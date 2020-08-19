تراند اليوم : نجاح أول جراحة في العالم لنقل رحم أم لابنتها

نجح أطباء سويديون في إجراء أول زراعة للرحم في العالم وذلك بنقل رحم من أم لابنتها بهدف مساعدتها على الانجاب ، وقد أجريت العمليتين يومي السبت والأحد في مستشفى جامعة "غوتنبرغ " في منطقة سالغرينسكا..

وذكرت "سي ان ان" عن الجراح والأستاذ الدكتور مايكل أولاسون من جامعة "غوتنبرغ " ، فإن الحالة الأولى كانت لامرأة استؤصل رحمها منذ سنوات بسبب جراحة لعلاج سرطان عنق الرحم، في حين أن الحالة الثانية كانت لامرأة ولدت بدون رحم مضيفا انه "حتى الآن، كانت الإجراءات المتبعة ناجحة، ولكن الدليل النهائي للنجاح سيكون في ولادة طفل سليم."

واستنادا إلى المصدر ذاته فإن المرأتين في الثلاثينيات من العمر، خضعتا لعملية في المختبر لتخصيب البويضات وتجميد الأجنة وسوف تحصلان على جنين من خلال تقنية نقل الأجنة في 12 شهرا، وهذا يعني أن الطفل سيولد في غضون 21 شهرا.

ويعمل الفريق الذي يشرف عليه الطبيب ماتس برانستروم والذي يضم 20 باحثاً على هذا المشروع منذ العام 1999. وقد أجريت أول عملية زرع رحم تكللت بالنجاح سنة 2011 في تركيا.