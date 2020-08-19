تراند اليوم : افضل رجيم صحي لانقاص الوزن للنساء

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أفضل رجيم صحي لانقاص الوزن للنساء، حيثُ تُعاني الكثير من السيدات مِن الوزن الزائد وتراكُم الدهون في مِنطقة البطن والأرداف والمُؤخرة، وتَفقِد الفتيات مَفاتن جمالهم بسبب السمنة التي يتعرّضون لها، وبالتالي يبحثنَ عن أهمّ الوصفات الغذائية المُختصة بالدايت والرجيم، بينما تلجأ الكثير من السيدات للحبوب والعقاقير للتخلص من الوزن الزائد، ولحرق الدهون المُتراكمة في منطقة المؤخرة والارداف وفي الجسم بشكل عام، وإليكم الآن افضل رجيم صحي لانقاص الوزن للنساء.
*افضل نظام غذائي لتقليل الوزن.
هناك العديد من الأطعمه والوجبات التي يتغذّى عليها الإنسان بشكلٍ يومي لإزالة الوزن، أو بِهدف التخلّص من السّمنة، ومن أفضل الأنظمة الغذائية التي تفقد الوزن هي:
- البرنامج اليومي:
- يتم اعتماد هذا البرنامج لمدة أسبوع واحد، ومع ملاحظة النتيجة عند نهاية الأسبوع يكرر مرة أخرى، ثم تتبعه فترة راحة ينظم فيها الغذاء، ويكرر مرة كل شهر حتى تصل المعدة إلى الحجم المطلوب من حيث عدم قدرتها على استيعاب كميات كبيرة من الطعام.
- وجبة الإفطار واحدة طوال الأسبوع وتتكوّن من بيضتين مسلوقتين، وطبق صغير من السلطة الخضراء، ويمنع تماماً تناول الجزر والطماطم، ومرتديلا مع ربع رغيف من الخبز الأسمر.
- اليوم الأول تتكون وجبة الغداء من طبق سلطة خضراء، وقطعة من الجبن الأبيض خالي الدسم، أما وجبة العشاء فتكون عبارة عن قطعة من اللحم المشوي خالي الدهن، ويفضل أن يكون لحم دجاج أو رومي، وعلبة زبادي.
- اليوم الثاني في الغداء يتم تناول وجبة عشاء نفسها في اليوم الأول، مع ملعقة من مطحون بذر الكتان، والعشاء يكون وجبة الإفطار المعتادة نفسها.
- اليوم الثالث يكون فيه الغداء عبارة عن قطعة من الجبن الأبيض خالية من الملح والدسم، والعشاء قطعة من اللحم المشوي بدون دهون.
- اليوم الرابع لا يتم فيه تناول أي شيء في الغداء إلا طبق من الفواكه، والعشاء علبة تونة مصفّاة من الزيت، مع زبادي مضاف إليه ملعقة من مطحون بذر الكتان.
- اليوم الخامس طبق خضروات سوتيه في الغداء، وتونة أو سمك مشوي في العشاء مع سلطة.
- اليومان السادس والسابع يتناول اللحم المشوي والسلطة في كل من وجبتي الغداء والعشاء.
نصائح على النظام الغذائي
قد يُؤثّر هذا النظام على طاقة الإنسان في يوم العمل الشاق، لذا يجبُ الانتباه عند ممارسة أعمال قد تكون خَطِرة، كذلك يجبُ شرب كميات كبيرة من الماء أثناء اليوم لضمان تنشيط الدورة الدموية وتجديد الخلايا وحرق الدهون.
يؤدي هذا النظام إلى تقليل حجم المعدة، لذا يجب الانتباه إلى تقليل كمية الطعام في كل وجبة، ومضغ الطعام ببُطء لتسريع الشعور بالشبع، ومع تِكرار النظام مرة واحدة كل شهر سيؤدي إلى خفض الدهون المختزنة في الجسم.
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*رجيم صحي وسريع.
