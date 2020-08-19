تراند اليوم : مشروبات تخسيس وزن للحامل

- 1/2
- 2/2
مشروبات تخسيس وزن للحامل، حيثُ أنّ الأمومة من الغرائز الطبيعية عند كافة الفتيات، وهي من أسمى النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالي بها علينا، ولكِن خلال فترة الحمل يزداد وزن المرأة نتيجة الحمل، وذلك امر طبيعي، إلّا أنّ الطِفل يَحتاج للتغذية ليكبُر في بطن أمّه، وتتناول الأم بعض من العَقاقير المُشبّعة بالفيتامينات والمعادن، وذلك لحماية جَنينها من التعرّض للأمراض، ولإنجاب طفل سليم، فهذه العقاقير تتسبّب أحيانََا في ازدياد وزن الأم، وتسعى الأم دومََا لتناول مشرُوبات طبيعية لخصارة وزنها بشكلِِ سليم وصحي، وفي مَقالنا التالي سنُطلعكم على أهم مشروبات تخسيس وزن للحامل بشكل طبيعي وصحيّ.
*الزيادة في الوزن لدى الحامل.
إنّ الزيادة في وزن المرأة الحامل من الأمور الاعتيادية، وذلك نتيجَة ظُروف الحمَل التي تُساهم في ازدياد الوزن، وتُعتبر الزيادة في الوزن لدى الحامل من أكثَر الكوابيس التي تُعاني منها، فمن الطبيعي أن يَزداد وزن المرأة أثناء الحمل؛ نظراً لوجود الجنين في رحمها، بالإضافة إلى الزيادة في وزنها هي لحُصولها على كميات إضافية من الطعام، وهذا ما يُؤدي إلى زيادة ترب الدهون في مَناطق معينة من الجسم وبالتالي يؤدي إلى زيادة مفرطة في الوزن في بعض الأحيان، إنّ القول الشائع أن الحامل تأكل عن شخصي
*كيف يزداد وزن المراة الحامل خلال فترة الحمل.
يزداد وزن المرأة الحامل تدريجيََا، وذلك بعد مُرورها في الشَّهر الثالث من حملها، كونُها تعتمِد على بعض العقَاقير الطبية التي تحتوِي على المُنشطات والفيتامينات، لذَلك يُساهم في ازدياد وزنُها.
- يزداد وزن المرأة الحامل خلال فترة الحمل ما بين سبعة واثنا عشر كيلوغرام، وأغلب هذا الوزن الزائد يأتي من وزن الجنين والمشيمة والماء المُحيط بالجنين، ولكن الزيادة الأخرى في الوزن والتي تتأتى من كميات الطعام الإضافية؛ هي التي يمكن للمرأة التخلص منها وهذا في حالة كانت المرأة تُعاني من السمنة قبل الحمل، أما محاولتها للتخلص من الوزن الزائد والذي يكون سببه الحمل نفسه؛ فسيؤدي إلى نتائج سلبية على الجنين.
- يمكن للمرأة الحامل أن تخفض وزنها شهريا بحدود اثنان إلى ثلاثة كيلوغرامات لا أكثر، وهي في حالة المرأة لاتي تُعاني من السمنة تكون زيادة فيها وليست بسبب الجنين، فيمكن لها ابتداءاً من الشهر الرابع أن تبدأ بالتمارين الرياضية الخفيفة، مثل المشي الخفيف لمدة ثلاثين (30) دقيقة، تمارين المعدة والجذع، تمارين الأرداف، مع ضرورة التنويه إلى عدم عمل تمارين مُجهِدة أو قاسية خصوصاً في منطقة الجذع حتى لا تؤثر سلباً على سلامة الحمل.
*مشروبات لحرق الدهون للحامل.
تَحمل العَديد من المَشرُوبات الطبيعية العديد من الفَوائد وخاصّة أنّها تُساعد في علاج السمنة وحرق الدهون المُتراكمة في الجسم، ومنها كالتالي:
- مكونات المشروب :
- ليمونة مقطعة إلى شرائح رقيقة.
- خيارة مقشرة و مقطعة إلى شرائح رقيقة.
- ملعقة كبيرة من جذر الزنجبيل مبشور.
- ثمانية كؤوس من الماء.
- 12 ورقة نعناع.
- الطريقة : نقوم بنقع كل المكونات في الماء لمدة ليلة كاملة، ثم نشرب منه في اليوم التالي كلما شعرنا بالعطش حتى ننهيه كاملا.
التعليمات : أي حمية أو وصفة للتخسيس يجب أن يصاحبها نظام غذائي صحي قليل السعرات، شرب الماء بكثرة ( لترين على الأقل يوميا) مع المشي يوميا لمدة 30 دقيقة أو ممارسة الرياضة 3 مرات في الأسبوع.
اقرأ أيضاً
نصائح السلامة للحوامل قبل البدا في برنامج الرجيم
يجبُ عليكِ سيّدتي اتّباع بعض النصائح الهامّة للحفاظ على سلامَتك وسلامة طفلك، بينما عَليك التخطِيط جيدََا قبل البدء في أي برنامج تخسيس.
