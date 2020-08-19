تراند اليوم : وصفة تخسيس الوزن بقشر الرمان

وصفة تخسيس الوزن بقشر الرمان، حيثُ يُعتَبر الرمان من أهمّ الثمار التي تحتوي على العديد من الفوائد والتي يُطلق عليها اسم فاكهة الجنة، حيثُ ذُكرت ثمرة الرمان في القرآن الكريم، بالإضافة إلي أنّ الرمان يحمِل عُصارة تعمل على حرق الدهون المُتواجدة في الجسم، فقد يجهلُ الكثير من الناس مدى الفائدة التي يتمتّع بها قشر الرمان، حيثُ أنّ لقشر الرمان العديد من الفوائد للجسم، فهو يُساعد على علاج الكثير من الأمراض التي يُصاب بها الجسم، وإليكُم الآن وصفة تخسيس الوزن بقشر الرمان.

*شراب قشر الرمان للتنحيف.

يُستخدم شراب قشر الرمان للتنحيف وللقضاء على الوزن الزائد في الجسم، حيثُ يَعمل على إنقاص الوزن بشكل سريع وخاصة منطقة الكرش.

المكونات:

افصلي قشر الرّمان وقومي بتجفيفه، أو بإمكانك إحضار قشر الرمان الجاهزة المجفّفة من العطار، ونحتاج في هذه الوصفة إلى ملعقة كبيرة من قشر الرمان المطحون، ويمكن استخدام قشر الرمان مطحوناً أو مجففاً فقط.

زنجبيل مطحون بمقدار ملعقة كبيرة.

واحد كوب من الماء.

عدد من أوراق الشاي الأخضر، أو مقدار كيس صغير من الشاي الأخضر الجاهز.

ثلاث إلى أربع ورقات من النعناع الأخضر.

طريقة التحضير:

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وضع قشر الرمان المطحون في كوب أو إبريق وإضافة الشاي الأخضر، والنعناع، والزنجبيل إلى الكوب، ومن ثمّ إضافة الماء المغلي إليه وتحريكه جيداً حتى يصبح المزيج متجانساً، يترك مدة عشر دقائق تقريباً، ثمّ يكون جاهزاً للاستخدام.

يمكن وضع مقدار كوب الماء على الغاز وإضافة المكونات إليه وتركها حتى تغلي ومن ثمّ تتمّ إزالتهم عن النار.

يمكن وضع مقدار كوب الماء على الغاز وإضافة المكونات إليه وتركها حتى تغلي ومن ثمّ تتمّ إزالتهم عن النار. طريقة شربه

يتم يتناول شراب قشر الرّمان كل صباح على الريق، أي قبل تناول أي شيء آخر، ويؤخذ مقدار كأس يومياً.

بإمكانك تناول شراب قشر الرمان مرتين في اليوم، على أن تكون المرة الأولى في الصباح قبل تناول أي شي، والمرات الثانية في المساء، على أن تكون قد مرت فترة بعد الغداء، وتكون المعدة شبه فارغة.

ستظهر نتائج فقدان الوزن مع الوقت.

*فوائد قشر الرمان.

تكمُن في قشر الرمان العديد مِن الفوائد الهامّة جدََا لجسم الإنسان، ويحتوي قشر الرمان أيضََا على مجمُوعة من الألياف التي تُساهم بشكل كبير في حرق الدهون المُتراكمة في الجسم وخاصة في منطقة الأرداف والمؤخرة.

التخلص من الوزن الزائد عند المرأة والرجل.

التخلص من سموم الجسم.

يخفف من نسبة الكوليسترول وبالتالي يحمي القلب من الأمراض.

يطرد الديدان من الجسم.

يقوي مناعة الإنسان.

يقلل من الإصابة بتصلب الشرايين، ويعالج اضطرابات عضلة القلب.

يقوي اللثة.

يعالج الإسهال.

يحمي البشرة من حب الشباب والتجاعيد والبثور السوداء.

*وصفة قشر الرمان للتخسيس.

إن قشر الرمان من أهمّ العِلاجات التي تَعمل على القَضاء على السمنة وتُخلّص الجسم مِن العديد من الأمراض الأخرى، فلذلك نضعُ لكم وصفة قشر الرمان للتخسيس:

المكونات

كوب من الماء.

مقدار ملعقة كبيرة من قشر الرمان المطحون والمجفف.

زنجبيل مطحون بمقدار ملعقة كبيرة.

مقدار حفنة صغيرة من الشاي الأخضر.

نعناع أخضر طري مقدار ورقتين أو ثلاث.

طريقة التحضير

ملء كوب كبير بالماء ثم غليه.

وضع الشاي الأخضر وقشر الرمان المطحون والزنجبيل في الكوب.

إضافة أوراق النعناع إلى الخليط.

ترك الخليط مدة سبع دقائق؛ حتى يتفاعل ويرتاح.

تناول الشراب على الريق بشكل يومي.

*خلطة قشر الرمان والعسل للتخلص من الكرش.

إن خليط قشر الرمان مع العسل من أهم الوصفات الطبيعية للتخلص من الكرش والوزن الزائد، وتُعتبر هذه الخلطة سحرية في إزالة الدهون والقضاء على السمنة.

المكونات

مقدار أربع ملاعق من قشر الرمان المجفف المطحون.

عسل طبيعي بكمية ملعقتين.

طريقة التحضير

خلط قشر الرمان مع العسل، حتى تصبح الخلطة على شكل عجينة متماسكة.

تشكيل الخليط على شكل حبات الدواء، ثم وضعها في الفريزر.

تناول حبات الخليط كل صباح وقبل الإفطار، أما بالنسبة للنساء فينصح بتناول الحبات قبل الإفطار خلال الثلاثة أيام الأخيرة من فترة الدورة الشهرية.

*ماء قشر الرمان للتخسيس.

هناك عُصارة في قشر الرمان، فهي تعمل على إزالة الوزن الزائد في الجسم بشكلِِ طبيعي، ويُعدّ ماء قشر الرمان من أفضل الوصفات العلاجية للتخلص من الوزن الزائد.

إحضار قشر رمان.

طبخه بالماء حتى يصبح لونه بنيّاً.

ثم تركه حتى يبرد.

ثم تصفيته ووضعه بعلبة.

شربه على الريق بمقدار فنجان قهوة.

*نصائح استخدام قشر الرمان.

إليكُم في التقاط التالية بعض النصائح الهامّة عند استخدام قشر الرمان، والتي تساعدك في التخلص من الوزن الزائد بدون اللجوء إلي أي من برامج الرجيم.