أقرّ المُتخصصين في مجال التغذية علي جودة هذا الرجيم الصحي، فهو نموذج لنوعية الطعام والوجبات التي يجبُ تناولها لتخفيف الوزن، فتتوفر فيه الأمثلة لكمية النشويات الكافية للرجال والنساء، وهذا الرجيم يُساعد على خسارة حوالي كيلوغرام واحد في الاسبوع.
- الفطور: اختاروا نوعاً واحداّ من الاٍحتمالات الموجودة1/2 رغيف وسط (للنساء) \ 3/4 رغيف وسط (للرجال) من خبز القمح الكامل أو الأسمر+ لبنة\ جبنة بيضاء بدون دسم + ملعقة زيت صغيرة.
- كوب (للنساء) \ كوب ونصف (للرجال) من الفول + ملعقة زيت صغيرة + خضار.
- طريقة تحضير فتّة الحمّص باللبن: 4\3 كوب من الحمص للنساء \ كوب وربع للرجال + 4\1 قبعة خبز محمّص + كوب لبن دون دسم.
- 1 بطاطا مسلوق حجم صغير (للنساء) \ 2 بطاطا (للرجال ) + 2 بيض مسلوقة + ملعقة زيت صغيرة
- عجّة بيض عدد 2 للنساء \ عدد 3 بيض للرجال + 4\1 رغيف خبز.
- كوب من الحليب بدون دسم + 2\1 كوب من الشوفان (للنساء) \ كوب واحد (للرجال) (طريقة تحضير الشوفان مع الحليب).
- يجب تجنّب الطعام الغني بالدهون مثل الكرواسون والمناقيش والحلويات كالدونات والكنافة.
- وجبة خفيفة:
- نوع من الفاكهة، بحيث يكون حجم الحصّة بحجم قبضة اليد.
- يمكن تناول الفاكهة المجفّفة كالمشمش، التمر، الزبيب والتين المجفف.
- الغداء:
- ينصح بالتنوّيع، على أن يتضمّن الأسبوع كل من الحبوب والبقول واللّحوم على أنواعها.
- ينصح الإبتعاد عن القلي واستبداله بالشوي أو السلق.
- ينصح الحد من نسبة الدهون المستخدمة في الطبخ.
- ينصح بتناول نصف كميّة الطعام التي اعتدتم تناولها يومياً.
- ينصح إستخدام صحون صغيرة الحجم، ذلك يساعد على تناول كميات اقل.
- صحن سلطة+ سمك أو صدر دجاج أو قطعة لحمة أو تونة قدر كف اليد + بطاطا حجم وسط أو ملعقة سكب واحدة من الأرز أو 80 غرام من الخبز أو ملعقة سكب ونصف من المعكرونة+ خضار مسلوقة أو مطبوخة.
- وصفاات صحية للغداء:
- السلمون بالزعتر و الحامض.
- الروبيان المكسيكي.
- وجبة خفيفة:
- اختيار اٍحتمال واحد من الثلاث2\1 كوب من الزبادي بدون دسم + نوع من الفاكهة.
- ميلك شيك محضر من 2\1 كوب حليب بدون دسم + موز عدد 1 حجم صغير + كاكاو خالي من السكر.
- كوب من سلطة الفواكه
- العشاء:
- يفضّل أن يكون عشاء خفيف:
- 1/2 رغيف وسط (للنساء) \3/4 رغيف وسط (للرجال) من الخبز القمح الكامل أو الأسمر + لبنة \ جبنة بيضاء بدون دسم + ملعقة زيت صغيرة.
- كوب من الحليب بدون دسم + 2\1 كوب من الشوفان (للنساء) \ كوب واحد (للرجال).
- وجبة خفيفة:
- 3 أكواب من الفشار طريقة تحضير فشار صحي.
- يجب تناول حوالي 8 أكواب من المياه يومياً، فهذا يساعد على:
- كبح الشهية.
- الشعور بالشبع.
- خسارة الوزن.