تراند اليوم : وصفة تخسيس 7 كيلو في الاسبوع

وصفة تخسيس 7 كيلو فى الاسبوع ليست من الوصفات الكاذبة، لكنّ يجب عليكُم اتباع تعليماتها بشكل مُنظّم حتى تنجحون في إنقاص أوزانكُم، فهناك العديد من الوصفات الطبية والطبيعية التي تُساعد الجسم في فُقدان كمية كبيرة من الوزن الزائد، وتَعمل هذه الوصفات عَلى حرق كميّة كبيرة مِن الدهون التي تتواجد في مِنطقة الأرداف والمُؤخرة، بينما يلجأ الكثير من الأشخاص لاتّباع برامج التخسيس المنتشرة، حيثُ يَسعى العديد من الناس للحصول على جسم ممشُوق ومشدود من خلال مُمارسة بعض من التمارين الرياضية الصحية، التي تُساهم في حرق الدهون الكامنة في المؤخرة والأرداف، وإليكُم الحل الأمثل في التخلص من الوزن الزائد، حيث نطرح عليكم وصفة تخسيس 7 كيلو في الاسبوع.

*برنامج تخسيس طبيعي.

ُنقدّم لكم في الفقرة التالية أسرع وأقوى برنامج تخسيس طبيعي للتخلص من الوزن الزائد والسمنة.

اليوم الأول

وجبة الإفطار : شريحة توست + كوب حليب خالي الدسم.

وجبة الغداء : شريحة من الجبن خالي الدسم + سلطة خضار + كوب مزيج من عصير الأناناس والكيوي.

وجبة العشاء : ثمرة فاكهة طازجة + كوب من الحليب خالي الدسم.

اليوم الثاني

وجبة الإفطار : شريحة توست + ثمرة فاكهة طازجة + كوب من الحليب خالي الدسم.

وجبة الغداء : 2 بيضة مسلوقة + سلطة فواكة + كوب عصير برتقال.

وجبة العشاء : 2 حبة من البطاطس المهروسة + كوب من مزيج عصير الكيوي والأناناس.

اليوم الثالث

وجبة الإفطار : شريحة توست + ثمرة من الفاكهة الطارجة + كوب حليب خالي الدسم.

وجبة الغداء : قطعة من صدور الدجاج منزوعة الجلد + سلطة خضروات + عصير مزيج الأناناس والكيوي.

وجبة العشاء : شريحة توست + ثمرة من الفاكهة الطازجة + حبة بطاطس مهروسة.

اليوم الرابع

وجبة الإفطار : شريحة توست + كوب حليب خالي الدسم + 5 شرائح أناناس + ثمرة من الفاكهة الطازجة.

وجبة الغداء : قطعة هامبورجر + كوب مزيج من عصير الكيوي والأناناس.

وجبة العشاء : سلطة خضروات مع ملعقة من المايونيز + كوب من الحليب خالي الدسم.

اليوم الخامس

وجبة الإفطار : شريحة توست + كوب حليب خالي الدسم + 2 حبة مشمش.

وجبة الغداء : سلطة تونة بدون زيت + سلطة من الخضروات + ثمرة فاكهة طازجة.

وجبة العشاء : حبة بطاطس مسلوقة + بيضة واحدة مسلوقة + كوب عصير مزيج الكيوي والأناناس.

اليوم السادس

وجبة الإفطار : شريحة توست + كوب حليب خالي الدسم + ثمرة من الفاكهة.

وجبة الغداء : 4 قطع سوسيس مشوي + سلطة خضروات + كوب من عصير الأناناس والكيوي.

وجبة العشاء : 2 حبة بطاطس مهروسة + كوب عصير من مزيج الكيوي والأناناس.

اليوم السابعوجبة الإفطار : شريحة توست + نصف ثمرة جريب فروت + كوب حليب خالي الدسم.

وجبة الغداء : سلطة الدجاج + عدد 6 حبات من الخضار ( بازلاء – فاصولياء ) مطبوخة على البخار + كوب عصير من مزيج الأناناس والكيوي.

وجبة العشاء : سلطة فواكة طازجة + 2 بيضة مسلوقة + كوب حليب خالي الدسم.

*نظام رجيم سريع.

إليكُم هُنا برامج رجيم سريعة جدََا في إنقاص الوزن والتخلص من السمنة، فهي تعمل على حرق الدهون المُتراكمة في الجسم بشكل عام.

اليوم الأول

وجبة الإفطار: شريحة توست رجيم محمص + ثمرة فاكهة من أي نوع ما عدا الموز لأنه ممنوع بالرجيم + كوب حليب خالي الدسم.

وجبة الغداء: قطعة واحدة من صدر دجاج مشوي منزوع الجلد + خضروات طازجة + عصير أناناس وكيوي.

وجبة العشاء: شريحة توست محمصة + ثمرة فاكهة واحدة من أي نوع + كوب لبن خالي الدسم.

اليوم الثاني

وجبة الإفطار: شريحة توست رجيم محمص + شريحة شمام + ثمرة خوخ كبيرة + كوب حليب خالي الدسم.

وجبة الغداء: سلطة مع ملعقة مايونيز + بعض الخضروات الطازجة + كوب من عصير الكيوي والاناناس.

وجبة العشاء: قطعة هامبورجر أو شريحة لحم بفتيك + كوب عصير كيوي وأناناس.

اليوم الثالث

وجبة الإفطار: شريحة توست رجيم محمص + 5 شرائح أناناس + ثمرة فاكهة طازجة + كوب لبن خالي الدسم.

وجبة الغداء: سلطة مكونة من الخس والطماطم وقطع صدر الدجاج + شريحة من الجبن خالي الدسم + عصير الأناناس والكيوي.

وجبة العشاء: حبة بطاطس مهروسة بدون ملح + كوب من اللبن خالي الدسم.

اليوم الرابع

وجبة الإفطار: شريحة توست رجيم محمص + نص ثمرة جريب فروت (كريب فروت) متوسطة الحجم + كوب من الحليب خالي الدسم.

وجبة الغداء: 2 بيضة مسلوقة جيداً + سلطة فواكه + كوب عصير أناناس وكيوي.

وجبة العشاء: سلطة الدجاج المستخدمة بالرجيم + مقدار 8 حبات بسلة مطبوخة علي البخار + كوب حليب خالي الدسم.

اليوم الخامس

وجبة الإفطار: ثمرة فاكهة من أي نوع + 3 حبات مشمش + كوب لبن خالي الدسم.

وجبة الغداء: سلطة تونة بدون زيت وملح + مجموعة خضروات طازجة + كوب عصير الأناناس والكيوي.

وجبة العشاء: حبة بطاطس مهروسة + 2 محشي كوسة + مصير الكيوي والأناناس.

اليوم السادس

وجبة الإفطار: شريحة توست رجيم محمص + مصف شمامة + كوب حليب خالي الدسم.

وجبة الغداء: ثمرة تفاح واحدة + خضروات طازجة + كوب من عصير الأناناس والكيوي.

وجبة العشاء: حبة بطاطس مهروسة بدون ملح وإضافات + قطعتين من الستيك المشوي والمتبل بعصير الطماطم + كوب عصير أناناس وكيوي.

اليوم السابع

وجبة الإفطار: شريحة توست رجيم + 2 ثمرة فاكهة ما عدا الموز الممنوع + كوب لبن خالي الدسم.

وجبة الغداء: سلطة خضراء + عصير أناناس وكيوي.

وجبة العشاء: حبة بطاطس مهروسة + 3 قطع سوسيس مشوي + عصير كيوي وأناناس.

طريقة تفقد 17 كيلو من وزنك

أصبح الرجيم من الأمور الحياتية التي لا يَستغني عنها الكثير من الأشخاص الذين يفتقرون للرشاقة والجسد المشدود، لذلك سنعرض هنا 17 طريقة لإنقاص الوزن وهى: