تراند اليوم : اكلات تخسيس الوزن سريعة جدا

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اكلات تخسيس الوزن الزائد الذي يُعاني منه الكثيرون، حيثُ تتعدّد أنواع الأطعمة والمأكولات اليوميّة التي يتناولها الإنسان، فهي لها فائدة كبيرة لجسم الإنسان، وبالرغم من ذلك هناك بعض الأضرار التي تتواجَد في هذه الأطعمة أيضًا، فالأطعمة التي يتناولها الإنسان تحتوي على كميات كبيرة من السعرات الحرارية التي لها دَور كبير في زيادة وزن جسم الإنسان، والسكريات التي يستمتِع الكثير من الأشخاص في تناولها تساهم بشكلِِ كبير في ازدياد الوزن، والآن نسرد لكم أهم وأفضل اكلات تخسيس الوزن سريعة جدا.
*اطعمة لتخفيف الوزن.
إنّ من أهمّ الأطعمة التي تخفُف الوزن وتُساعد على الحفاظ على جسم مُشدود وممشُوق، والتي تعمِل على الحصول على جسمِِ صحيّ وسليم، هي التي تتمثّل في النقاط التالية:
- تناول الخضروات والفواكه: بشكل كبير يؤدي إلى تخفيف الوزن، أو على الأقل الحفاظ على الوزن من الزيادة بشكل كبير، كما وتساعد المياه التي تتكون منها هذه الأطعمة في الوصول إلى حد الشبع بشكل كبير، لآن تركيب الفواكه أوو الخضار يحفظ القدرة على الغذاء، ويمنحك الشعور بالامتلاء طوال اليوم، وهذا ما ترغب به كل سيدة.
- شرب كميات وافية من المياه بشكل يومي، يُخفّف من حدة الشعور بالجوع، ويَمنحُكِ وزنًا صافيًا خاليًا من الأمراض، لأنّ الماء يَعمل على تفتيت الدهون المتراكمة، وانزالها بعمليات الاخراج المعروفة، كما ويسمح للجسم بالتخلص من السموم بطرق سهلة جدًا، وواضحة المعالم.
- الفجل: ويستخدم الفجل للتخلص من الوزن الزائد، ويُقلّل من حجم امتصاص الدهون، كما ويعتبر نوعاً من الاطعمة التي تحتوي على عناصر مغذية وكاملة، ومن الممكن أن تُساعدك هذه النبتة في الوصول إلى الوزن المثالي إن اتبعتي النظام الخاص بها.
- البطاطا المسلوقة والمهروسة: فهي عبارة عن وجبة صحية متكاملة، تساعدك في الوصول إلى حد الشبع بصورة سريعة، كما وتخفف عنك الشعور بالضيق أو التعب، لأنها وجبة لذيذة جدًا، ويتمتع الأفراد بتناولها، ويُفضّل أن تَبتعِدي عنن البطاطا المَقليّة لاحتوائها على نسبة كبيرة من الزيوت الناتجة عن القلي.
- العسل: وقد تستغرب لقول العسل، فهو مادة حلوة، ويحتوي على العديد من السعرات الحرارية، ولكن أثبتت الدراسات فاعلية العسل في التخلص من الوزن الزائد، والحفاظ على صحة ونضارة الجسم بشكل كبير، كما وتمنحك القدرة علىى متابعة أعمالك اليومية بشكل كبير، ويخلصك من الأمراض الناتجة عن سوء التغذية نتيجة الريجيم، والنظام الجديد.
*ماكولات دايت تساعد علي تخسيس الوزن.
نُقدّم لكم في الفقرة التالية أهم المأكولات لإزالة الوزن الزائد وللقضاء على السمنة، فيجب عليكِ سيّدتي اتّباع الوصفة التالية بأكملها حتي تحصلي على جسد جميل ومشدود.
- أولاً: الفواكه
- التفاح: يشتهر التفاح بكونه محارب الكوليسترول، حيث أنه يحفز الجسم علي حرق الكوليسترول الزائد عن حاجته وفي الوقت نفسه تحتوي ثمرة التفاح علي نسب عالية من فيتامين E وفيتامين C وكميات كبيرة من التانين والبوتاسيوم والمغنيسيوم التي يحتاجها أي جسم وتعجز معظم برامج وأنظمة الرجيم علي توفيرها.
- الفراولة: الفراولة بالرغم من احتوائها بكثرة علي فيتامين C والكثير من المعادن لكنها في المقابل تفتقر بإحتوائها علي السكريات وهذا سر تصنيفها ضمن اكلات الدايت، حيث يحتوي كل 100 جرام من الفراولة علي 27 سعر حراري فقط.
