فيفي عبده تظهر عارية على البحر

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 11:13 صباحاً - تسبب الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده، في صدمة لدى الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر صورتها أثناء قضاء عطلة صيفية على البحر في الساحل الشمالي.

وظهرت فيفي عبده بإطلالات مثيرة شبه عارية، وهو الأمر الذى أثار حفيظة جمهورهم وواجه بعضهن سيل من الهجوم الشرس.

ونشرت الفنانة فيفى عبده صورتها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور انستجرام، وعلقت عليها قائله ” يا صباح الفل الساحل الشمالي بحبك “.

وقوبلت صور فيفى عبده بعاصفة من الانتقادات وجاءت كالتالي :

– ايه اللي انتي عملاه ده ؟!

– عيب عليكي

– احنا بنحبك يا فيفي بس بلاش الصور دي

واعتادت فيفي عبده على الظهور بوصلات رقص من منزلها لتحارب الملل والروتين نتيجة العزل المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا الذي أصبح وباءً عالميًا.

يذكر أن أحدث أعمال فيفي عبده مسلسل “مملكة الغجر” الذي قامت ببطولته مع كل من حورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم.