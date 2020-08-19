تراند اليوم : تنسيق كليات ادبي 2020

الكلية الحد الأدنى من410 الحد الأدنى من 370 النسبة المئوية اقتصاد و علوم سياسية القاهرة 402 362.8 98.05 الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية 398.5 359.6 97.20 ألسن كفر الشيخ 398.5 359.6 97.20 سياسة واقتصاد السويس 397.5 358.7 96.95 ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 395 356.5 96.34 سياسة واقتصاد بني سويف 395 356.5 96.34 ألسن عين شمس 394.5 356.0 96.22 إعلام القاهرة 394 355.6 96.10 ألسن بني سويف 393 354.7 95.85 ألسن المنيا 392.5 354.2 95.73 ألسن سوهاج 392 353.8 95.61 ألسن أسوان 391.5 353.3 95.49 ألسن الأقصر 391.5 353.3 95.49 آثار الزقازيق بصان الحجر 390.5 352.4 95.24 إعلام بني سويف 389.5 351.5 95.00 إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 389.5 351.5 95.00 آثار القاهرة 387.5 349.7 94.51 آثار دمياط 387.5 349.7 94.51 إعلام جنوب الوادي 387 349.2 94.39 آثار و لغات مطروح 385.5 347.9 94.02 آثار الفيوم 384.5 347.0 93.78 الاعاقة والتأهيل الزقازيق 384.5 347.0 93.78 آثار أسوان 384 346.5 93.66 تربية المنيا 384 346.5 93.66 آثار الأقصر 383 345.6 93.41 تربية عين شمس 382.5 345.2 93.29 تربية الزقازيق 382 344.7 93.17 تربية طنطا 381.5 344.3 93.05 آثار سوهاج 381 343.8 92.93 تربية بور سعيد 381 343.8 92.93 تربية بنها 380.5 343.4 92.80 الاعاقة والتأهيل بني سويف 379.5 342.5 92.56 آثار جنوب الوادي 379.5 342.5 92.56 تربية المنوفية بشبين الكوم 379 342.0 92.44 تربية الإسكندرية 377.5 340.7 92.07 تربية مدينة السادات 375.5 338.9 91.59 تربية المنصورة 375.5 338.9 91.59 تربية دمنهور 375 338.4 91.46 تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 375 338.4 91.46 تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 375 338.4 91.46 تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 374 337.5 91.22 تربية طفولة مبكرة الزقازيق 372 335.7 90.73 فنون جميلة (فنون) المنصورة 372 335.7 90.73 تربية حلوان 372 335.7 90.73 تربية كفر الشيخ 371.5 335.3 90.61 تربية جنوب الوادي 371.5 335.3 90.61 تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 371 334.8 90.49 تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 370 333.9 90.24 تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 368.5 332.5 89.88 تربية طفولة مبكرة بور سعيد 368 332.1 89.76 تربية الفيوم 367 331.2 89.51 تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 366.5 330.7 89.39 تربية بني سويف 365.5 329.8 89.15 تربية بنات عين شمس 365.5 329.8 89.15 تربية (طفولة) طنطا 365 329.4 89.02 تربية (تعليم ابتدائي) بنها 365 329.4 89.02 تربية قناة السويس بالإسماعيلية 365 329.4 89.02 تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 364 328.5 88.78 آداب القاهرة 364 328.5 88.78 تربية سوهاج 363.5 328.0 88.66 تربية أسيوط 363.5 328.0 88.66 تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 361.5 326.2 88.17 تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 361 325.8 88.05 تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 360.5 325.3 87.93 تربية طفولة مبكرة المنوفية 360 324.9 87.80 تربية طفولة مبكرة المنصورة 360 324.9 87.80 آداب عين شمس 360 324.9 87.80 تربية (طفولة) كفر الشيخ 359.5 324.4 87.68 تربية نوعية الزقازيق 358.5 323.5 87.44 تربية طفولة مبكرة المنيا 358.5 323.5 87.44 تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 358 323.1 87.32 تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 357.5 322.6 87.20 تربية نوعية طنطا 357 322.2 87.07 آداب بنها 357 322.2 87.07 تربية نوعية المنيا 357 322.2 87.07 تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 356.5 321.7 86.95 سياحة وفنادق الإسكندرية 355.5 320.8 86.71 تربية السويس 355.5 320.8 86.71 تربية (طفولة) عين شمس 355 320.4 86.59 آداب بور سعيد 354 319.5 86.34 تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 353.5 319.0 86.22 آداب حلوان 353 318.6 86.10 تربية (طفولة) الإسكندرية 352.5 318.1 85.98 فنون جميلة (فنون) حلوان 351.5 317.2 85.73 تربية طفولة مبكرة بني سويف 351 316.8 85.61 تربية طفولة مبكرة أسيوط 351 316.8 85.61 حقوق المنيا 351 316.8 85.61 آداب الإسكندرية 350.5 316.3 85.49 آداب العريش 350.2 316.0 85.41 تربية العريش 349.7 315.6 85.29 تجارة دمياط 349.5 315.4 85.24 تربية نوعية كفر الشيخ 349.5 315.4 85.24 تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 349.5 315.4 85.24 تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 349.5 315.4 85.24 تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 348.5 314.5 85.00 تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط 348.5 314.5 85.00 فنون جميلة (فنون) أسيوط 348 314.0 84.88 تجارة القاهرة 347 313.1 84.63 آداب المنصورة 346.5 312.7 84.51 تجارة المنصورة 346 312.2 84.39 تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 346 312.2 84.39 تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 346 312.2 84.39 تجارة الزقازيق 345.5 311.8 84.27 تربية طفولة مبكرة الفيوم 345.5 311.8 84.27 تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف 344.5 310.9 84.02 فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 344.5 310.9 84.02 تجارة جنوب الوادي 344.5 310.9 84.02 آداب الزقازيق 344 310.4 83.90 تربية طفولة مبكرة القاهرة 344 310.4 83.90 سياحة وفنادق المنصورة 343.5 310.0 83.78 آداب المنوفية بشبين الكوم 343.5 310.0 83.78 تربية طفولة مبكرة دمنهور 343.5 310.0 83.78 تجارة عين شمس 343 309.5 83.66 تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي 342.5 309.1 83.54 تربية (طفولة) جنوب الوادي 342.5 309.1 83.54 تربية طفولة مبكرة مطروح 342.5 309.1 83.54 تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 342 308.6 83.41 آداب طنطا 342 308.6 83.41 آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 341.5 308.2 83.29 آداب انتساب موجه القاهرة 341.5 308.2 83.29 فنون جميلة (فنون) المنيا 341 307.7 83.17 تجارة الإسكندرية 341 307.7 83.17 آداب انتساب موجه عين شمس 339.5 306.4 82.80 تجارة و إدارة أعمال حلوان 339 305.9 82.68 آداب بنات عين شمس 339 305.9 82.68 آداب كفر الشيخ 339 305.9 82.68 آداب و علوم إنسانية السويس 338.5 305.5 82.56 تربية (طفولة) دمنهور 338 305.0 82.44 تربية نوعية القاهرة 337.5 304.6 82.32 آداب انتساب موجه بنها 337.5 304.6 82.32 تجارة كفر الشيخ 337 304.1 82.20 آداب الفيوم 336.5 303.7 82.07 تربية نوعية الإسكندرية 336 303.2 81.95 تجارة بور سعيد 336 303.2 81.95 آداب انتساب موجه حلوان 335 302.3 81.71 فنون جميلة (فنون) الأقصر 335 302.3 81.71 آداب دمياط 334.5 301.9 81.59 آداب دمنهور 334 301.4 81.46 تجارة بنها 334 301.4 81.46 آداب أسوان 333.5 301.0 81.34 آداب انتساب موجه الإسكندرية 332 299.6 80.98 تجارة انتساب موجه القاهرة 332 299.6 80.98 تربية نوعية بنها 331.5 299.2 80.85 حقوق بور سعيد 331.5 299.2 80.85 سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية 331 298.7 80.73 سياحة وفنادق حلوان بالمنيل 330.5 298.3 80.61 تربية (طفولة) العريش 330.2 298.0 80.54 تربية نوعية جنوب الوادي 330 297.8 80.49 تربية جنوب الوادي بالغردقة 330 297.8 80.49 تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 330 297.8 80.49 سياحة وفنادق مطروح 330 297.8 80.49 تربية نوعية المنصورة 329.5 297.4 80.37 حقوق سوهاج 329.5 297.4 80.37 تربية الوادي الجديد 329 296.9 80.24 تربية أسوان 329 296.9 80.24 آداب بني سويف 329 296.9 80.24 تربية نوعية مطروح 328.5 296.5 80.12 تربية (طفولة) سوهاج 328.5 296.5 80.12 تربية نوعية أسيوط 328.5 296.5 80.12 تربية نوعية بور سعيد 328.5 296.5 80.12 تربية دمياط 328 296.0 80.00 آداب انتساب موجه بنات عين شمس 328 296.0 80.00 تربية (طفولة) السويس 328 296.0 80.00 تربية نوعية عين شمس 328 296.0 80.00 تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج 