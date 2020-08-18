تراند اليوم : نتائج مسابقة اساتذة التعليم الابتدائي 2018 .. معرفة نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2018 صفحة الاطلاع على نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2018

ننشر لكم زوارنا الاعزاء في الجزائر الحبيب ، نتائج مسابقة اساتذة التعليم الابتدائي 2018 ، فلكثير من المتقدمين يريدون معرفة نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2018 ، لذلك نقدم لكم صفحة الاطلاع على نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2018 ، من خلال الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات شهادة التعليم الابتدائي .

ومن الجدير بالذكر أن وزيرة التربية الوطنية “نورية بن غبريط” وضعت عن حاجة وزارة التربية الوطنية لتسجيل راعب تقديم مسابقة توظيف وزارة التربية الوطنية خارجية والذي تتطلب عدد 8586 منصب وفق البيان الواضح تلك الإحصائية.

بيان حصيلة الوظائف المطلوبة لكل تخصص

عدد 3378 أستاذ بالمدرسة الابتدائية

عدد (329) مستشار التوجيه والارشاد المدرسي والمهني

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عدد (213) مقتصد

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عدد (694) نائب مقتصد

عدد (2265) بوظيفة مشرف التربية

عدد (300) ملحق رئيسي بالمخبر

وكذلك عدد (1407) ملحق بالمخابر

وهذا هو مجموع مسابقة توظيف وزارة التربية الوطنية المكون من 8586 مسابقة توظيف خارجي لخدمة التعليم الابتدائي ورتب إدارية متنوعة وفق الإحصائية.

النتائج من هنا