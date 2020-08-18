تراند اليوم : أغلى جوازات السفر في العالم 2018

أغلى جوازات السفر في العالم 2018

دمشق / الخليج 365

يحتل جواز السفر السوري المرتبة الأولى عالميا من حيث تكلفة الحصول عليه، والتي تتجاوز 400$، وتصل في بعض الأحيان إلى 800$ في الحالات المستعجلة، وذلك برغم تصنيفه في المرتبة الـ 95 عالمياً وفقا لـ "PassportIndex" إذ يسمح لحامله بدخول 10 دول فقط بلا تأشيرة دخول.

يأتي في المرتبة الثانية الجواز الأسترالي 282$، يليه التركي 255$، ومن ثم السويسري بتكلفة تصل إلى 182$، والذي يتميز عن الجواز السوري بأنه يسمح لحامله بدخول 123 دولة حول العالم بلا تأشيرة دخول!