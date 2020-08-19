تراند اليوم : افضل رجيم وقت الدورة

افضل رجيم وقت الدوره الشهرية، حيثُ تصاب كافة الفتيات بألم شديد في المَعدة في فترة الدورة الشهرية وهي تتراوح ما بين أربعة إلى سبعة أيام، حيثُ تَتغيّر التركيبة الكيميائية لجسم الفتاة أثناء فترة الدورة الشهرية، وتتغير مُعدلات إفرازات الهرمونات في الجسم أيضََا، حيثُ تعمل هذه الإفرازات على زيادة نسبة السعرات الحرارية التي تُساهم بشكلٍ مُباشر في ازدياد الوزن، لذا سنشرحُ في مقالنا هذا افضل رجيم وقت الدورة الشهرية يُمكنكِ اتّباعه سيّدتي العزيزة.

*كيف تخسرين وزنك في ايام الدورة الشهرية.

عزيزتي الفتاة إليكِ الحل الأمثل للتخلص من الوزن الزائد أثناء الدورة الشهرية، فيجبُ عليكِ اتّباع النقاط التالية:

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حاولي تناول ستة وجبات صغيرة يوميا وبجب ان تحتوي هذه الوجبات على الخضروات والفواكه الطازجة.

قبل أيام الدورة الشهرية حاولي الابتعاد عن الكافين ومنتجاته، كما يُمكنك الابتعاد أيضًا عن الحليب ومُشتقاته والبهارات أيضًا يجب الابتعاد عنها، حيثُ أنّ هَذه المواد سوف تبطّئ من قُدرة الجسم على التخلّص مِن السموم مِمّا يُؤدي لاكتساب الوزن أثناء فترة الدورة ومُعدّل حرق الدهون يظهر بشكل منخفض.

يجبُ عليك المُداومة على أداء التمرينات الرياضية الخاصّة بحرق الدهون الكار ديو على الأقل ثلاثة مرات في الأسبوع لفترة تتراوح من خمسة واربعون دقيقة الى ساعة كاملة، وتتمّ مُمارسة هذه التمرينات قبل موعد بدء الدورة بأسبوعين حتى تبدأ الدورة، وبعدها عليكِ بتكثيف التمرينَات الرياضية، ولتكُن أربع مرات في الأسبوع وقت التمرين المُحدّد لكل جلسة نِصف ساعة تقريبًا.

بعد القِيام بالخطوات السّابقة والمُحافظة على تفاصِيلها لابُدّ وإنّ تحصُلي على نتيجة مرضية بأذن الله ولكِن لا تَستعجلي ظُهور النتائج، حيث أن انحباس المياه في منطقة البطن تُعيق ظهور أي نَتائج فلابد من أن ننتظر انتهاء فترة انحباس المياه.

كيف تخسرين وزنك باستخدام الدورة الشهرية؟ الدورة الشهرية هي نزول الحيض عن المرأة، ويستمر الحيض في النزول لفترة تتراوح ما بين 4 أيام و7 أيام ومتوسط فترة الدورة الشهرية عند اغلب السيدات خمسة أيام عند توقف الحيض يبدا الرحم تلقائيًا في الاستعداد لاستقبال بويضة مُخصّبة يُمكن أن تتحول فيما بعد الى جنين إذا تمت عملية.

*افضل رجيم صحي وقت الدورة الشهرية.

اتّبعي عزيزتي الفتاة هذه النظام الغذائي الصحي لكي تنعمِين بجسم رشيق وجذاب، وذلك يُتّبع أثناء الدورة الشهرية.

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