328 296.0 80.00 آداب الوادي الجديد 328 296.0 80.00 تجارة دمنهور 328 296.0 80.00 آداب جنوب الوادي 328 296.0 80.00 تجارة أسوان 328 296.0 80.00 تجارة انتساب موجه عين شمس 328 296.0 80.00 حقوق دمياط 328 296.0 80.00 آداب أسيوط 327 295.1 79.76 تجارة بني سويف 326.5 294.6 79.63 آداب المنيا 326 294.2 79.51 آداب انتساب موجه الزقازيق 325.5 293.7 79.39 تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان 325.5 293.7 79.39 آداب سوهاج 324.5 292.8 79.15 تجارة طنطا 324 292.4 79.02 آداب انتساب موجه بور سعيد 324 292.4 79.02 آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 323.5 291.9 78.90 آداب انتساب موجه المنصورة 323 291.5 78.78 تجارة انتساب موجه الإسكندرية 323 291.5 78.78 تجارة المنوفية بشبين الكوم 322.5 291.0 78.66 آداب انتساب موجه الفيوم 322.5 291.0 78.66 آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 322.4 290.9 78.63 آداب انتساب موجه دمنهور 322 290.6 78.54 تجارة انتساب موجه الزقازيق 321.5 290.1 78.41 تربية (تعليم ابتدائي) السويس 321.5 290.1 78.41 آداب انتساب موجه طنطا 321 289.7 78.29 تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية 321 289.7 78.29 تجارة انتساب موجه بنها 320.5 289.2 78.17 تجارة انتساب موجه المنصورة 320.5 289.2 78.17 آداب انتساب موجه كفر الشيخ 320.5 289.2 78.17 آداب و علوم إنسانية انتساب موجه السويس 320.5 289.2 78.17 آداب انتساب موجه العريش 320 288.8 78.05 تجارة انتساب موجه دمياط 320 288.8 78.05 آداب انتساب موجه أسوان 319.5 288.3 77.93 آداب انتساب موجه دمياط 319.5 288.3 77.93 السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان 319 287.9 77.80 آداب انتساب موجه بني سويف 318.5 287.4 77.68 تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 318 287.0 77.56 تجارة السويس 318 287.0 77.56 دار العلوم القاهرة 318 287.0 77.56 تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية 317.5 286.5 77.44 آداب انتساب موجه جنوب الوادي 317.5 286.5 77.44 أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم 316.5 285.6 77.20 حقوق القاهرة 316 285.2 77.07 آداب انتساب موجه أسيوط 316 285.2 77.07 تجارة مدينة السادات 316 285.2 77.07 تجارة انتساب موجه دمنهور 316 285.2 77.07 آداب انتساب موجه المنيا 315.5 284.7 76.95 تجارة العريش 315.5 284.7 76.95 حقوق عين شمس 315.5 284.7 76.95 آداب انتساب موجه الوادي الجديد 315 284.3 76.83 تجارة أسيوط 315 284.3 76.83 تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 315 284.3 76.83 حقوق بني سويف 315 284.3 76.83 تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 315 284.3 76.83 تجارة انتساب موجه بور سعيد 314.5 283.8 76.71 آداب انتساب موجه سوهاج 314.5 283.8 76.71 حقوق الفيوم 313 282.5 76.34 تجارة سوهاج 313 282.5 76.34 تجارة انتساب موجه طنطا 312.5 282.0 76.22 تجارة انتساب موجه أسوان 312 281.6 76.10 تجارة انتساب موجه السويس 312 281.6 76.10 تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 312 281.6 76.10 تجارة انتساب موجه مدينة السادات 310.5 280.2 75.73 دار العلوم انتساب موجه القاهرة 310 279.8 75.61 تجارة انتساب موجه العريش 310 279.8 75.61 حقوق جنوب الوادي 309.5 279.3 75.49 تجارة انتساب موجه بني سويف 309 278.9 75.37 تجارة انتساب موجه أسيوط 308.5 278.4 75.24 حقوق بنها 308.5 278.4 75.24 حقوق انتساب موجه سوهاج 308 278.0 75.12 تجارة انتساب موجه سوهاج 307.5 277.5 75.00 حقوق الزقازيق 307 277.0 74.88 حقوق حلوان 307 277.0 74.88 حقوق الإسكندرية 306.5 276.6 74.76 أقتصاد منزلى حلوان 305.5 275.7 74.51 حقوق انتساب موجه القاهرة 305.5 275.7 74.51 حقوق انتساب موجه عين شمس 305 275.2 74.39 تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي 305 275.2 74.39 تربية (تعليم ابتدائي) العريش 305 275.2 74.39 حقوق أسوان 305 275.2 74.39 دار العلوم الفيوم 304.5 274.8 74.27 تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ 304.5 274.8 74.27 تربية نوعية الفيوم 304 274.3 74.15 أقتصاد منزلى العريش 304 274.3 