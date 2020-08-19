ببغاء لجين عمران يسبها أمام الجماهير بكلمة بذيئة

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 19 أغسطس 2020 02:13 مساءً - ‏13 دقيقة مضت أخبار المشاهير 17 زيارة

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر الإعلامية لجين عمران وهي تتحدث إلى طائر الببغاء داخل منزلها.

وبينما كانت لجين تحاول أن تنطق الطائر “كيوي” خلال الحديث الدائر بينهما، بتحية الصباح، فاجأها الأخير ليرد عليها بـ”يا حيوانة”، وهو ما أثار غضبها وضحكها في نفس الوقت، وطلبت منه مناداة شقيقيها باسل ومازن، لينهي الطائر الحديث بـ”سلام عليكم”.

وتباينت ردود فعل مرتادي السوشال ميديا على مقطع الفيديو ورأى العديد منهم أن الفيديو مضحك، وراح آخرون لانتقاد لجين عمران على ما يردده الطائر من كلمات، قائلين “إن الببغاء غالباً يردد ما يسمعه”، مرجحين أنها ربما علمته هي أو واحد من أشقائها هذه الكلمة التي بات يرددها بكثرة.