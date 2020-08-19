تراند اليوم : افتتاح مدرسة في اسبانيا لتعليم الدعارة!

فالنسيا – مشرق نيوز-

أقامت اسبانيا أول مدرسة فريدة من نوعها، إنها لا تعلم الحساب والعلوم ، بل تعلمهم كيفية بيع اجسادهن ، حيث تدفع الطالبة او الطالب فيها مائة يورو للحصول على كورس أساسي في البغاء الاحترافي وبأقصى قدر من الخصوصية.

تقدم المدرسة واسمها «تراباخو يا!» أي «أريد عملا!»، دورات تدريب لمدة ساعتين لكلا الجنسين مع تدريبهم على فن الكاماسوترا او كيفية استخدام الادوات الجنسية.

وواجهت المدرسة منذ انطلاقتها معارضة السكان المحليين، مما ادى الى تقديم شكوى ضدها من قبل الحكومة المحلية بسبب الترويج والدعاية لممارسة البغاء.

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وقالت استر لوبيرز بارسيلو، النائبة عن حزب ازكويردا يونيدا أن هذه المدرسة تستفيد من الوضع البائس للنساء اللواتي يحاولن المرور عبر الازمة، ويمكنها بالتالي اغراءهن، وهذا امر لا يمكن التسامح به ابدا .

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لكن المحكمة رفضت هذا الادعاء يوم الجمعة الماضي، لانه لم يتم العثور على اي ادلة تؤكد ان الدعاية المذكورة تركز على القاصرات، او انها تروج بشكل مباشر للدعارة.