب اللبن قليل أو خالي من الدسم بدلاً من اللبن كامل الدسم.
- يمكنك شرب فنجان القهوة أو كوب الشاى الخاص بك في الصباح بدون سكر أو يمكن إستخدام بديل للسكر العادى.
- بإستخدم سكر دايت والأفضل عدم إستخدام السكر.
- أثناء تناولك لوجبة الغداء قم بإستخدام المسطردة بدلآ من المايونيز لأنها تساعد علي حماية جسمك من 100 سعر حرارى لكل ملعقة طعام.
- يمكنك حماية جسمك من 100 سعر حرارى أخر عند تجنب أكل الجبنة.
- يمكنك حمايه جسمك من 590 سعر حرارى عند تناولك لوجبة عبارة عن هامبورجر وحجم صغير من البطاطس الفرنسية.
- المقلية بدلآ من تناول وجبة ماك كبيرة الحجم مع بطاطس مقلية، ويجب ان تعلم انهم كفيلين بتدمير أى نظام غذائي وفي نفس الوقت يساعد في فقد الوزن بدون رجيم وكأنك تمارس رياضة ركوب الدراجات ولمدة نصف ساعه يومياً.
- يمكنك تناول تفاحة أثناء تناولك لوجبه خفيفة بدلآ من تناول البطاطس معها والتي تفيد جسمك بالألياف الموجودة بها كما تساعد أيضا علي حماية جسمك من السعرات الحرارية.
- يمكنك شرب شاى مثلج أو عصائر طبيعية أو دايت كولا بدون سكر بدلآ من شرب الصودا، وهذة المشروبات تقوم بحماية جسمك من 150 : 200 سعر حرارى.
- يمكنك أن تتناول الوجبات الصغيرة كل ساعتين أو تلاثة بدلآ من تناول ثلاث وجبات أساسية، حيث أن هذة الوجبات الصغيرة.
- تساعد علي إستقرار نسبة السكر في الدم، كما تساعد علي قلة إندفاعك وإقبالك علي الوجبات الدسمة.
- يمكنك تناول وجبات اكثر صحية وخفف من المكسرات والفواكة الطازجة والمجففة.
- يمكنك إستخدام المرقة بدلآ من قلي اللحم والدجاج والخضروات في الزبدة كما يمكن إستبدال الزبدة بالكريم الحامض الفقيرة بالدهون علي البطاطس.
- يمكنك إستخدام الحبوب الكاملة والتي تحتوى علي الألياف التي يحتاجها الجسم بدلآ من الخبز الأبيض والأرز، ولأن الحبوب الكاملة تقوم بحرق الدهون الموجودة بالجسم والتي تساعد أيضاً علي الوقاية من خطر الأصابة بسرطان القولون.
- يمكنك تجنب الأكل في المطاعم سيئة السمعة والتي تقوم بإستخدام الكثير من الدهون في الطعام، وإذا حدث وقمت بالأكل في هذة المطاعم فعليك أن تتشارك في وجبتك مع أحدى الأصدقاء الموجودين معك في هذا المكان أو أن تكتفي بتناول نصف هذة الوجبة، وبهذا سوف تقوم بحماية جسمك من الكثير من السعرارت الحرارية.
- يعتبر المشي هو أفضل تمرين لك لحرق الدهون بدلآ من قيادة سيارتك خاصاً وإذا كنت إلي أماكن قريبة منك، ويمكنك أيضاً أن تمارس رياضة المشي مع أصدقائك بدلآ من الجلوس علي المقاهي.
- يمكنك حرق 500 سعر حرارى بممارسة رياضة السباحة الممتعة لمدة لا تزيد من ساعة والتي تساعد أيضاً علي تحسين شكل الجسم بتأثيرها علي جميع عضلات الجسم.
- يمكنك إستبدال سلطة قيصر بسلطة العشاء الغير دهنية.
- يمكنك إستبدال تناول معكرونة الفيوتشيني مع صلصة ألفريدو بمعكرونة مع صلصلة مارينارا والتي تقوم بحماية جسمك من 500 سعر حرارى.