74.15 تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم 303.5 273.9 74.02 حقوق انتساب موجه حلوان 303 273.4 73.90 حقوق طنطا 303 273.4 73.90 حقوق أسيوط 302.5 273.0 73.78 تربية (تعليم ابتدائي) دمياط 302 272.5 73.66 حقوق المنوفية بشبين الكوم 302 272.5 73.66 حقوق انتساب موجه بنها 301.5 272.1 73.54 حقوق المنصورة 301 271.6 73.41 خدمة اجتماعية تنموية بني سويف 299.5 270.3 73.05 خدمة اجتماعية حلوان 299.5 270.3 73.05 دار العلوم انتساب موجه الفيوم 299.5 270.3 73.05 تربية نوعية موسيقية المنيا 299.5 270.3 73.05 تربية فنية المنيا 299.5 270.3 73.05 حقوق انتساب موجه بني سويف 299 269.8 72.93 حقوق انتساب موجه الإسكندرية 298.5 269.4 72.80 سياحة وفنادق الفيوم 298.5 269.4 72.80 حقوق مدينة السادات 298 268.9 72.68 خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان 297.5 268.5 72.56 حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 297.5 268.5 72.56 سياحة وفنادق المنيا 297.5 268.5 72.56 حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 297 268.0 72.44 دار العلوم أسوان 296.5 267.6 72.32 حقوق انتساب موجه الزقازيق 296.5 267.6 72.32 حقوق انتساب موجه أسوان 295.5 266.7 72.07 الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية 295 266.2 71.95 دار العلوم المنيا 294.5 265.8 71.83 دار العلوم انتساب موجه أسوان 292 263.5 71.22 أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر 292 263.5 71.22 حقوق انتساب موجه طنطا 291.5 263.1 71.10 حقوق انتساب موجه أسيوط 290.5 262.2 70.85 دار العلوم انتساب موجه المنيا 289.5 261.3 70.61 العالي ترميم الآثار بأبي قير 287.5 259.5 70.12 حقوق انتساب موجه المنصورة 286.5 258.5 69.88 الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية 286.5 258.5 69.88 سياحة وفنادق بني سويف 286.5 258.5 69.88 تربية رياضية بنين المنصورة 286 258.1 69.76 سياحة وفنادق مدينة السادات 285.5 257.6 69.63 تربية نوعية المنصورة بمنية النصر 285 257.2 69.51 حقوق انتساب موجه مدينة السادات 285 257.2 69.51 تربية رياضية بنين جنوب الوادي 284.5 256.7 69.39 سياحه وفنادق الاقصر 284.5 256.7 69.39 الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 اكتوبر 284 256.3 69.27 تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم 283.5 255.8 69.15 تربية رياضية بنين بنها 282.5 254.9 68.90 تربية نوعية المنصورة بميت غمر 282.5 254.9 68.90 تربية نوعية موسيقية الزقازيق 281 253.6 68.54 تربية نوعية فنية الزقازيق 280 252.7 68.29 تربية نوعية فنية كفر الشيخ 279.5 252.2 68.17 تربية نوعية فنية أسيوط 279.5 252.2 68.17 تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقة 279.5 252.2 68.17 تربية نوعية فنية طنطا 279.5 252.2 68.17 خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف 279 251.8 68.05 تربية (طفولة) الوادي الجديد 279 251.8 68.05 العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة 279 251.8 68.05 تربية رياضية بنين الإسكندرية 279 251.8 68.05 ع.دولى اعلام مدينةالشروق 279 251.8 68.05 ع.كندى تكنو.اعلام ت.خامس 279 251.8 68.05 تربية نوعية المنوفية بأشمون 279 251.8 68.05 معهد عالي دراسات تعاونيه و إدارية بالمنيرة بمصروفات 279 251.8 68.05 العالي للاعلام وفنون الاتصال 6 اكتوبر 278 250.9 67.80 تربية رياضية بنين كفر الشيخ 278 250.9 67.80 خدمة اجتماعية الفيوم 277.5 250.4 67.68 العالي للدراسات الادبية كنج مريوط 277 250.0 67.56 تربية (تعليم ابتدائي) مطروح 276.5 249.5 67.44 سكرتاريه بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات 276.5 249.5 67.44 تربية نوعية موسيقية دمياط 275.5 248.6 67.20 تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر 275.5 248.6 67.20 تربية نوعية دمياط 275 248.2 67.07 تربية نوعية فنية الإسكندرية 275 248.2 67.07 تربية نوعية فنية دمياط 274.5 247.7 66.95 تربية رياضية بنين أسيوط 273.5 246.8 66.71 تربية رياضية بنين طنطا 272 245.5 66.34 خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم 271.5 245.0 66.22 معهد عالي تعاون زراعي