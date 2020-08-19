تراند اليوم : تنسيق الازهر 2020

تنسيق الازهر 2020 والحد الادنى للكليات ، الأن نتيجة تنسيق الازهر 2020 نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2020 حيث بلغ الحد الأدنى لكلية طب البنات القاهرة 628 درجة بنسبة 96.62% ،وكلية التمريض بنات 601 درجة ،والتربية تخصص عام بنات القاهرة 541 درجة للعلمى و 518 درجة للادبى، وتجارة القاهرة بنات 483 درجة علمى و410 درجة ادبى ،وعلوم القاهرة بنات 585 درجة ،وكلية الصيدلة بنات القاهرة 619 درجة ،وطب اسنان بنات القاهرة 623 درجة ،وهندسة القاهرة بنات 606 درجة.

تنسيق الثانوية الازهرية 2019

كما بلغ الحد الأدنى لكلية طب البنين القاهرة 612 بنسبة 95.54%، وطب بنين دمياط 618 درجة بنسبة 95.08% ،وطب اسيوط 616 درجة بنسبة 94.77% ،وكلية صيدلة بنين القاهرة 609 درجة، كما بلغ الحد الأدنى لكلية الهندسة بنين درجة 593بنسبة 91.23%،وعلوم القاهرة 558 درجة ،والزراعة 473 درجة ،والتجارة علمى 472 درجة و 403 درجة ادبى ،والتربية الرياضية 403 درجة للعلمى و 404 درجة للادبى ،وكلية التربية تخصص عام 431 درجة للعلمى و320 درجة للادبى ،وكلية اللغات والترجمة 539 درجة للعلمى و 496 درجة للادبى ،وكلية الاعلام بنين القاهرة 511 درجة للعلمى و 471 درجة للادبى.

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وأضاف نائب لشئون التعليم والطلاب، أن عدد الطلاب الذين تقدموا بتسجيل رغباتهم بلغ 97369 ،وتم انهاء ترشيحهم بالتنسيق فى 10 ساعات ،موضحا ان عدد الناجحين من طلاب الثانوية 116420 ،وعدد الطلاب الذين تخلفوا عن التسجيل 19051.

كما أعلن الدكتور يوسف عامر ،نائب رئيس جامعة الازهر لشئون الطلاب والتعليم، خلال المؤتمر الصحفى لاعلان نتيجة تنسيق جامعة الازهر ،موعد تعديل الرغبات طبقا للحد الادنى والتوزيع الجغرافى من يوم الاثنين 16 سبتمبر وحتى الاربعاء 18 سبتمبر من خلال موقع بوابة الحكومة الالكترونية، لافتا إلى أن الجامعة ستطبق ما يطبقه المجلس الأعلى للجامعات فيما يخص طلاب شمال سيناء ،وهو تخفيض الحد الأدنى للقبول بالكليات.

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وعلى الطلاب المرشحين للكليات التوجه الى مكتب شؤون الطلاب بالكلية لاتخاذ اجراءات القيد خلال 15 يوم مع تقديم اوراق شهادة نجاح الثانوية وشهادة الميلاد والنماذج الخاصة بالتجنيد ،مع سداد الرسوم المقررة .

وبالمقارنة بين الأعوام السابقة فعلى مدار الاربع أعوام الماضية فكانت نتيجة تنسيق القبول بكليات الجامعة للعام الدراسى 2018-2019، حيث بلغ الحد الأدنى لكلية طب البنات القاهرة 633 درجة بنسبة 97.33%،كما بلغ الحد الأدنى لكلية طب البنين القاهرة 626 بنسبة 96.31%،كما بلغ الحد الأدنى لكلية الهندسة بنين 593 درجة بنسبة 91.23%.

تنسيق الازهر

والحد الأدنى للقبول العام الماضى 2017 بكليات طب البنين القاهرة وأسيوط ودمياط 611 درجة بنسبة 94% ولطب الأسنان القاهرة وأسيوط 604 بنسبة93% ولصيدلة القاهرة601 بنسبة 92,46 ولصيدلة أسيوط591,5 بنسبة 91% ولهندسة بنين القاهرة وقنا 572 بنسبة 88%.

كما أن الحد الأدنى للقبول بكليات طب البنات القاهرة وأسيوط ودمياط 620,5 بنسبة 95,46% ولأسنان القاهرة 618 بنسبة 95.8% ولصيدلة بنات القاهرة وأسيوط 611 بنسبة 94% ولهندسة بنات القاهرة 594 بنسبة 91,38% ولتمريض بنات القاهرة 586 بنسبة 90.15%.

وفى موسم 2015-2016، جاء الحد الأدنى للقبول بكليات الطب بنين 94.54%، وكلية الطب بنات 95.62%، وطب الأسنان بنين 93%، وطب الأسنان بنات 95.31%، وصيدلة بنين91%، وصيدلة بنات 94.23، فيما بلغ الحد الأدنى للقبول بكلية الهندسة بنين 88%، وكلية الهندسة بنات 91.6%، وذلك بانخفاض كبير عن العام الماضى.

وفى الموسم الدراسى 2016-2017 جاء الحد الأدنى للقبول بكليات الطب بنين 96.23%، بنين أسيوط 95%، طب أسنان القاهرة بنين 94.85%، صيدلة بنين القاهرة 93.15%، وكلية الهندسة القاهرة 90.5%، وكلية الطب بنات 97.8%، هندسة بنات القاهرة 93.54%، التمريض للبنات 91.92.%.