فيديو صادم.. ببغاء لجين عمران يشتمها :”يا حيوانة”

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 19 أغسطس 2020 03:15 مساءً - ‏54 دقيقة مضت أخبار المشاهير 38 زيارة

على غير المتوقع وجه ببغاء الإعلامية لجين عمر شتيمة لها، حيث وثقت ذلك من خلال مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي.

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وكشفت الإعلامية لجين عمران عن فيديو طريف لها مع بغبغائها “كيوي ” في منزلها .

ويظهر الفيديو الحديث المتبادل بين” لجين ” والبغبغاء ، غير أنه فاجأها عندما سبها قائلا : ” يا حيوانه ” فسرعان ما نهته ” لجين ” وحاولت لفت انتباهه إلى شقيقيها باسل ومازان ليتوقف عن هذه الكلمة .

وقد أثار الفيديو إعجاب الكثير من المتابعين ، بينما أحرجها البعض متسائلاً عن تكرار هذه الكلمة على مسمع البغبغان ، فيما أثنى البعض على منزل ” لجين” الذي ظهر في فيديو آخر مع بعض زميلاتها.