شعبة تسويق دولي شبرا الخيمة 271.5 245.0 66.22 تربية رياضية بنين سوهاج 270.5 244.1 65.98 خدمة اجتماعية أسيوط 270.5 244.1 65.98 الفني لترميم الآثار بالاقصر 270 243.7 65.85 تربية رياضية بنين الزقازيق 270 243.7 65.85 تربية شعبة تربية فنية السويس 269.5 243.2 65.73 الجزيره العالي للاتصال والاعلام بالمقطم 269.5 243.2 65.73 تربية (تعليم ابتدائي) أسوان 269.5 243.2 65.73 تربية رياضية بنات الإسكندرية 269 242.8 65.61 معهد الاسكندرية العالى للإعلام بسموحة 268.5 242.3 65.49 تربية رياضية بنين مطروح 268.5 242.3 65.49 تربية نوعية فنية بنها 268.5 242.3 65.49 العالي للغات بمصر جديده 267.5 241.4 65.24 تربية رياضية بنين المنيا 267.5 241.4 65.24 العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية 267.5 241.4 65.24 خدمة اجتماعية أسوان 267.5 241.4 65.24 العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا 267.5 241.4 65.24 تربية نوعية موسيقية بور سعيد 267 241.0 65.12 تربية نوعية موسيقية طنطا 266 240.0 64.88 تربية نوعية فنية القاهرة 266 240.0 64.88 معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم ادارية (الدراسة للعام الدراسى 2019-2020 بالمقر البديل بالاسماعيلية) 265 239.1 64.63 تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد 265 239.1 64.63 الفني التجارى ببنها 265 239.1 64.63 تربية رياضية بنين أسوان 264.5 238.7 64.51 خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط 264.5 238.7 64.51 العالي خدمه اجتماعيه بنها 264.5 238.7 64.51 معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة – محاسبة – تجارة خارجية) 264 238.2 64.39 تربية نوعية أسوان 263.5 237.8 64.27 تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة 262.5 236.9 64.02 معهد عالي تعاون زراعي شعبة نظم معلومات زراعية شبرا الخيمة 262 236.4 63.90 خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان 262 236.4 63.90 تربية رياضية بنين بني سويف 261.5 236.0 63.78 الإدارة والسكرتاريه بمصر القديمه 261 235.5 63.66 تربية رياضية بنين حلوان 261 235.5 63.66 معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات) 261 235.5 63.66 تربية (طفولة) أسوان 261 235.5 63.66 معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة 261 235.5 63.66 العالي الدولى للغات والترجمة تجمع خامس 260.5 235.1 63.54 تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية 260.5 235.1 63.54 الفني التجارى بدمنهور 260.5 235.1 63.54 معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية 259 233.7 63.17 تربية نوعية فنية جنوب الوادي 259 233.7 63.17 العالي للدراسات النوعية واللغات جيزه 258.5 233.3 63.05 تربية رياضية بنين الفيوم 258.5 233.3 63.05 الفني التجارى ببنى سويف 258 232.8 62.93 العالي للغات 6 اكتوبر 258 232.8 62.93 القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم 258 232.8 62.93 الفني التجارى بالروضه 257.5 232.4 62.80 المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (ادارة اعمال-محاسبة) 256 231.0 62.44 تربية نوعية موسيقية مطروح 256 231.0 62.44 الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة ادارة الاعمال) 255.5 230.6 62.32 طيبة العالي شعبة ادارة اعمال ومحاسبة المعادى 255.5 230.6 62.32 معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية 255 230.1 62.20 تربية رياضية بنين العريش 255 230.1 62.20 تربية رياضية بنات العريش 254.2 229.4 62.00 تربية رياضية بنين الوادي الجديد 254 229.2 61.95 تربية نوعية موسيقية المنصورة 254 229.2 61.95 معهد عالي خدمه إجتماعيه القاهره بمصروفات 253 228.3 61.71 العالي للعلوم الإداريه 6 اكتوبر 252.5 227.9 61.59 تربية رياضية بنين مدينة السادات 252.5 227.9 61.59 تربية نوعية فنية عين شمس 252.5 227.9 61.59 الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم 252 227.4 61.46 الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم 251 226.5 61.22 المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت 251 226.5 61.22 معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(مالية) 