مفاجأة.. عمرو دياب يعود للتمثيل عبر هذه الشركة

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 09:16 مساءً - ‏40 دقيقة مضت أخبار المشاهير 28 زيارة

كشفت مجلة فارايتي الأجنبية عن مفاجأة من العيار الثقيل حول عودة النجم عمرو دياب إلى التمثيل من خلال مسلسل من إنتاج شبكة نتفليكس الأمريكية.

قال عمرو دياب في تصريحات لمجلة فارايتي :”يسعدني العمل مع Netflix في هذا المشروع الجديد”.

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وأضاف أؤمن دائمًا أن الفن لغة عالمية، وتمكنا من بناء جسور من الروابط والحب مع الثقافات المتنوعة من خلال الموسيقى.

وتابع :”والآن مع هذا المشروع الجديد مع Netflix ، أنا متحمس لأننا سنصل إلى أكثر من 193 مليون عضو في أكثر من 190 دولة حول العالم حيث سيتمكنون من مشاهدة محتوى جديد صنع في مصر ويتمتع به العالم “.

ولم يكشف عمرو دياب عن اسم المسلسل او قصته.