تراند اليوم : هناا .. موقع الاعلان عن نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2018 في الجزائر .. موقع الاعلان عن نتائج مسابقة الاساتذة 2018 موقع اعلان نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2018

موقع الاعلان عن نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2018 في الجزائر .. موقع الاعلان عن نتائج مسابقة الاساتذة 2018 نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2018 في دولة الجزائر واحدة من النتائج المميزة للغاية التي تلقى ترقب واسع جداً لدى طبقات عديدة من فئة الطلاب والطالبات في الجزائر، وكان ضمن متابعة هذه النتيجة التحليق في البحث عن رابط موقع وزارة التربية الوطنية في الجزائر وهي الجهة المخولة فعلياً بطرح هذه النتائج فور الإعلان عنها والتي نولهيا اهمية خاصة من قبل طواقم العمل في موسوعة الجمهور الإلكترونية هنا والتي تقدم لكم الخدمة الجلية بصدد نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2018 في الجزائر وهي إعلام كل طالب وطالبة على حدا بدرجته التي حصل عليها بإمتياز رقم الجلوس الخاص به ومن خلاله.

نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2018 وزارة التربية الوطنية الجزائرية

حسبما أعلن المفتش العام بوزارة التربية الوطنية الجزائرية الأستاذ نجادي مسقم، فإنه يمكن لكل المترشحين لشهادة التعليم الابتدائي للعام 2018 في ولايات الجزائر المختلفة، الإطلاع على النتائج والتي من المتوقع أن تكون إبتداءا ، مع الإشارة أن نتائج البيام سوف تصبح متاحة للجميع عبر لينك موقع وزارة التربية الوطنية في الجزائر، ونحن نسعى بدورنا لنقل الصورة واضحة للطلاب والطالبات من أجل تحقيق هدف معرفة النتائج عبر الموقع الرسمي ذاك، حيث ومن أجل الإنتقال المباشر إلى موقع وزارة التربية الوطنية في الجزائر .

رابط موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات نتائج من هنــــــــــا.

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وقد أوضحت وزيرة التربية الوطنية أن الوزارة تتمنى للجميع التوفيق، وقالت أنه فور الإعلان عن نتائج مسابقة الأساتذة 2018 سيتم تسليم قرارا التعيين لدي الناجحين واستلام الوظائف في أقرب وقت ممكن، وسنتابع معكم المزيد من التفاصيل الجديدة فيما يخص نتائج مسابقة الأساتذة 2018 الجزائر.

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يذكر أن 740.000 مترشح كانوا مسجلين في هذه المسابقة الوطنية لتوظيف 8.586 أستاذ تعليم ابتدائي و الرتب الادارية.

ومن بين 8.586 منصب مفتوحي هناك 3.378 منصب لأساتذة التعليم الابتدائي و239 لرتبة مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني و 213 لرتبة مقتصد و694 لرتبة نائب مقتصد و2.265 منصب لرتبة مشرف تربية و 300 منصب لملحق رئيسي بالمخابر و 1.407 منصب بالنسبة لملحق بالمخابر.