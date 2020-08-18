إماراتي شهير يثير ضجة بعد تغريدة عن دورته الشهرية

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 08:15 مساءً - أثار الناشط الإمارتي بدر خلف، من جديد بتعليقاته وتصرفاته، والغريب أنه في كل مرة يتمكن من أن يستفز الجمهور ويتصدر حديث السوشال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي.

وقبل ساعات تصدر هاشتاغ #بدرخلف_از_كانسلد ضمن حملة للمطالبة بإلغاء متابعة بدر خلف بعد تغريدة مثيرة للجدل له تحدث فيها عن الدورة الشهرية؛ إذ غرد قائلًا: “نفسيتي وقت الدوره نفسية حرمه سمينة تعيش في شقة مستأجرة عندها خمسطعشر طفل مهبول وزوجها مقرف ويشرب خمر ويضربها وأهلها متبرين منها”.

كان لهذه التغريدة وقع مختلف على رواد السوشال ميديا، حيث عادة ما يثير خلف الجدل بتعليقاته وتصريحاته ووصفه لنفسه بالكيكة أو نشره فيديوهات يرقص فيها محاولًا تعليم السيدات الرقص، والحديث عن نفسه كأنه فتاة، إلا أن حديثه عن الدورة الشهرية ومحاولة إقحام نفسه بشكل كبير في خصوصيات النساء والترويج بأنه يعاني منها أثار حفيظة الجمهور بشكل كبير.

ويعدّ بدر خلف من الشخصيات المثيرة للجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبالرغم من الانتقادات التي تطاله والمطالبات بمحاكمته وتجاهله، إلا أن عددا كبيرا من الجمهور يتابعه عبر حساباته.

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وبدأ خلف حياته كمذيع على إحدى القنوات الإماراتية، ثم اتجه بعد ذلك للسوشال ميديا وبدأ بالحديث عن المكياج والماسكات ويصف نفسه بالكيكة، كما أن أغلب مواضيعه موجهة للسيدات ويتحدث عادة كأنه أنثى.

هذا وتسببت تصرفاته هذه باتهامه بالشذوذ الجنسي إلا أن الصادم كان كشف خلف بأنه متزوج ولديه ابنتان.