250.5 226.1 61.10 نظم معلومات ادارية قطاميه 250.5 226.1 61.10 العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية 250 225.6 60.98 العالي خدمه اجتماعيه 6 اكتوبر 249.5 225.2 60.85 العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ 249.5 225.2 60.85 المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الادارية 249.5 225.2 60.85 العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول 249 224.7 60.73 الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة 248.5 224.3 60.61 تربية نوعية شعبة مسرح تربوى المنصورة 248 223.8 60.49 العالي تسويق شعبة تسويق تجمع أول 248 223.8 60.49 تربية نوعية موسيقية أسيوط 248 223.8 60.49 تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية 248 223.8 60.49 تربية رياضية بنين بور سعيد 248 223.8 60.49 طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية 247.5 223.4 60.37 العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول 247 222.9 60.24 العالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبة 247 222.9 60.24 العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس 246.5 222.5 60.12 تربية رياضية بنين دمياط 246.5 222.5 60.12 العالي حاسبات و نظم تجمع أول 246 222.0 60.00 المعهد العالي للغات بالمنصورة 246 222.0 60.00 الفني التجارى باسيوط 245.5 221.5 59.88 تربية موسيقية حلوان 245.5 221.5 59.88 العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ 245 221.1 59.76 المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف 245 221.1 59.76 العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس 244 220.2 59.51 العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية 244 220.2 59.51 العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية 244 220.2 59.51 العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال 244 220.2 59.51 العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة سوهاج (شعبة نظم) 243.5 219.7 59.39 العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا 243 219.3 59.27 معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة نظم) 243 219.3 59.27 مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة 242.5 218.8 59.15 معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة 242.5 218.8 59.15 المعهد الكندى العالى للادارة 6 اكتوبر 242.5 218.8 59.15 معهد عالي خدمه إجتماعيه أسكندريه بمصروفات 242.5 218.8 59.15 المتوسط للخدمه الاجتماعية بجاردن سيتى طالبات 242 218.4 59.02 طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم 242 218.4 59.02 العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير 241.5 217.9 58.90 معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (ادرة اعمال) 241.5 217.9 58.90 الفني للفنادق المطريه 241 217.5 58.78 طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم 241 217.5 58.78 الفراعنة العالي إدارة أعمال 240.5 217.0 58.66 الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم 240 216.6 58.54 تربية نوعية فنية مطروح 240 216.6 58.54 معهد المنيا العالى للغات 240 216.6 58.54 تربية رياضية بنات طنطا 240 216.6 58.54 معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات 239.5 216.1 58.41 الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية 239.5 216.1 58.41 الفني التجارى بالزقازيق 239.5 216.1 58.41 التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح 239 215.7 58.29 معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة ادارة) 239 215.7 58.29 العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس 239 215.7 58.29 الفني التجارى بشبرا 239 215.7 58.29 الفني التجارى بالمطريه 239 215.7 58.29 القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية 239 215.7 58.29 التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال 238 214.8 58.05 المعهد العالى للغات بأسوان 237.5 214.3 57.93 معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم 237 213.9 57.80 معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة التسويق) 237 213.9 57.80 عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية 236.5 213.4 57.68 عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة 236.5 213.4 57.68 عالي إدارية ش إدارة أعمال تجمع خامس 236 213.0 57.56 معهد اكتوبر العالي للاقتصاد 236 213.0 57.56 المدينةالعالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية 235.5 212.5 57.44 تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون 235.5 212.5 57.44 العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس 235.5 212.5 57.44 معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية 235 212.1 57.32 ش.مطاعم فني سياحة مطريه 234.5 211.6 57.20 معهد عالي خدمه إجتماعيه بكفر صقر شرقية 234.5 211.6 57.20 المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت 234 211.2 57.07 عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي 234 211.2 57.07 العالي خدمه اجتماعيه سوهاج 233.5 210.7 56.95 معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية – ش محاسبة 233 210.3 56.83 تربية رياضية بنات كفر الشيخ 233 210.3 56.83 المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة 232.5 209.8 56.71 معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية – ش ادارة اعمال 232.5 209.8 56.71 تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر 232 209.4 56.59 المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج 232 209.4 56.59 (المعهد العالى الدولى للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس ( تجارة انجليزى 232 209.4 56.59 الفني التجارى باسوان 232 209.4 56.59 العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية 231.5 208.9 56.46 معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال 231.5 208.9 56.46 تربية نوعية فنية الفيوم 231.5 208.9 56.46 معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم 231.5 208.9 56.46 الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية 231 208.5 56.34 العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر 231 208.5 56.34 معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية – شعبة نظم ومعلومات ادارية بدمياط 230.5 208.0 56.22 معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم تسويق وادارة اعمال 230.5 208.0 56.22 معهد عالي خدمه اجتماعيه دمنهور بمصروفات 230 207.6 56.10 الفني التجارى بسوهاج 230 207.6 56.10 العالي خدمه اجتماعيه المنصوره 229.5 207.1 55.98 القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الاول 229.5 207.1 55.98 العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش 229 206.7 55.85 العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر 229 206.7 55.85 تربية رياضية بنات المنيا 229 206.7 55.85 الفني التجارى بالاسكندريه 229 206.7 55.85 أكاديمية اخبار اليوم 6 أكتوبر علوم إدارية إنجليزي 228.5 206.2 55.73 تربية رياضية بنات الوادي الجديد 228.5 206.2 55.73 عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية 228 205.8 55.61 الفني التجارى بالعريش 228 205.8 55.61 معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. لغات (الدراسة للعام الدراسى 2019-2020 بالمقر البديل بالاسماعيلية) 227.5 205.3 55.49 العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية 227 204.9 55.37 معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم محاسبة 227 204.9 55.37 العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة اداره 227 204.9 55.37 العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية 227 204.9 55.37 النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة 226.5 204.4 55.24 العالي سياحه وفنادق 6 اكتوبر 226.5 204.4 55.24 العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديده 226.5 204.4 55.24 معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم علوم مصرفية واستثمار 226.5 