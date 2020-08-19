تراند اليوم : افضل رجيم صحي بدون حرمان

افضل رجيم صحي بدون حرمان، حيثُ أنّ هُناك العديد مِن برامج التخسيس التي تُساهم بشكلٍ كبير في حرق الدهون المُتراكمة في الجسم، لكِن هناك بعض الصعوبات لمن يرغبون في التخلص الوزن الزائد في أجسادهم، وهذا نتيجية اتّباع أساليب خاطئة في برامج التخسيس والرجيم، فنحنُ اليوم سنُلقي نظرة علي وسيلة فعّالة وآمنه لإنقاص الوزن في وقتٍ قصير وبدُون أي عناء أو تعب أو حرمان، ومن خلال مقالتنا التالي سنتعرف على افضل رجيم صحي بدون حرمان.

*افضل ريجيم صحي لانقاص الوزن بدون حرمان.

نَضعُ بين أيديكم أروع وصفة رجيم لإنقاص الوزن بدون الحرمان من المأكولات التي يستمتع في تناولها الكثير من الأشخاص، فتابع معنا النقاط التالية للتمتع بجسم صحي وسليم.

يمنع الأكل بعد الساعة 8.00 مساء، فقط الماء والمشروبات الساخنة بدون سكر.

أول فنجان في الصباح مع سكر ( أو حليب ) أي بالطريقة المعتادة قبل البدء بالرجيم.

يسمح بأكل الخضراوات وليس الفاكهة في أي وقت بين الوجبات ما عدا الجزر إلا إذا كان مطبوخا يسمح بأكله مع الوجبة فقط.

يجب شرب من 6 – 8 كاسات ماء يوميا بين الوجبات أقل شئ وزيادة الكمية تكون للأفضل.

الملح قليل جدا والزيت ممنوع أبدا ( بأنواعه ) يسمح بملعقة واحدة زيت يومي عند الحاجة.

يمنع أكل الموز، البلح، العنب، التين، المشمش، الكاكا، المانجا، الشمندر، والكستنا والتقليل من البطيخ.

يسمح بأخذ بيبسي دايت بمعدل 5 بالأسبوع خلال فترة الرجيم ابتدا من الأسبوع الثاني.

يمكن استبدال أي وجبة غداء بتونا أو سمك مشوي أو شوربة خضار مسلوقة.

يمكن الغاء أي صنف من البرنامج بشرط عدم تعويضه بأي صنف آخر.

أول ورقة مهمة جدا جدا لأنها تعطي فكرة عامة عن طبيعة حرق جسمك، فيرجى التقيد بها تماما.

بالنسبة لنوعية الرجيم أو النظام، هذا النظام يعتمد على النوع وليس على الكمية.

عند تغيير أي نوع بالورقة بنوع آخر تفشل عملية الحفاظ على الوزن بعد انتهاء عملية الرجيم، بينما إذا التزمت تماما بالنوع فمن الصعب تعويض الوزن بعد تنزيله.

كمية الأكل في البرنامج غير محدودة، فيمكنك أكل الكمية التي ترغبين بها إلا إذا كان هناك تحديد فيرجى الالتزام في هذه الحالة.

افضل رجيم صحي بالعالم لانقاص الوزن

هُناك الكثير من البرامج الصحية الخاصة بإنقاص الوزن، فهي لها دور كبير في القضاء على السمنة التي يتعرض لها جسم الإنسان، وإليكُم هُنا خطوات أفضل رجيم صحي بالعالم وهي:

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الاسبوع الأول: الــوزن: المفروض نزول 4 كيلو.

ماء دافئ مع عصير الليمون + ملعقة عسل (صباحا على الريق).

الإفـــطــــار طول الاسبوع:

عصير برتقال طازج + ( 2 ) توست مع جبنة بيضاء أو لبنة.

أو حليب خالي الدسم + ( 2 ) توست مع بيضة مسلوقة.

اليــوم الأول:

الغداء: دجاج مشوي (الكمية والنوعية حسب الرغبة) + سلطة طازجة مع (2) توست.

العشاء: شوربة خضار + (2) توست + (2) فاكهة.

اليوم الثاني:

الغداء: سمك مشوي + سلطة طازجة + (2) توست.

العشاء: بيضتين مقلية أو مسلوقة + خضار + (2) توست + (1) فاكهة.

اليوم الثالث:

الغداء: بيف ستيك + صلصة (Sauce) + خضرة مسلوقة (البطاطا مسموحة) + (1) توست.

العشاء: بيضتين مقلية أو مسلوقة + خضار + (2) توست + (1) فاكهة.

اليـوم الرابع:

الغداء: شوربة خضار + سلطة طازجة + (2) توست + بيضتين مسلوقتين.

العشاء: سلطة تونة + (1) توست + (2) فاكهة.

اليوم الخامس:

الغداء: غذاء حر (Free).

العشاء: سلطة لبن وخيار + (1) توست + (2) فاكهة.

اليوم السادس:

الغداء: (2) كأس أرز مطبوخ + لبن أو أي صلصة خفيفة.

العشاء: سلطة تونة + (1) توست + (2) فاكهة.

اليـــوم السابع:

الغداء: دجاج مشوي + سلطة + (1) توست.

العشاء: عصير برتقال طازج + (1) توست مع جبنة بيضاء + (2) فاكهة.

ملاحظة: اليوم الحر كلي مالذو طاب من الأطعمة ولكن لا تتعدي 3 أصناف يعني مثلا كنتاكي وبيتزا مع سلطة ليتل سيزر كافي.

ما تاكلي كل يلي بالطناجر.

المهم لا تتجاوزي 3 أصناف والكمية غير محدودة.

الاسبوع الثاني: الــوزن: المفروض نقصان 3 – 4 كيلو.

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