تراند اليوم : افضل رجيم صحي بدون حرمان

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افضل رجيم صحي بدون حرمان، حيثُ أنّ هُناك العديد مِن برامج التخسيس التي تُساهم بشكلٍ كبير في حرق الدهون المُتراكمة في الجسم، لكِن هناك بعض الصعوبات لمن يرغبون في التخلص الوزن الزائد في أجسادهم، وهذا نتيجية اتّباع أساليب خاطئة في برامج التخسيس والرجيم، فنحنُ اليوم سنُلقي نظرة علي وسيلة فعّالة وآمنه لإنقاص الوزن في وقتٍ قصير وبدُون أي عناء أو تعب أو حرمان، ومن خلال مقالتنا التالي سنتعرف على افضل رجيم صحي بدون حرمان.
*افضل ريجيم صحي لانقاص الوزن بدون حرمان.
نَضعُ بين أيديكم أروع وصفة رجيم لإنقاص الوزن بدون الحرمان من المأكولات التي يستمتع في تناولها الكثير من الأشخاص، فتابع معنا النقاط التالية للتمتع بجسم صحي وسليم.
- يمنع الأكل بعد الساعة 8.00 مساء، فقط الماء والمشروبات الساخنة بدون سكر.
- أول فنجان في الصباح مع سكر ( أو حليب ) أي بالطريقة المعتادة قبل البدء بالرجيم.
- يسمح بأكل الخضراوات وليس الفاكهة في أي وقت بين الوجبات ما عدا الجزر إلا إذا كان مطبوخا يسمح بأكله مع الوجبة فقط.
- يجب شرب من 6 – 8 كاسات ماء يوميا بين الوجبات أقل شئ وزيادة الكمية تكون للأفضل.
- الملح قليل جدا والزيت ممنوع أبدا ( بأنواعه ) يسمح بملعقة واحدة زيت يومي عند الحاجة.
- يمنع أكل الموز، البلح، العنب، التين، المشمش، الكاكا، المانجا، الشمندر، والكستنا والتقليل من البطيخ.
- يسمح بأخذ بيبسي دايت بمعدل 5 بالأسبوع خلال فترة الرجيم ابتدا من الأسبوع الثاني.
- يمكن استبدال أي وجبة غداء بتونا أو سمك مشوي أو شوربة خضار مسلوقة.
- يمكن الغاء أي صنف من البرنامج بشرط عدم تعويضه بأي صنف آخر.
- أول ورقة مهمة جدا جدا لأنها تعطي فكرة عامة عن طبيعة حرق جسمك، فيرجى التقيد بها تماما.
- بالنسبة لنوعية الرجيم أو النظام، هذا النظام يعتمد على النوع وليس على الكمية.
- عند تغيير أي نوع بالورقة بنوع آخر تفشل عملية الحفاظ على الوزن بعد انتهاء عملية الرجيم، بينما إذا التزمت تماما بالنوع فمن الصعب تعويض الوزن بعد تنزيله.
- كمية الأكل في البرنامج غير محدودة، فيمكنك أكل الكمية التي ترغبين بها إلا إذا كان هناك تحديد فيرجى الالتزام في هذه الحالة.
افضل رجيم صحي بالعالم لانقاص الوزن
هُناك الكثير من البرامج الصحية الخاصة بإنقاص الوزن، فهي لها دور كبير في القضاء على السمنة التي يتعرض لها جسم الإنسان، وإليكُم هُنا خطوات أفضل رجيم صحي بالعالم وهي:
الاسبوع الأول: الــوزن: المفروض نزول 4 كيلو.
- ماء دافئ مع عصير الليمون + ملعقة عسل (صباحا على الريق).
- الإفـــطــــار طول الاسبوع:
- عصير برتقال طازج + ( 2 ) توست مع جبنة بيضاء أو لبنة.
- أو حليب خالي الدسم + ( 2 ) توست مع بيضة مسلوقة.
- اليــوم الأول:
- الغداء: دجاج مشوي (الكمية والنوعية حسب الرغبة) + سلطة طازجة مع (2) توست.
- العشاء: شوربة خضار + (2) توست + (2) فاكهة.
- اليوم الثاني:
- الغداء: سمك مشوي + سلطة طازجة + (2) توست.
- العشاء: بيضتين مقلية أو مسلوقة + خضار + (2) توست + (1) فاكهة.
