تراند اليوم : وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2018 : نتائج التوجيهي 2018 فلسطين ( نتائج الانجاز 2018 ) نتائج الثانوية العامة 2018 فلسطين

الآن نتائج الثانوية العامة “التوجيهي” في فلسطين غزة والضفة برقم الجلوس، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم في دولة فلسطين في وقت سابق، أنها ستعلن عن نتائج الثانوية العامة لهذا العام في الثاني عشر من يوليو الحالي، والذي يوافق اليوم الأربعاء، هذا ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج الثانوية العامة في الساعات القليلة القادمة، وذلك بحسب ما أعلنت عنه الوزارة مؤخراً.

ونوه من جانبه السيد وزير التربية والتعليم صبري صيدم، أن وزارته أتمت كافة الإجرائات اللازمة في الأيام الماضية، وذلك حرصاً علي الإعلان عن نتائج الثانوية العامة في موعدها المحدد، وأشار الي ان هناك بشريات خير يحملها الي طلاب وطالبات الناجين لهذا العام 2018، وأكد أن هناك نسبة نجاح كبيرة تطال من الفرعين الأدبي والعلمي.

موقع وزارة التربية والتعليم العالي رابط الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس

ومع إنتظار الكثير من أبنائنا الطلاب والطالبات المرحلة الثانوية العامة في فلسطين، تعج الكثير من محلات بيع الحلويات إنتظاراً للإعلان عن نتائج الثانوية العامة، حيث عند الإعلان عن نتائج الثانوية العامة من كل عام، يشرع الكثير من أولياء الأمور في شراء الحلويات بكافة أشكالها وأنواعها، وذلك بهدف توزيعها علي جميع الأقارب والأحبدة المهنئين لهم بنجاح أبنائهم في إختبارات الثانوية العامة، والتي سيتم الإعلان عنها خلال الساعات القليلة القادمة من صباح اليوم الأربعاء، رابط موقع وزارة التربية والتعليم العالي اضغط هنـــــــا.

رابط فحص نتائج الثانوية العامة التوجيهي في فلسطين علمي وأدبي برقم الجلوس

سيتم الإعلان عن نتائج الثانوية العامة بعد قليل عبر موقع وزارة التربية والتعليم العالي، وذلك بنائاً علي ما أقرت به الوزارة في وقت سابق، حيث أعلنت مؤخراً الوزارة الي ان نتائج الثانوية العامة لهذا العام 2018 باتت جاهزة، وسيتم الإعلان عنها صباح اليوم الأربعاء الموافق 12_7_2018، بحدود الساعة العاشرة صباحاً، وفي هذه الفقرة نضع بين أيديكم رابط الإستعلام عن نتائج الثانوية العامة ” التوجيهي” بالفرعين الأدبي والعلمي، وذلك عن طريق الأسم رباعي أو رقم الجلوس، وبعد الإنتهاء من المؤتمر الصحفي الذي سيعقد بعد قليل والذي سيتم الإعلان خلال عن أوائل الطلاب والطالبات علي فلسطين لهذا العام، سيتم نشر كافة النتائج بعدها علي الفور، رابط موقع الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة برقم الجلوس اضغط هنـــــــــا.