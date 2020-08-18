أم كلثوم ركبت الحمار 7 ساعات لتصل إلى الحفل فى أغرب أمسية

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 09:16 مساءً - كانت حياة الفنانة أم كلثوم الأولى في بداية مشوارها الفني تختلف كثيرا عن حياة كوكب الشرق عقب انتقالها إلى القاهرة.

الكاتب والصحفي المصري محمود عوض تناول في كتاب بعنوان “أم كلثوم التي لا يعرفها أحد”، جوانب متعددة من حياة كوكب الشرق الشخصية وبداياتها في عالم الغناء منذ طفولتها ومسيرتها الفنية.

ويعتمد الكتاب على مذكرات أم كلثوم.. مذكرات منها ومذكرات عنها، كما أوضح مؤلفه.

وسرد المؤلف في أحد فصول الكتاب بعنوان: “من مذكرات أم كلثوم: أمي وأبي.. والشيخ أبو العلا”، موقفا غريبا واجهته كوكب الشرق في بداياتها حيث اضطرت إلى الغناء في حفل بلا جمهور لساعات دون أن يسمعها أحد غير مائتي كرسي وذلك بسبب يقظة ضمير والدها في بداية مشوارها الفني.

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وجاء على لسان كوكب الشرق: “كان أبي يتمسك دائما بأن يؤدي واجبه.. في الواقع أن ضميره كان في حالة صحوة مستمرة.. وبسبب يقظة ضميره هذه.. اضطررت إلى الغناء في حفل عام بلا جمهور.. اضطررت إلى الغناء أربع ساعات.. دون أن يسمعني أحد غير مائتي كرسي”.

وتابعت: “كراسي ظلت تسمعني لمدة أربع ساعات في صمت بليغ.. حدث هذا في سنواتي الغنائية المبكرة في الريف”.

وأضافت: في الليلة المتفق عليها ركبت الحمار لمدة سبع ساعات حتى وصلت إلى القرية، وهناك وجدت السرادق مجهزا، لكنه كان بدون جمهور، منوهة بالقول :” لم يكن هناك شخص واحد.. ولا حتى صاحب الفرح”.

وأشارت إلى أن السبب وراء ذلك كان بسبب تلك الليلة من ليالي شهر أمشي، شديدة البرودة، وفضل الناس ألا يغادروا منازلهم.