- اليوم الثالث:
- الغداء: بيف ستيك + صلصة (Sauce) + خضرة مسلوقة (البطاطا مسموحة) + (1) توست.
- العشاء: بيضتين مقلية أو مسلوقة + خضار + (2) توست + (1) فاكهة.
- اليـوم الرابع:
- الغداء: شوربة خضار + سلطة طازجة + (2) توست + بيضتين مسلوقتين.
- العشاء: سلطة تونة + (1) توست + (2) فاكهة.
- اليوم الخامس:
- الغداء: غذاء حر (Free).
- العشاء: سلطة لبن وخيار + (1) توست + (2) فاكهة.
- اليوم السادس:
- الغداء: (2) كأس أرز مطبوخ + لبن أو أي صلصة خفيفة.
- العشاء: سلطة تونة + (1) توست + (2) فاكهة.
- اليـــوم السابع:
- الغداء: دجاج مشوي + سلطة + (1) توست.
- العشاء: عصير برتقال طازج + (1) توست مع جبنة بيضاء + (2) فاكهة.
- ملاحظة: اليوم الحر كلي مالذو طاب من الأطعمة ولكن لا تتعدي 3 أصناف يعني مثلا كنتاكي وبيتزا مع سلطة ليتل سيزر كافي.
- ما تاكلي كل يلي بالطناجر.
- المهم لا تتجاوزي 3 أصناف والكمية غير محدودة.
الاسبوع الثاني: الــوزن: المفروض نقصان 3 – 4 كيلو.
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- الإفـــطــــار:
- عصير طازج + ( 2 ) توست مع لبنة + خضار طازجة + ملعقة عسل.
- اليــوم الأول:
- الغداء: لحمة عجل مطبوخة مع خضراوات + (1) توست + (1) فاكهة.
- العشاء: سلطة لبن وخيار + (2) توست (أو 2 توست مع لبنة ) + عصير برتقال.
- اليوم الثاني:
- الغداء: معكرونة مع صلصة بندورة ( أو ، فريكة ) مع لبن + سلطة طازجة مع خل التفاح.
- العشاء: حليب خالي الدسم ( عصير طازج ) + (2) توست مع جبنة بيضاء + تفاحة.
- اليوم الثالث:
- الغداء: سلطة طازجة ( خل التفاح ) + دجاج مشوي (فقط الصدر) + (1) توست.
- العشاء: سلطة تونا (بدون زيت) + (1) توست + تفاحة.
- اليـوم الرابع:
- الغداء: لحمة (اختيارك) (أي نوع لحمة وبأي طريقة) + خضار مسلوقة + (1) توست.
- العشاء: شوربة خضار + (1) توست + تفاحة.
- اليوم الخامس:
- الغداء: سمك مشوي مع ليمون + سلطة مسلوقة + (1) توست.
- العشاء: سلطة + (1) توست مع زيت وزعتر + (2) فاكهة.
- اليوم السادس:
- الغداء: أرز مسلوق + لبن أو خضرة مطبوخة + سلطة طازجة.
- العشاء: عصير طازج + (1) توست مع لبنة + (1) فاكهة.
- اليـــوم السابع:
- الغداء: (3) بيضة مسلوقة + سلطة طازجة + (2) توست.
- العشاء: (1) توست + سلطة مع جبنة بيضاء + (1) فاكهة.
- الأسبوع الثالث
- الــوزن: المفروض نقصان 3 كيلو.
- الإفـــطــــار:
- (2) توست مع جبنة بيضاء + حليب خالي الدسم + ملعقة صغيرة عسل + نصف كأس عصير برتقال أو غريبفروت.
- اليــوم الأول:
- الغداء: دجاج مشوي ( الصدر فقط ) + أي نوع سلطة ( بدون زيت ) + (1) توست.
- العشاء: عصير برتقال + (2) توست مع لبنة + (2) فاكهة.
- اليوم الثاني:
- الغداء: أرز مسلوق + دجاج مسلوق مع صلصة خفيفة ( مثل لبن، ملوخي، فاصولياء … بدون لحمة).
- العشاء: عصير طازج + (1) توست مع جبنة بيضاء + (2) فاكهة.
- اليوم الثالث:
- الغداء: ستيك عجل ( مطبوخة حسب الرغبة ) + خضار مسلوقة + (1) توست.
- العشاء: سلطة تونا + (1) توست + (1) فاكهة.
