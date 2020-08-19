تراند اليوم : طريقة انقاص الوزن في شهر 15 كيلو

انقاص الوزن في شهر 15 كيلو رُبّما يعتقد البعض بأنّه أمر مُستحيل، ولكِن من المُمكن أن تفقد من وزنك 15 كيلو، حيثُ يسعي الكثير من الأشخاص للحصول على جسم رشيق ومُتناسق، فتتعدّد الطرق والوسائل المُتّبعة للحصول على الوزن المثالي والجسم الجذاب، وكُلما تخلصت من الوزن سريعًا كلما كانت عودتك الى سابق وزنك أسرع، وللحصول على جسم مثالي يتطلب منك الإلتزام بطريقة صحيّة ومُنتظمة، وإليكُم نُقدم الآن أفضل طريقة انقاص الوزن في شهر 15 كيلو بدون رجيم، أو تناول حبوب التخسيس المهدرة للوقت وللصحة.

*انقاص الوزن في شهر بدون رجيم.

إليكِ سيّدتي الحل الأمثل للتخلّص من الوزن الزائد في أقل من شَهر وبدُون اللجوء لأي من برامج التخسيس القاسية والمُملّة:

ريجيم الماء: ويفقد الأشخاص اللذين يعانون من السمنة ما يقارب 15 كيلو من وزنهم خلال شهر واحد من تنفيذهم لهذا النظام، ويقوم بهذا الريجيم عدد كبير من الأشخاص حول العالم، حيثُ يعتمدون اعتماداً كلياً على الماء وفي حالة الجوع تحص على طبق من السلطة بدون ملح وكأس من اللبن خالي الدسم غير محلى.

ويجب مُراعاة الإلتزام بهذا الريجيم للحصول على النتائج المطلوبة وعدم أكل الخبز بأنواعة والنشويات بشكل عام وأي نوع من أنواع الطعام الأخرى يمنع تناوله وتجنب تناول أي من الأغذية المملحة أو تناول الملح بشكل عام، ورغم صعوبة هذا الرجيم إلا أنّ الكثير من الأشخاص يعملون به ويَفقدون الوزن من خلاله، لكن بمجرد الرجوع إلى كميات الأكل السابقة يكتسبون الوزن من جديد، لذا فإن الإبتعاد عن الدهون والزيوت والأملاح يجب أن يستمر بعد الريجيم للخفاظ على النتائج التي وصلت لها.

ريجيم التمر: من أكثر الأنظمة الغذائية التي يُنصح بها؛ لما للتمر من فَوائد جمة حيث يحتَوي التمر على جمِيع العناصر الغذائية التي يحتاج لها الجسم للقيام بالأنشطة الحيوية المطلوبة منه، ولكن يجب تناول التمر بشكل فردي حتى تتحول إلى كربوهيدرات ولا تتحول إلى سكريات، أي تناول 3 حبات ثم 5 حبات ثم 7 حبات، ويجب أيضاً شرب كميات كبيرة من الماء أثناء اتباع ريجيم التمر ويكم أن يفقد الشخص من خلاله من 3 إلى 4 كيلو في الأسبوع حسب نشاط وحركة كل شخص.

من المُهمّ بعد اتّباع الريجيم الإلتزام بنِظام صحي والابتعاد عن المبالغة في الأكل والنوم على الظهر وممارسة التمارين الرياضية بانتظام مع الانتباه لشرب كمية كافية من الماء وحاصة في فترة الصباح.

وصفة لانقاص 15 كيلو في شهر واحد

إليكُم الوصفة السحرية لإنقاص 15 كيلو في الشهر، والمجربة، حيثُ أنّ هذه الوصفة من افضل الوصفات العلاجية للتخسيس وهي:

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وجبة الإفطار: نتناول نصف حبة من الجريب فروت، وبيضتان مسوقتان، وكوب من الشاي، أو القهوة، ولكن من دون استخدام السكر ،أو الحليب.

اليوم الأول

وجبة الغداء: صنف واحد فقط من الفواكه، أمّا الشمام، أو البرتقال، أو الكمثرى، أو الخوخ، أو الفرولة.

وجبة العشاء: قطعة من اللحم المفروم والمشوي، مع حبة من الخيار والخس والبندورة والفلفل الأخضر.

اليوم الثاني

وجبة الغداء: قطعة من الدجاج مسلوقة أو مشوية، بالإضافة إلى حبّة من البندورة، وحبّة من الجريب فروت.

وجبة العشاء: بيضتان مسلوقتان، مع قطعة من التوست، وحبة من الجريب فروت.

اليوم الثالث

وجبة الغداء: قطعة من الجبنة الخالية من الدسم، مع التوست، وحبّة من البندورة.

وجبة العشاء: قطعة من اللحمة المشويّة الخالية من الدهون.

اليوم الرابع

وجبة الغداء: صنف واحد من الفواكه.

وجبة العشاء: قطعة من اللحمة المشويّة، بالإضافة إلى طبق سلطة.

اليوم الخامس

وجبة الغداء: بيضتان مسلوقتان، مع مجموعة من الخضروات المسلوقة ويفضّل أن تكون كوسا أو جزر، مع كميّة من الفاصوليا.

وجبة العشاء: قطعة من السمك المسلوق، ويمكن استبداله بالسمك المشوي أو التونة، وطبق صغير من السلطة، وحبّة من الجريب فروت.

اليوم السادس

وجبة الغداء: حبّة من أي نوع من الفواكه.

وجبة العشاء: قطعة من اللحمة المشويّة، بالإضافة إلى طبق من السلطة.

اليوم السابع

وجبة الغداء: قطعة من الدجاج المسلوق أو المشوي منزوع الجلد، وطبق من الخضار المسلوقة، وحبّة من البندورة، وحبّة من الجريب فروت.

وجبة العشاء: كميّة من الخضار المسلوقة.

طريقة انقاص الوزن في شهر

يُعاني الكثيرون من زيادة في الوزن، فإنّ الوزن الزائد يُفقدهم السيطرة على حركتهم ورشاقتهم، حيثُ تَظهر علامات السمنة على الجسم بشكلٍ غير مرغوب فيه، وإليكم الآن طريقة انقاص الوزن في شهر: