تراند اليوم : افضل رجيم صحي لانقاص الوزن للنساء

أفضل رجيم صحي لانقاص الوزن للنساء، حيثُ تُعاني الكثير من السيدات مِن الوزن الزائد وتراكُم الدهون في مِنطقة البطن والأرداف والمُؤخرة، وتَفقِد الفتيات مَفاتن جمالهم بسبب السمنة التي يتعرّضون لها، وبالتالي يبحثنَ عن أهمّ الوصفات الغذائية المُختصة بالدايت والرجيم، بينما تلجأ الكثير من السيدات للحبوب والعقاقير للتخلص من الوزن الزائد، ولحرق الدهون المُتراكمة في منطقة المؤخرة والارداف وفي الجسم بشكل عام، وإليكم الآن افضل رجيم صحي لانقاص الوزن للنساء.

*افضل نظام غذائي لتقليل الوزن.

هناك العديد من الأطعمه والوجبات التي يتغذّى عليها الإنسان بشكلٍ يومي لإزالة الوزن، أو بِهدف التخلّص من السّمنة، ومن أفضل الأنظمة الغذائية التي تفقد الوزن هي:

البرنامج اليومي:

يتم اعتماد هذا البرنامج لمدة أسبوع واحد، ومع ملاحظة النتيجة عند نهاية الأسبوع يكرر مرة أخرى، ثم تتبعه فترة راحة ينظم فيها الغذاء، ويكرر مرة كل شهر حتى تصل المعدة إلى الحجم المطلوب من حيث عدم قدرتها على استيعاب كميات كبيرة من الطعام.

وجبة الإفطار واحدة طوال الأسبوع وتتكوّن من بيضتين مسلوقتين، وطبق صغير من السلطة الخضراء، ويمنع تماماً تناول الجزر والطماطم، ومرتديلا مع ربع رغيف من الخبز الأسمر.

اليوم الأول تتكون وجبة الغداء من طبق سلطة خضراء، وقطعة من الجبن الأبيض خالي الدسم، أما وجبة العشاء فتكون عبارة عن قطعة من اللحم المشوي خالي الدهن، ويفضل أن يكون لحم دجاج أو رومي، وعلبة زبادي.

اليوم الثاني في الغداء يتم تناول وجبة عشاء نفسها في اليوم الأول، مع ملعقة من مطحون بذر الكتان، والعشاء يكون وجبة الإفطار المعتادة نفسها.

اليوم الثالث يكون فيه الغداء عبارة عن قطعة من الجبن الأبيض خالية من الملح والدسم، والعشاء قطعة من اللحم المشوي بدون دهون.

اليوم الرابع لا يتم فيه تناول أي شيء في الغداء إلا طبق من الفواكه، والعشاء علبة تونة مصفّاة من الزيت، مع زبادي مضاف إليه ملعقة من مطحون بذر الكتان.

اليوم الخامس طبق خضروات سوتيه في الغداء، وتونة أو سمك مشوي في العشاء مع سلطة.

اليومان السادس والسابع يتناول اللحم المشوي والسلطة في كل من وجبتي الغداء والعشاء.

نصائح على النظام الغذائي

قد يُؤثّر هذا النظام على طاقة الإنسان في يوم العمل الشاق، لذا يجبُ الانتباه عند ممارسة أعمال قد تكون خَطِرة، كذلك يجبُ شرب كميات كبيرة من الماء أثناء اليوم لضمان تنشيط الدورة الدموية وتجديد الخلايا وحرق الدهون.

يؤدي هذا النظام إلى تقليل حجم المعدة، لذا يجب الانتباه إلى تقليل كمية الطعام في كل وجبة، ومضغ الطعام ببُطء لتسريع الشعور بالشبع، ومع تِكرار النظام مرة واحدة كل شهر سيؤدي إلى خفض الدهون المختزنة في الجسم.

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*رجيم صحي وسريع.

أقرّ المُتخصصين في مجال التغذية علي جودة هذا الرجيم الصحي، فهو نموذج لنوعية الطعام والوجبات التي يجبُ تناولها لتخفيف الوزن، فتتوفر فيه الأمثلة لكمية النشويات الكافية للرجال والنساء، وهذا الرجيم يُساعد على خسارة حوالي كيلوغرام واحد في الاسبوع.