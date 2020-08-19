تراند اليوم : تمارين تخسيس المؤخرة للبنات

تمارين تخسيس المؤخرة للبنات، حيثُ تبحث الكثير من الفتيات والسّيدات عن أهم أنواع الوصفات الخاصة بالتخسيس والرجيم بهَدف التخلص من الوزن الزائد فِي أجسادهم، بينَما تُعدّ المؤخرة من أهمّ المناطق الحساسة لدي كافّة الفتيات، والتي من خلالها تتحلّى بعلامات الجمال التي تُبرز أنوثنها، فالمُؤخرة من أبرز مَفاتن الجمال لكافة السيدات، والآن لكُم أهمّ وأفضل تمارين تخسيس المؤخرة للبنات.

*اعشاب لتخسيس المؤخرة.

تَتمتّع العديد من الأعشاب بقُدرة كبيرة على حرق الدهون المُتراكمة في الجِسم، والتي تُساعد أيضًا في القضاء على السمنة والوزن الزائد في الجسم، ومن أهم هذه الاعشاب هي:

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عشبة الشمر: لشد الجسم وطريقتها هي إضافة 3 ملاعق متوسطة من الشمر تنقع في كوب ماء مغلي لمدة لا تقل عن ساعة، وتصفي وتشرب مرة واحدة في اليوم.

نصف ملعقة كمون + نصف ليمونة بعد عصرها + بعض أوراق النعناع + زنجبيل بمقدار ملعقة صغيرة ويتم وضع كل هذا علي كوبين مياه ونغليها غلوتين ومن ثم تصفي وتشرب.

عشبة المريمية: حيث تنقع ملعقة كبيرة منها في الماء المغلي لمدة تتراوح ما بين 10 : 15 دقيقة وتشرب مرة واحدة في المساء بدلاً من تناول وجبة العشاء. أو مرتين يومياً قبل الغداء بساعة وقبل العشاء بساعة.

إضافة بذرة الكتان إلي السلطة دون طحنها.

ليمون + كمون وطريقتها هي أن تنقع ليمونة مقطعة حلقات مع قليل من الكمون في الماء طوال الليل وتشرب علي الريق في الصباح.

بابونج + ميرميه + عشبة اكليل الجبل وتضاف ملعقتين من كل نوع علي كوب ماء وتغلي وتشرب علي الريق بدون إضافة سكر وتسمي هذه في بعض الدول العربية بخلطة أم سلطان.

إضافة ملعقة صغيرة من كلا من الشمر + المركوش + النعناع إلي لتر ماء ويشرب فنجان يومياً في المساء لمدة شهرين.

شرب كوبين من الينسون الدافئ الغير محلي علي الريق وقبل الغداء بإضافة مقدار ملعقة صغيرة من الينسون إلي كوب من الماء.

شرب كوبين من مستحلب القصعين الدافئ الغير محلي علي الريق وقبل الغداء لمدة شهرين ويكون ذلك بإضافة ملعقة صغيرة من المستحلب علي كوب ماء.

ثبت أيضاً أن تناول فنجانين يومياً علي الريق، وقبل وجبة الغداء ولمدة شهرين من مغلي زهور البابونج دون إضافة سكر يساعد بشكل كبير علي انقاص الوزن.

يساعد خل التفاح أيضاً علي حرق وإذابة الدهون وتنظيم عملية الهضم من الجسم ويكون ذلك عن طريق إضافة الخل إلي الوجبات الغذائية أو إضافة ملعقة أو اثنان من الخل إلي كوب ماء يشرب أثناء تناول الطعام.

ثبت أيضاً أن أكل الخيار بَين الوجبات يملأ المعدة، ويُقلل الاحساس بالجوع بشكل كبير ويؤكل في صورة شرائح كلما زاد الإحساس بالجوع.

*اطعمة لتخسيس المؤخرة.

يُمكنكِ سيّدتي تنحيف المُؤخرة بالعديد من الأطعمة، التي تعمل بشكلٍ مُباشر على حرق الدهون في مِنطقة المؤخرة والأرداف، ومن هذه الأطعمة:

الأطعمة التي يجب عدم تناولها والمشبعة بالدّهون والسكريّات هي: جمِيع الأسماك الدهنيّة، والبزر بكافة أشكاله وكذلك الشوكولاتة وباقي الحلويّات وخصوصاً السم الأبيض ألا وهو السّكر، والإمتناع كذلك عن تناول صفار البيض وكل أنواعع القشطة وكُل مُشتقّات الحليب، بالإضافة إلى الحليب نفسِه مَا عدا الخالي من الدسم منه، وتجنّب الزّيت والسّمن، وعدم الإقتراب من جميع شحوم الحيوانات والحرص على تجنّب تناول الطّعام المقلي وعدم شراء الشيبس والتخلّي عنه، وتجنّب تلك اللّحوم المَشهُورة بغناها بالدّهون وعلى سبيل المِثال كلحم الضأن، وعدم الإقتراب مِن جميع أشكال المكسرات بكافّة أنواعها.

الأطعمة التي يجب علينا تناولها بشكل دوري ومستمر هي: الخَبز الأسود أو خبز القمح غير المنزوعة القشرة عنه، وهو يحتوي على كثير من العناصر الهامّة والغنيّة والتي تفيد تحسين قوام الجسم ومن ضمنه المؤخّرة، والأرز ولكن باعتدال،، والدّجاج والتّركيز على منطقة الصدر منه، وكافة أشكال وأنواع الخضروات المطبوخة، والسمك الخالي من الدّهون والمشوي تحديداً، وبياض البيض، وكبد العجول، وكافة أنواع الفاكهة كذلك، وبهذا تضمنون مؤخرة رشيقة.

*تمارين تخسيس المؤخرة في اسبوع.

تبحثُ الكثير من الفتيات عن أهمّ الطرق التي تُساعدها في التخلص من الوزن الزائد في منطقة المؤخرة والارداف، وتعتبر التمارين الرياضية من أهمّ الطرق العلاجية للتخلص من الوزن الزائد في المؤخرة.

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