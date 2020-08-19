تراند اليوم : وصفات تخسيس سريعة ومجربة

وصفات تخسيس سريعة ومجربة، حيثُ أنّ الكثير من الأشخاص الذين يُعانون من السمنة والوزن الزائد يبحثُون عن أفضل الوصفات الطبية والعلاجية للتخلص من الوزن الزائد في الجسم، لأنّ الوزن الزائد يُفقِد الإنسان الكثير من علامات الجمال، كونُها تَظهر علي الجسم بمظهٍر غير مرغُوب فيه، وتُفقده أيضًا الرشاقة والحيوية، ومع ذلك هُناك الكثير وصفات التخسيس والرجيم التي تُساهم بشكلٍ مُباشر في حرق الدهون المتراكمة في الجسم وخاصة الدهون المتواجدة في منطقة البطن والأرداف والمؤخرة، والآن نُقدّم لكم هُنا وصفات تخسيس سريعة ومجربة.

*وصفات تخسيس سريعة بدون رجيم.

وصفة طبية طبيعية للتخلص من الوزن الزائد في الجسم في وقتٍ قصير دون اتّباع أي من برامج التخسيس التي يضجرُ منها الإنسان، ومن هذه الوصفات:

الوصفة الأولي

المكونات

كمون + حبة ليمون + ماء.

التحضير

أول شيء يجب أن يتم القيام به هو تنظِيف الكمون جيداً، ومن ثَمّ يتمّ وضع مقدار ملعقة منه في إناء معدني، ونقُوم بغلي مقدار كأس ونصف من الماء جيداً علي النار، وبعد غليان الماء يُصبّ علي الكمون بالإناء المعدني، ويتم تقطيع الليمونة إلي نصفان وتضاف إلي الخليط، ويتم تحضير هذه الوصفة قبل الاستخدام بليلة.

عن الاستخدام يتمّ صَب كأس من الخليط وعصر الليمونة التي ستكُون لينة وتشرب في الصباح علي الريق (قبل تناول الإفطار) بنصف ساعة وبعد أسبوع من استخدام الخليط ستبدأ النتائج الجيدة بالظهور.

الوصفة الثانية

المكونات

30 فص من الثوم المقشر، بحيثُ لا يتم تقطيعه للحصول علي أكبر فائدة مُمكنة بأقل طعم ورائحة + 4 حبات من الليمون الأصفر الكبير، بحيث يتم تقطيعه إلي شرائح نحيفة بقشرها + 6 كاسات من الماء + بقدونس.

التحضير

يتم وضع المقادير باستثناء البقدُونس علي النار لتغلي غليه واحدة ليس أكثر، ويترك الخليط ليبرد، ثُمّ يضاف البقدونس بالكمية المَرغُوب بها ويصفي الخليط بمصفاة في زجاجة من الزجاج وليس البلاستيك، وتُحفظ بالثلاجة ويشرب من هذا الخليط مقدار فنجان قهوة ثلاث مرات باليوم قبل أو بعد الوجبات الرئيسية.

الوصفة الثالثة

المكونات

خل التفاح (الخل الأحمر).

التحضير

طريقة التحضير سهلة للغاية وهي بإضافة مِلعقة صغيرة من خل التفاح إلي كوب من الماء الدافئ (الفاتر) وتناوله أثناء تناول الطعام أو بَعده أو حتّى قبل تناول الوجبة حسب الرغبة، وفوائد خل التفاح كثيرة.

للمزيد ينصح بالتعرف علي: فائدة خل التفاح في إذابة وحرق الدهون.

الوصفة الرابعة

المكونات

الينسون.

التحضير

تناول كوب دافئ من الينسون يومياً علي الريق وقبل تناول وجبة الغداء يعمل علي خسارة الوزن بشكلٍ ملحُوظ، وطريقة تحضيره مثل الشاي الكشري، أي بصب الماء المغلي علي الينسون وليس غليه بالماء ويشرب دافئ.

الوصفة الخامسة

المكونات

المكونات النعناع البلدي.

التحضير

يُساهم شرب كوب من النعناع البلدي علي تخليص الجسم من انتفاخ البطن والغازات، لذا فهو مفيد جداً لحرق دهون البطن.

الوصفة السادسة

المكونات

جذور النجيل.

التحضير

فكرة استخدام مشروب مغلي جذور النجيل (التيل) في التخسيس مأخوذه من الطب الشعبي، حيث يتم وضع مقدار 10 جرامات من التيل لكل لتر من الماء ويشرب فنجان يومياً علي الريق وفنجان آخر قبل تناول وجبة الغداء وفي غضون شهر بالأكثر سيتم ملاحظة الفرق.

الوصفة السابعة

المكونات

العنب.

التحضير

التحضير تتم المواظبة علي تناول كوب من عصير العنب الطازج والغير محلي بشكل يومي لمدة 10 أيام متتالية، بحيث يتم تناول ثلاث فناجين منه أحدهم علي الريق وآخر قبل تناول وجبة العشاء والأخير قبل النوم.

هذه كانت أهم وصفات للتخسيس يتم استخدامها بغرض إنقاص الوزن الغير مرغوب به، لكن ينصح قبل إتباع أي من هذه الوصفات استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية للتأكد من ملائمة هذه الوصفة للاستفادة القصوى من دون الإضرار بالجسم.

*وصفات تخسيس الوزن سريعة الفعول.

إليكُم وصفات تخسيس الوزن سريعَة المفعول ومُجرّبة، والتي تُساهم بشكل كبير في حرق الدهون المُتراكمة في الجسم، ومن هذه الوصفات: