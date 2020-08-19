تراند اليوم : أمريكية تكتشف أنها كانت متزوجة من والدها

أوهايو - مشرق نيوز -

اكتشفت سيدة أمريكية من ولاية أوهايو أن زوجها المتوفي ، هو في الحقيقة والدها الذي تركها حين كانت طفلة.

وذكرت شبكة "سي بي أس" نيوز الإخبارية الأمريكية أن فاليري سبرويل (60 عاماً)، صدمت عندما اكتشفت من عمها عام 2004 أن الرجل الذي تزوجت منه، بيرسي سبرويل، هو في الواقع والدها.

وخضعت سبرويل الى فحص الحمص النووي DNA الذي أكد صلة القرابة بينهما بأنه والدها.

Advertisements

وكانت والدة فاليري قد أخبرتها أنها حملت من سبرويل حين كانت في الـ 15 من العمر، وقد أعطتها لوالديها لتربيتها، وتوفيت عام 1980.

وأعربت فاليري عن شكوكها، في أن يكون الوالد قد عرف أنها ابنته قبل الزواج منها.

يذكر أن فاليري، أم لثلاثة أولاد من زواج سبق زواجها من والدها.

اقرأ أيضاً

وكانت "فاليري" تعيش منذ مولدها مع جديها وكانت تعلم أنهم والديها، بينما كانت والدتها "كريستين" تتوقف كثيراً أمام المنزل لرؤية "فاليري" على أنها صديقة العائلة.