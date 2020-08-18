فنانة مصرية مسلمة تزوجت بـ 3 منتجين أقباط تعرف عليها

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 08:15 مساءً - تخلو حياة مشاهير الفن من الغرائب والكواليس المثيرة، وهذا ما تحمله حياة الفنانة المصرية سميرة أحمد، والتي قدمت عشرات الأعمال تمثيلا وإنتاجا لتصبح واحدة من أعمدة السينما في مصر.

ولدت الفنانة سميرة أحمد بمحافظة أسيوط يوم ١٥ نوفمبر من عام ١٩٣٥ باسم سميرة أحمد إبراهيم خضر.

وكان والدها يعمل بمحكمة استئناف أسيوط، حيث انتقلت مع الأسرة للقاهرة وعمرها ٦ سنوات، حيث ولعت بنجمات السينما المصرية، وأصيب والدها بمياه بيضاء على عينيه، مما تطلب دخوله المستشفى واضطربت حياة الأسرة ماديا، وعملت شقيقاتها الأكبر في المحلات التجارية.

وبعد أن زحفت المياه البيضاء على عيون والدها، ما استدعى دخوله المستشفى لتضطرب أحوال الأسرة فتكاتفت البنات لمواجهة الأزمة التي أصابتهم فعملت الشقيقة الكبرى نوال في محلات صيدناوي ولصغر سنها هي وشقيقتها خيرية لم يستطيعا العمل مثل شقيقتهما الكبرى.

الصدة قادت الشقيقتين إلى مكتب أحد الريجيسيرات للعمل ككومبارس مقابل خمسين قرشا في اليوم.

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وحاولت أن تبدو أكبر من سنها فعرفت الماكياج وارتدت الفستان بدلا من المريلة وارتفع كعب حذائها لذلك كان يختارها المخرجون لتقوم بأداء الأدوار الصغيرة ولكن سرعان ما نجحت وبدأت بأخذ الأدوار الأكبر حتى حصلت على أدوار البطولة خصوصا في التلفزيون.

وقد عملت ككومبارس في الأفلام لقاء ٥٠ قرشا في اليوم بدءا من عام ١٩٥١ وحتى منتصف عام ١٩٥٢ حيث أسند إليها بعض الأدوار الصغيرة مثل فيلم شم النسيم ١٩٥٢ الذى تعرفت فيه على المنتج بطرس زريبات وتزوجته لتنال أدوارا أكبر في أفلام كلاسيكية مثل ريا وسكينة ١٩٥٢.

وبدأت تنهال عليها الأدوار حتى أحبها الجمهور من أجل ملامحها الهادئة، وحرصها على أداء الأدوار التي تنال تعاطف الجمهور.

وتزوجت الفنانة سميرة أحمد من المنتج اللبناني بطرس زريبات الذي أشهر إسلامه ليتزوجها.

كما تزوجت من الكاتب وجيه نجيب الذي أنجبت منه ابنتها الوحيدة جليلة، ثم تزوجت من المنتج أديب جابر، ثم تزوجت المنتج صفوت غطاس الذي أشهر إسلامه أيضا.

ومن أهم أعمال سميرة أحمد أفلام الخرساء ١٩٦١ وصراع الأبطال ١٩٦٢ وقنديل أم هاشم ١٩٦٨ وأم العروسة ١٩٦٣ والشيماء ١٩٧٢ ومسلسلات غدأ تتفتح الزهور ١٩٨٤ وامرأة من زمن الحب ١٩٩٨، وغيرها من الأعمال الفنية.