- الكيوي: الكيوي مدر للبول ويحتوي علي الكثير من الألياف وغني بالزنك والبوتاسيوم والحديد والكالسيوم فضلاً عن توافر فيتامين CC به بكثرة.
- الموز: لا يخفي علي أحد دور الموز الكبير في تخسيس الجسم فقد تم إعداد رجيم متكامل يعتمد بالأساس علي الموز. والسر وراء أهمية الموز هو افتقاره للدهون في حين أنه يحتوي علي نسبة معقولة من السكريات، وفي الوقت نفسه يحتوي الموز علي نسب كبيرة من الفيتامينات كفيتامين A و C بالإضافة إلي غناه بالمغنيسيوم والسيروتونين والتانين والبوتاسيوم وتنصح بعض أنظمة وبرامج الرجيم علي اعتماد الموز كوجبة خفيفة، حيث يحتوي كل 100 جم منه علي 66 سعر حراري.
- الليمون: الليمون هو الأفقر في عائلته من حيث الاحتواء علي السكريات، حيث نسبة احتواء الليمون علي السكريات لا تزيد عن 3.2% فقط، وكل 100 جرام منه يحتوي علي ما لا يزيد عن 11 سعر حراري فقط، لكن في المقابل يحتوي الليمونن بكثرة علي الفيتامينات المتنوعة وأهمها فيتامين C كما أن لليمون دوراً كبيراً في محاربة التهاب النسيج الخلوي ومساعدة الدورة الدموية.
ثانياً: الخضروات
- سلطة الخضروات: السلطة هي مصدر فقير جداً للسعرات الحرارية، لكنها تملأ المعدة وتضفي إحساس سريع وطويل بالشبع بسبب قدرتها علي ملئ المعدة، وفي المقابل يمكن اعتبارها وجبه خفيفة لغناها بالمعادن والألياف، كما أنها تعمل علي إدرار البول، ويحتوي كل 100 جرام من سلطة الخضروات علي 14 سعر حراري فقط.
- سلطة الجرجير: يعمل نبات الجرجير علي زيادة سرعة الأيض، بالإضافة إلي احتوائه علي فيتامينات A و C بكثرة وكل 100 جرام من الجرجير يحتوي علي 16 سعر حراري فقط.
- البصل: يحتوي البصل علي كميات كبيرة من الصوديوم والكالسيوم والبوتاسيوم بالإضافة إلي غناه بفيتامين A و B و C و E، من فوائد البصل أيضًا أنه مدر للبول ويعمل علي المساعدة علي اعتدال مستويات السكر في الدم.
- الثوم: الثوم هو كنز فوائد، فيحتوي الثون علي مجموعة كبيرة من الفيتامينات أهمها A و B1 و B2 و B6 و B12 و C و D بالإضافة إلي غناه بالأحماض الأمينية والإنزيمات والمعادن من بين أهم فوائد الثوم أيضاً أنه ينشط من عملية التمثيل الغذائي في جسمك ويساعد علي ثبات مستوي الكوليسترول في الدم عند مستوي منخفض كما أنه يساعد علي حرق الدهون بشكل كبير، ويحتوي كل 100 جرام من الثوم علي 41 سعر حراري فقط.
ثالثاً: أكلات دايت أخري.
- فول الصويا: من أهم اكلات الدايت التي تساعد علي حرق الدهون ومكافحة زيادة الوزن ومساعدته علي توازن الأيض بالجسم بالإضافة إلي توافر البروتينات وحمض الفوليك فيه بكثرة.
- رقائق الذرة: تسمي أيضاً الكورن فليكس، وهي عبارة عن مجموعة من البقول والحبوب المختلطة والتي تساعد علي زيادة معدلات الأيض بالجسم وعلي حرق الدهون ويحتوي كل 100 جرام من الكورن فليكس علي 14 سعر حراري فقط، ويمكن اعتبارها وجبة خفيفة.
- القمح:القمح غني جدًا بالبوتاسيوم والحديد والمغنسيوم والكالسيوم والبروتينات ويحتوي بكثرة علي فيتامين B، ويحتوي علي 100 جرام من القمح علي 319 سعر حراري، لكنه من الأطعمة المحاربة للجوع والمدرة للبول.
- من بين أهم اكلات الدايت والرجيم الأخري التي تساعد علي تخسيس الجسم، البيض المسلوق والدجاج منزوع الجلد والجوز الغير محمص وبدون ملح واليقطين أو القرع العسلي كما يطلق عليه في بعض الاماكن، كما يمكن للشاي ان يساعد بشكل كبير علي تخسيس الجسم.