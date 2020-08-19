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تراند اليوم : وفاة سيدة حزنا على ابنها الوحيد المتوفي بفيروس كورونا .. لحقت به بعد 12 ساعة ( صور )

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القاهرة - الخليج 365

في مشهد مؤثر شهدته محافظة المنوفية بمصر، توفيت سيدة بعد ساعات حزنا على وفاة ابنها الوحيد متاثرا بإصابته بفيروس المستجد.

فقد لحقت سيدة مصرية تدعي نادية صبحي غنيم بابنها الوحيد الحافظ لكتاب الله عقب دفنه بـ 12 ساعة، وسط حالة من الذهول من جانب أهالي القرية وفق ما ذكرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

وشارك المئات من المواطنين المصريين في تشييع جثمان الفقيد الشاب أحمد أشرف شعبان، الذي تخرج من كلية الشريعة والقانون، والذي أكد أهالي قريته أنه كان مثالا للأدب والأخلاق.

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ومنذ بدء أزمة ، سجلت السلطات المصرية 96.457 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، توفي منها 5.160حالة، فيما تم الإعلان عن شفاء 59.743 حالة كانت مصابة.

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