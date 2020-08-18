مروحية عسكرية ترمي باقة زهور لامرأة

تحقق السلطات الألمانية في واقعة تحليق مروحية تابعة للجيش على ارتفاع منخفض في ولاية شمال الراين-ويستفاليا، غربي البلاد، بغرض قذف باقة زهور لامرأة بإحدى قرى منطقة زاورلاند.

وقال متحدث باسم الشرطة الجمعة الماضية، إن التحقيقات تُجرى ضد اثنين من أفراد الجيش على الأقل، وهما الطيار وفرد آخر يبلغ من العمر 44 عاماً، بتهمة انتهاك محتمل لقانون الطيران.

وبحسب البيانات، ألقت المروحية على ارتفاع منخفض للغاية طرداً أبيض في بلدة هولتسن. ووفقاً لمعلومات وكالة الأنباء الألمانية، كان يوجد في الطرد باقة زهور من جندي لخطيبته.

وقال المتحدث باسم الشرطة "الخلفية الدقيقة للحادث ما زالت قيد التحقيق".

وبحسب شهود، حلقت المروحية على ارتفاع منخفض فوق هولتسن فترة طويلة الاثنين الماضي، ثم على ارتفاع يتراوح بين 5 و10 أمتار فوق أحد المروج. وأبلغت امرأة من سكان المنطقة الشرطة لأن المروحية أصابت الخيول في أحد المراعي بالذعر، وفق موقع "الجزيرة نت".