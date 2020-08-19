1 18 دوماً ما تتمكن نجمة تليفزيون الواقع الامريكية كايلي جينر من خطف الأنظار أينما حلت مثلما حصل مؤخراً مع ظهورها مع اختها كيندال جينر حيث خطف الثنائي الأضواء حينما ظهرا معاً اثناء ذهابها لتناول وجبة العشاء في سهرة خاصة مثلما ظهر خلال الصور التي التقطت لهما ونشرها موقع الديلي ميل خلال تقرير أشاد فيه بجمال الاختين وروعة إطلالتهما. المصدر: صحيفة اليوم السابع المصرية

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كانت هذه تفاصيل خبر تراند اليوم : كيندال وكايلى جينر تخطفان الأنظار قبل تناول وجبة العشاء معا في ماليبو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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