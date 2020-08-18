شاهد: بطريقة مدهشة صيني ينقذ والدته من الفيضانات

نشرت صحيفة الشعب الصينية، مقطع فيديو، يوثق لحظة إنقاذ رجل صيني والدته من الفيضانات بطريقة مبتكرة.

ويظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "الشعب" الصينية أحد الأشخاص وهو يستخدم جسم بلاستيكي منفوخ على شكل طائرة فلامينغو لإنقاذ والدته ومساعدته في عبور الشارع المليئ بالمياه.

تسببت الفيضانات التي تضرب جنوب غربي الصين خلال الآونة الآخيرة في غرق شوارع ومدن بأكملها وتهجير مئات الآلاف.

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وفي المناطق التي تغمرها مياه الفيضانات يحاول البعض البحث عن حلول بديلة للخروج من أماكنهم أو إنقاذ ذويهم إلى مناطق آمنة مستخدمين وسائل مختلفة.

ومن بين هذه الوسائل استخدام أجسام منفوخة بالهواء على شكل طائر الفلامينغو لعبور الشوارع التي يغمرها الفيضان.

وأدت الفيضانات إلى تدمير نحو 54 ألف منزل، وتسببت في خسائر تقدر بـ 25.7 مليار دولار، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.