تراند اليوم : مشروبات تخسيس الكرش للرجال

مشروبات تخسيس الكرش للرجال، حيث يُعاني أغلب الرجال من مُشكِلة الكرش وخاصة بعد الزواج، فيصعُب حينها إيجاد حلّ لتخسيس الكرش، لذا يُسرعون بالبحث عن بعض الوصفات التي تُساعد في انقاص الوزن، أو يتّبعون برامج التخسيس والرجيم، ورُبّما يجهل الكثير من الناس مَدى أهميّة المشروبات التي تُساهم بشكلٍ أساسي في حرق الدهون المُتراكمة في الجسم والتي تتواجد في منطقة الكرش والأرداف، وفي تقريرنا التالي سنتعرّف على مشروبات تخسيس الكرش للرجال.

*مشروبات لتخسيس الوزن في اسبوع.

نسرد لكم الآن أهمّ أنواع المَشرُوبات الطبيعية التِي تُساعد الجسم في القَضاء على السمنة بدون اللجوء لأي برامج رجيم، وهي كالتالي:

المشروب الأول:

المقادير:

جنزبيل أخضر.

نعناع.

قرفة.

شاي أخضر.

كمون.

طريقة التحضير:

ضع المكونات التالية بنسب متساوية في كوب وضع عليه الماء الساخن وكمية قليلة من السكر.

اشربه يومياً قبل الوجبات الأساسية الثلاثة بنصف ساعة.

المشروب الثاني:

المقادير:

المقادير: ملعقة مريمية.

ملعقة بابونج.

ملعقة روز ماري.

طريقة التحضير:

ضع المكونات التالية بدون سكر في كوب علي النار واتركه ليغلي.

اشربه يوميًا قبل الوجبات الثلاث الأساسية بثُلث ساعة.

*نظام غذائي صحي للتخلص من الكرش.

هُناك الكثير من الأنظمة الغذائية التي تَعمل على حرق الدهون وإزالة الوزن الزائد، فهي تُعِيد للجسم الطاقة والحيوية، وإليكُم هُنا النّظام الغذائي الأجدر للحفاظ على صحة وسلامة أجسادكم.

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يعتبر الإفطار من أهمّ الوجبات خلال اليوم، ولا يجب تجاهل وجبة الإفطار ابدأ إذا كنت تسعى للتخلص من الدهون، فقد أشارت الأبحاث والدراسات أن وجبة الفطور خلال ستين دقيقة من الاستيقاظ تساعد على ضبط معدلات هرمون الأنسولين وتخفف من معدل الكوليستيرول في الدم.

يجب الانتباه إلى كمية ونوعية الطعام التي يتمّ يتناولها خلال الحمية الغذائية، حيث يجب التركيز على الألياف والحبوب الكاملة، فيمكنك تناول الأرز البني بدلاً من الأرز الأبيض، كما يمكن استبدال خبز القمح بالخبز العادي، وينصح بتناول البوشار؛ لأنّه من أهمّ الحبوب الكاملة، كما أنّه يجب أخذ كميات كافية من الفواكه والخضار.

ينصح أثناء اتّباع الحمية الغذائية أن تشرب كمية وفيرة من الماء؛ وذلك لأنّ الماء يعمل على تنشيط عمليات الأيض وتخليص الجسم من السموم الموجودة فيه، لذلك يجب شرب ثماني أكواب من الماء بشكل يوميّ.

داوم على تناول نسبة كافية من فيتامين سي، والذي يمنع الزيادة في نسبة الكورتيزول التي تنتج في الجسم بسبب الضغط الكبير، وهو أيضاً مهم لإنتاج الكارنيتين، الذي يساهم في حرق الدهون التي تمنح الجسم الطاقة، لذلك ننصح بأكل كميات من البرتقال، والكيوي، والليمون الحامض، والفلفل الأخضر.

*مشروبات لحرق دهون البطن.

نُطلعكم الآن على أهمّ المشروبات الطبيعية التي تُساعد الجسم في القضاء على السمنة، وهي كالتالي:

الشاي الأخضر يعتبر من أهمّ المشروبات فاعلية في عملية حرق الدهون وخاصّة الدهون المتجمّعة في البطن، حيث إنّه غنيّ بمادة الكاتيشين.

عصير التوت.

اللبن ومنتجات الألبان مهمة في عمليّة حرق الدهون، وذلك لأنّها غنية بالكالسيوم.

ابتعد عن شرب المشروبات الغازية الغنيّة بنسبة عالية من السكريات، واشرب المياه المضاف إليها الليمون.

*نصائح للتخلص من الكرش.

نَضعُ بين أيديكُم جُلةََ مِن أهمّ النصائح التي تُساعِدُكم على التخلص مِن الكرش بدُون عَناء أو مجهود.

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