204.4 55.24 المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة – الشرقية 226.5 204.4 55.24 معهد الجيزة العالي للعلوم الادارية بطموه 225.5 203.5 55.00 تربية نوعية موسيقية القاهرة 225.5 203.5 55.00 تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية 225.5 203.5 55.00 معهد العجمي العالى للعلوم الادارية 225.5 203.5 55.00 تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية 225 203.0 54.88 معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية – شعبة التجارة الخارجية بدمياط 224.5 202.6 54.76 مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة 223.5 201.7 54.51 العالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزه 223.5 201.7 54.51 تربية فنية حلوان بالزمالك 223.5 201.7 54.51 المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة 223 201.2 54.39 معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية – شعبة محاسبة بدمياط 223 201.2 54.39 المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة 223 201.2 54.39 العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية 222.5 200.8 54.27 المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة 222.5 200.8 54.27 تربية نوعية فنية المنصورة 222 200.3 54.15 تربية رياضية بنات بور سعيد 221.5 199.9 54.02 تربية نوعية موسيقية المنوفية 221.5 199.9 54.02 المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى 221 199.4 53.90 الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم 221 199.4 53.90 عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط اسكندرية 220 198.5 53.66 العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط 220 198.5 53.66 تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر 219.5 198.1 53.54 العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم 219.5 198.1 53.54 تربية نوعية فنية أسوان 218.5 197.2 53.29 تربية رياضية بنات الفيوم 218.5 197.2 53.29 العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية 218 196.7 53.17 تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية 217.5 196.3 53.05 العالي الفندقى بالاقصر إيجوث 217.5 196.3 53.05 العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش 216.5 195.4 52.80 تربية نوعية موسيقية بنها 216.5 195.4 52.80 النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة 216.5 195.4 52.80 المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية 216 194.9 52.68 المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة 215.5 194.5 52.56 تربية رياضية بنات جنوب الوادي 215 194.0 52.44 رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية 215 194.0 52.44 تربية رياضية بنات المنصورة 214.5 193.6 52.32 تربية رياضية بنات أسيوط 214.5 193.6 52.32 تربية نوعية موسيقية أسوان 214 193.1 52.20 تربية رياضية بنات بني سويف 214 193.1 52.20 تربية رياضية بنات مدينة السادات 213.5 192.7 52.07 تربية نوعية موسيقية الإسكندرية 213.5 192.7 52.07 معهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر 213 192.2 51.95 الفني للفنادق الاسكندريه 212.5 191.8 51.83 الفني التجارى بقنا 212.5 191.8 51.83 تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة 212.5 191.8 51.83 تربية نوعية موسيقية عين شمس 212.5 191.8 51.83 تربية رياضية بنات أسوان 212.5 191.8 51.83 ش.مطاعم فني سياحة اسكندرية 211 190.4 51.46 تربية رياضية بنات سوهاج 211 190.4 51.46 تربية رياضية بنات الزقازيق 210.5 190.0 51.34 تربية نوعية فنية بور سعيد 210.5 190.0 51.34 العالي سياحة وفنادق الغردقة 210.5 190.0 51.34 عالي خدمه إجتماعيه أسوان فرع قنا 209.5 189.1 51.10 تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية 208 187.7 50.73 الفني للخدمة الاجتماعية بقنا 207 186.8 50.49 الفني التجارى بالمنصوره 205 185.0 50.00 معهد عالي خدمه إجتماعيه كفرالشيخ بمصروفات 205 185.0 50.00 العالي خدمه إجتماعيه اسوان 205 185.0 50.00

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