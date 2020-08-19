سبب وفاة الصحفي السوداني كمال حسن بخيت

توفى اليوم الاربعاء 19 أغسطس 2020 الصحفي السوداني كمال حسن بخيت والذي كان متواجدا في القاهرة منذ فترة طويلة لتلقي العلاج من مرضه.

وقالت وسائل إعلام سودانية أن سبب وفاة كمال حسن بخيت جاء إثر معاناة مريرة وطويلة مع المرض، لافتة إلى أن حالته الصحية شهدت تدهورا منذ ساعات صباح اليوم قبل أن يفارق الحياة.

وأضافت أن الصحفي كمال بخيت الذي يعتبر أحد أبرز الإعلاميين في تاريخ السودان خاصة خلال عهد الرئيس السابق المعزول عمر البشير ، نُقل منذ مدة إلى مستشفى متخصص في مصر؛ وحالته الصحية تحسنت.

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وتابعت إن حالة كمال حسن بخيت ساءت الساعات الأخيرة، ما اضطر إلى نقله لقسم العناية المكثفة داخل المستشفى، إلا أن محاولات إنعاشه باءت بالفشل، ليعلن الأطباء عن رحيل قامة إعلامية ووطنية كبيرة.

ونعت وسائل الإعلام السودانية، الصحفي الراحل بخيت الذي عمل في مسيرته المهنية مع عدد من الصحف، من بينها مجلة الوطن العربي، صحيفة القدس العربي، وغيرها من المواقع والمجلات السياسية.

ولم يتوقف الأستاذ كمال بخيت عن تلقي العلم حتى قبل وفاته، إذ تنقل ما بين السودان وأوروبا ومصر والدول العربية، في حين تتلمذ على يديه أبرز الصحفيين في الوقت الحالي على الشاشات الرسمية.