- لا تحاولي تجربة اي حمية غذائية: لا تحاولي عمل اي حمية غذائية ان كنت تحاولين الحمل وبعد أن تحملي، اتباع نظام غذائي خلال فترة الحمل يمكن أن يحرم طفلك من السعرات الحرارية والفيتامينات والمعادن اللازمة، بل بالواقع يجب على كل النساء الحوامل اكتساب الوزن خلال الحمل كالآتي:
- النساء البدينات ذوات السمنة المفرطة يجب أن تكسب ما بين (5 و 9 كلغ).
- يجب على النساء ذوات الوزن الزائد كسب ما بين (7 و 11 كلغ).
- يجب على النساء ذوات الوزن الطبيعي كسب ما بين (11 و 16 كلغ).
- يجب على النساء النحيلات كسب وزن بين (13 و 18 كلغ).
- التحدث مع طبيبك الخاص أو أخصائي التغذية: تحدثي الى طبيبك او اخصائي التغذية حول إمكانية إدارة وزنك ومخاوفك من المضاعفات المحتملة، ومناقشة وضعك الصحي العام وامكانية ممارستك لرياضة او تخفيف كمية السعرات، وأيضاً ان كانت هنالك خسارة كبيرة بالوزن خصوصاً بالثلاث أشهر الأولى من الحمل.
- فهم احتياجاتك من السعرات الحرارية: النساء ذوات الوزن الطبيعي بحاجة الى زيادة سعراتهن الحرارية 300 سعرة يومياً خلال الثلث الثاني والثالث من الحمل، أي أن تستهلك مابين 1900 و2500 سعرة حرارية يومياً، اسألي أخصائي التغذية او طبيبك عن مقدار السعرات الحرارية التي تناسبك وتجعلك تحافظين على المستوى المطلوب من السعرات .
- الابتعاد عن الأطعمة غير الصحية والوجبات السريعة: فمن شأنها زيادة وزنك دون حصول طفلك على أي قيمة غذائية، تجنبي المشروبات الغازية والجمهوري والسكريات والدهون المهدرجة والمشبعة، تجنبي الكافيين بالقهوة والشايي والمأكولات البحرية النيئة كالسوشي فقد تحتوي على البكتيريا الضارة، اختاري كل ماهو قليل الدسم وغير محلى وخال من الدهون.
- تناول المكملات الغذائية خلال الحمل: جسمك وانت حامل يحتاج لحاجات غذائية اضافية، تناول الفيتامينات والمكملات الغذائية يجعلك تلبين تلك الاحتياجات دون الحوجة لزيادة السعرات الغذاية واكتساب وزن اضافي.
- لا تستبدلي الطعام الطبيعي بتلك المكملات أبداً، حيث يتم امتصاص المكملات الغذائية أفضل مع الطعام، والفيتامينات التي تحصلين عليها من الطعام هي اسهل للوصول لجسمك من تلك المكملات.
- حمض الفوليك من أهم العناصر الواجب تناولها قبل ولال الحمل، فهو يقلل من خطر اصابة الطفل بالجهاز العصبي.
- مكملات الحديد والكالسيوه ودهون اوميغا3 تحافظ على وظائف جسمك وتساعد على نمو طفلك بشكل سليم.
- تجنبي المكملات التي توفر فائضاً في فيتامين A , D, K, E
- تناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذاية المهمة للحامل: الأطعمة الغنية بحمض الفوليك : عصير البرتقال والفراولة والسبانخ، والقرنبيط، والفاصوليا، والخبز والحبوب الكاملة
- الأطعمة الغنية بالألياف تساعد على منع الامساك: الحبوب الكاملة والخضار والفواكه
- استبدال مصادر الكاربوهيدرات المعالجة مثل الخبز الأبيض بالحبوب الكاملة .
- تناول الدهون غير المشبعة المفيدة كزيت الزيتون والكانولا وزيت الفول السوداني
- تناول وجبات صغيرة متعددة: تناول الطعام على شكل وجبات صغيرة متكررة على مدار اليوم هو تكتيك يستخدمه معظم اخصائيي التغذية للمحافظة على الوزن وتوفير العناصر الغذائية لك كحامل، وبالنسبة لمن تعاني من الحرقة او غثيان اوو عسر الهضم فغالباً مايسبب ذلك تجربة غير مريحة عند تناول ثلاث وجبات كاملة خلال اليوم، من الافضل تناول 6 وجبات صغيرة، فذلك أسهل لهضم الطعام ومساعدة طفلك على النمو وامتصاص الغذاء، وبدء يومك بوجبة الأفطار يجعلك يومك مثالياً.
- ممارسة الرياضة الخفيفة: النساء الحوامل ذوات الصحة الجيدة عليهن ممارسة الرياضات الهوائية على الاقل 2 ساعة و30 دقيقة اسبوعياً.
- تخفف الرياضة من آلام الحمل وتساعد على النوم و تحسن الصحة النفسية.
- مارسي رياضة المشي والسباحة واليوغا وركوب الدراجات والرقص وتجنبي ركوب الخيل والغوص والسلة