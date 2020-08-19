تراند اليوم : مشروبات تخسيس وزن للحامل

مشروبات تخسيس وزن للحامل، حيثُ أنّ الأمومة من الغرائز الطبيعية عند كافة الفتيات، وهي من أسمى النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالي بها علينا، ولكِن خلال فترة الحمل يزداد وزن المرأة نتيجة الحمل، وذلك امر طبيعي، إلّا أنّ الطِفل يَحتاج للتغذية ليكبُر في بطن أمّه، وتتناول الأم بعض من العَقاقير المُشبّعة بالفيتامينات والمعادن، وذلك لحماية جَنينها من التعرّض للأمراض، ولإنجاب طفل سليم، فهذه العقاقير تتسبّب أحيانََا في ازدياد وزن الأم، وتسعى الأم دومََا لتناول مشرُوبات طبيعية لخصارة وزنها بشكلِِ سليم وصحي، وفي مَقالنا التالي سنُطلعكم على أهم مشروبات تخسيس وزن للحامل بشكل طبيعي وصحيّ.

*الزيادة في الوزن لدى الحامل.

إنّ الزيادة في وزن المرأة الحامل من الأمور الاعتيادية، وذلك نتيجَة ظُروف الحمَل التي تُساهم في ازدياد الوزن، وتُعتبر الزيادة في الوزن لدى الحامل من أكثَر الكوابيس التي تُعاني منها، فمن الطبيعي أن يَزداد وزن المرأة أثناء الحمل؛ نظراً لوجود الجنين في رحمها، بالإضافة إلى الزيادة في وزنها هي لحُصولها على كميات إضافية من الطعام، وهذا ما يُؤدي إلى زيادة ترب الدهون في مَناطق معينة من الجسم وبالتالي يؤدي إلى زيادة مفرطة في الوزن في بعض الأحيان، إنّ القول الشائع أن الحامل تأكل عن شخصي

*كيف يزداد وزن المراة الحامل خلال فترة الحمل.

يزداد وزن المرأة الحامل تدريجيََا، وذلك بعد مُرورها في الشَّهر الثالث من حملها، كونُها تعتمِد على بعض العقَاقير الطبية التي تحتوِي على المُنشطات والفيتامينات، لذَلك يُساهم في ازدياد وزنُها.

يزداد وزن المرأة الحامل خلال فترة الحمل ما بين سبعة واثنا عشر كيلوغرام، وأغلب هذا الوزن الزائد يأتي من وزن الجنين والمشيمة والماء المُحيط بالجنين، ولكن الزيادة الأخرى في الوزن والتي تتأتى من كميات الطعام الإضافية؛ هي التي يمكن للمرأة التخلص منها وهذا في حالة كانت المرأة تُعاني من السمنة قبل الحمل، أما محاولتها للتخلص من الوزن الزائد والذي يكون سببه الحمل نفسه؛ فسيؤدي إلى نتائج سلبية على الجنين.

يمكن للمرأة الحامل أن تخفض وزنها شهريا بحدود اثنان إلى ثلاثة كيلوغرامات لا أكثر، وهي في حالة المرأة لاتي تُعاني من السمنة تكون زيادة فيها وليست بسبب الجنين، فيمكن لها ابتداءاً من الشهر الرابع أن تبدأ بالتمارين الرياضية الخفيفة، مثل المشي الخفيف لمدة ثلاثين (30) دقيقة، تمارين المعدة والجذع، تمارين الأرداف، مع ضرورة التنويه إلى عدم عمل تمارين مُجهِدة أو قاسية خصوصاً في منطقة الجذع حتى لا تؤثر سلباً على سلامة الحمل.

*مشروبات لحرق الدهون للحامل.

تَحمل العَديد من المَشرُوبات الطبيعية العديد من الفَوائد وخاصّة أنّها تُساعد في علاج السمنة وحرق الدهون المُتراكمة في الجسم، ومنها كالتالي:

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مكونات المشروب :

ليمونة مقطعة إلى شرائح رقيقة.

خيارة مقشرة و مقطعة إلى شرائح رقيقة.

ملعقة كبيرة من جذر الزنجبيل مبشور.

ثمانية كؤوس من الماء.

12 ورقة نعناع.

الطريقة : نقوم بنقع كل المكونات في الماء لمدة ليلة كاملة، ثم نشرب منه في اليوم التالي كلما شعرنا بالعطش حتى ننهيه كاملا.

التعليمات : أي حمية أو وصفة للتخسيس يجب أن يصاحبها نظام غذائي صحي قليل السعرات، شرب الماء بكثرة ( لترين على الأقل يوميا) مع المشي يوميا لمدة 30 دقيقة أو ممارسة الرياضة 3 مرات في الأسبوع.

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