تراند اليوم : دراسة: "اللهاية " تتسبب في تعقيدات نفسية لدى الأطفال

واشنطن - مشرق نيوز -



كشفت دراسة طبية حديثة أن "اللهاية أو السكاتة" التي تستعملها الأمهات للتغلب على بكاء الطفل، تُعد من العوامل التي تسبب له مشكلات نفسية، خاصة بالنسبة للذكور.

وأوضحت الدراسة التي أعدها باحثون من جامعة "ماديسون" الأمريكية ، أن السكاتة تعرقل تعبير الطفل عن مشاعره عند الغضب والحزن عن طريق البكاء الذي يتماشى مع تعبيرات وتقاسيم الوجه، لتبدأ المشكلات النفسية في مراحل مبكرة جدًا من حياته الأولى، مشيرة الى أن الاستعمال المتكرر "للسكاتة" يضعف قدرة الأطفال الذكور على التعبير عن مشاعرهم وانفعالاتهم بصورة طبيعية، طبقاً لما ورد بوكالة "أنباء الشرق الأوسط".

تجدر الإشارة إلى أن منظمة الصحة العالمية والأكاديمية الأميركية لطب الأطفال كانتا قد شددتا على ضرورة الحد من استخدام "السكاتة" للأطفال والاستعانة بها في أضيق الحدود وعند الحاجة فقط، حيث أكدت الأبحاث أن الاستغناء عن "السكاتة" مبكراً أو عدم استخدامها في المقام الأول يساعد على زيادة إقبال الأطفال على الرضاعة الطبيعية، في الوقت الذي لوحظ فيه مسئولية "السكاتة" عن عدد من تشوهات الأسنان، بينما أكدت إحدى الدراسات الصادرة في عام 2008 مسئوليتها في زيادة مخاطر عدوى والتهابات الأذن.