- اليـوم الرابع:
- الغداء: أرز مطبوخ + أي نوع صلصة أو ( لبن ).
- العشاء: حليب خالي الدسم + أي نوع حلويات + (1) فاكهة.
- اليوم الخامس:
- الغداء: سلطة تونا + (1) توست وشوربة خضار.
- العشاء: بيضتان مسلوقتان + سلطة طازجة + (2) توست + (1) فاكهة.
- اليوم السادس:
- الغداء: شوربة خضار + لحمة عجل مطبوخة مع ( ملعقة زيت ) + فنجان أرز.
- العشاء: حليب خالي الدسم + (1) توست مع لبنة + (2) فاكهة.
- اليـــوم السابع:
- الغداء: غذاء حر (Free ).
- العشاء: عصير برتقال طازج + (1) توست مع جبنة بيضاء + خضار.
- الأسبوع الرابع
- الــوزن:نقصان 2 – 3 كيلو.
- الإفـــطــــار:
- عصير برتقال أو جريب فروت + (1) توست مع لبنة أو جبنة بيضاء + (1) فاكهة.
- اليــوم الأول:
- الغداء: سلطة تونا + (1) توست.
- العشاء: (1) توست مع جبنة بيضاء + خضراوات طازجة + (1) فاكهة + عصير برتقال.
- اليوم الثاني:
- الغداء: سلطة طازجة + أرز مطبوخ ( مع قليل من الزيت ) + لبن.
- العشاء: قطعة حلو.
- اليوم الثالث:
- الغداء: خضار مسلوق + ستيك مشوي + (1) توست.
- العشاء: سلطة خضار مع جبنة بيضاء + (1) توست + (1) فاكهة.
- اليـوم الرابع:
- الغداء: غذاء حر (Free).
- العشاء: سلطة فاكهة.
- اليوم الخامس:
- الغداء: سلطة خضار طازجة + صدر دجاج + (1) توست.
- العشاء: خضراوات طازجة + (1) توست مع جبنة بيضاء + (1) فاكهة.
- اليوم السادس:
- الغداء: أي نوع شوربة + (1) توست + حبة فاكهة.
- العشاء: سلطة خضار مع جبنة بيضاء + (1) توست + (1) فاكهة.
- اليـــوم السابع:
- الغداء: لحمة عجل مطبوخة مع خضراوات + سلطة.
- العشاء: سلطة لبن وخيار + (1) توست + (2) فاكهة.
- الأسبوع الخامس
- الــوزن: المفروض 2 كيلو.
- الإفـــطــــار:
- حليب خالي الدسم ( عصير طازج ) + ( 1 ) توست ولبنة + ملعقة عسل.
- اليــوم الأول:
- الغداء: دجاج مشوي + سلطة + (1) توست.
- العشاء: حليب خالي الدسم ( عصير ) + (1) توست مع لبنة أو جبنة بيضاء وخضار + (1) فاكهة.
- اليوم الثاني:
- الغداء: سلطة تونا ( بدون زيت ) + (1) توست.
- العشاء: حليب خالي الدسم + (1) توست مع تطلي ( أو عسل ) + (1) فاكهة.
- اليوم الثالث:
- الغداء: بيف ستيك مع الخضراوات ( يمكن طبخ اللحمة مع الخضره ) + (2) توست.
- العشاء: شوربة خضار ( مع مرقة دجاج وشعيرية ) + (1) توست + فواكة.
- اليـوم الرابع:
- الغداء: كأس أرز مسلوق + كأس لبن.
- العشاء: حليب خالي من الدسم + بيضة مسلوقة + (1) توست + (1) فاكهة.
- اليوم الخامس:
- الغداء: دجاج مطبوخ بالفرن مع خضراوات + سلطة طازجة.
- العشاء: عصير طازج + ساندويش جبنة ( أي نوع جبنة ، أي نوع خبز ) + (1) فاكهة.
- اليوم السادس:
- الغداء: بيضتان مسلوقتان + سلطة ( خس وبندورة مع خل التفاح ) + (2) توست.
- العشاء: حليب خالي الدسم + (1) تفاحة + أي نوع حلويات.
- اليـــوم السابع:
- الغداء: معكرونة مع بندورة + سلطة طازجة + فنجان لبن.
- العشاء: حليب وعصير برتقال + (1) توست مع زيت وزعتر + (2) فاكهة.