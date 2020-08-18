تراند اليوم : حج الجزيرة 2018 المقبولين في قرعة الحج الجزيرة وكسلا نتائج قرعة الحج 2018 السودان والنيل الازرق مباشرة بالاسم

السودان - الخليج 365

من المقرر أن تظهر خلال ساعات قادمة نتائج قرعة الحج في محافظات السودانية الجزيرة وكسلا والنيل الازرق والبحر الاحمر ، مباشرة عبر موقع الادارة العامة للحج والعمرة السودانية .

فقد أعلنت الادارة العامة للحج والعمرة مساء أمس نتائج قرعة الحج والعمرة في الخرطوم للعام 2018 ، حيث ننشر لكم رابط نتيجة القرعة للحج في السودان للعام 1439 2018 ولاية الخرطوم .

بامكان جميع المواطنين الراغبين بالفحص والاستعلام عن نتائج قرعة الحج 2018 السودان ولاية الخرطوم الاستعلام المباشر عن قرعة الحج من خلال ادخل رقم المتابعة أو الرقم الوطني عبر الرابط التالي http://Sudanhaj.com/haj

Advertisements

اقرأ أيضاً

خطوات اكمال الاجراءات حج 1439 في السودان :-

اولا:- الكشف الطبي ثلاثة أيام

من الخميس ٥ يوليو حتي السبت ٧ يوليو ٢٠١٨ م

مطلوب من الحاج الذي وقعت عليه القرعة

٢ صورة شخصية ملونة

٢ صورة شخصية ابيض واسود

١ صورة من الرقم الوطني

شهادة سكن

السداد الالكتروني من جميع فروع بنك الخرطوم

المطلوبات:

1- حضور الحاج/ الحاجة، بنفسه/بنفسها.

2-رقم المتابعة مع اثبات شخصية (بطاقة قومية، جواز سفر، رقم وطني)

*يتسلم الحاج شهادة طبية، ويكمل الخطوة الثانية بتسديد تكلفة الحج المالية في فروع بنك الخرطوم

اماكن الكشف في العاصمة و الولايات عبر الرابط التالي

https://web.facebook.com/media/set/…

ثانيا تسديد الرسوم عبر اي فرع من فروع بنك الخرطوم

وفي الرابط التالي جميع فروع البنك في العاصمة و الولايات

https://web.facebook.com/media/set/…

الخطوة الثالثة و الاخيرة

مقابلة اللجنة

تعلن الخطوة الثالثة خلال الأسبوع ، لاكمال إجراءات الحاج في المراكز من خلال الاتصال، وتسليم جواز السفر ساري المفعول مع صور فوتغرافية، وتفويجه بتحديد مواعيد السفر للأراضي المقدسة، وتحديد مجموعته وأمير الفوج.

اذا لم يتم الاتصال بك لمعرفة مكان تسليم الجواز اتصل علي 5900