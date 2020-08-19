تراند اليوم : مفاجأة كبيرة.. عمرو دياب يعود للتمثيل مع نتفليكس

القاهرة - الخليج 365

في مفاجأة سارة لمحبي النجم المصري عمرو دياب، يستعد النجم الشهير الى العودة الى عالم التمثيل بعد غياب 27 عاما، من خلال مسلسل عربي على نتفليكس، إحدى أكبر شبكات بث الأفلام والمسلسلات على الإنترنت.

وقال حساب نتفليكس الخاص بمنطقة "الشرق الاوسط" في تويتر على هذا النبأ "عمرو دياب الفنان الأفضل مبيعا في الشرق الأوسط والحائز على 7 جوائز ورلد ميوزك أورد و 6 جوائز أفريكان ميوزيك أورد، يعود للدراما بعد غياب 27 عا

من جهته، قال دياب عبر حسابه الرسمي في تويتر "سعيد جدا بالتعاون مع نتفليكس في هذا العمل الفني الجديد".

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وأضاف دياب "أنا من أشد المؤمنين بأن الفن لغة عالمية، والآن وبهذا العمل الدرامي أنا متحمس جدا مع نتفليكس لأن نصل إلى أكثر من 193 مليون متابع في أكثر من 190 دولة حول العالم للاستمتاع بمحتوى فني جديد -صنع في مصر- ويستمتع به العالم بأكمله".

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وكشف موقع مجلة "فارايتي" الأميركية أن المسلسل، الذي لم يعرف عنوانه حتى الآن، هو عبارة عن دراما موسيقية، يتم إنتاجها حاليا.

وكان آخر ظهور لدياب في دور تمثيلي كان عام 1993، وذلك في فيلم "ضحك ولعب وجد وحب"، إلى جانب الراحل عمر الشريف.