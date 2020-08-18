تراند اليوم : هكذا تتحدى الشيخوخة وآثار التقدم في السن

وكالات - الخليج 365

العمر ليس مجرد رقم مكتوب في شهادة ميلادك، يزيد رقماً كل عاماً بعد عام، بل هو بالسعادة والصحة والشعور الداخلي بصغر السن مهما تقدمت السنوات بك. واذا كنت تريد أن تحارب الشيخوخة وآثار التقدم في السن. فاليك بعض النصائح التي يقدمها الخبراء لشيخوخة سعيدة!

مضادات الأكسدة

مع مرور الزمن يفقد الجسم قدرته على محاربة آثار الجذور الحرة التي تتكون نتيجة التعرض للمواد الكيماوية والملوثات، مما يؤدي للشيخوخة المبكرة. وينصح خبراء الصحة بتناول مضادات الأكسدة مثل الفيتامينات A و C و E وبيتا كاروتين الموجودة في الخضروات الطازجة والفاكهة. والتي تحارب الحرة وتصلح الخلايا وتوقف من تأثيرها عليها والحد من أضرارها.

الحلوى مضرة للبشرة!

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التركيز على الخيارات الصحية كأسلوب حياة من شأنه تعزيز الصحة البدنية والعقلية بل وطول العمر. ينصح الخبراء باتباع عدة خطوات بسيطة لتفادى أمراض الشيخوخة والتمتع بصحة جيدة. إذ أنهم يحذرون من الإكثار من تناول الحلوى، مشيرين إلى أن السكر يزيد أيضا من عمر البشرة ويؤدي لفقدان مرونتها وحيويتها.

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التأمل ضد الشيخوخة

أكدت سارة لازار، عالمة الأعصاب بجامعة هارفارد، أن التأمل يلعب دورا كبيرا في تأخير الشيخوخة. وأظهرت دراستها في 2005 أن التأمل بانتظام قد يبطئ ضمور الدماغ الطبيعي المرتبط بالتقدم في السن. فالتأمل يحافظ على المادة الرمادية في الدماغ، وهى الأنسجة التي تحتوي على الخلايا العصبية المسؤولة عن معالجة المعلومات، وتتآكل تلك المادة مع التقدم في العمر، حسب المختصين بالأعصاب.

الذكريات الجميلة والنجاح

يؤكد البروفيسور كلاوس روترمند أن المرء في سن الشيخوخة يحتاج إلى قدر كبير من الثقة بالنفس. وينصح البروفيسور بالتركيز دائما على الأمور الإيجابية، أما السلبية فيجب أن يتعلم الشخص كيفية تقبلها. ويضيف أن الذكريات الجميلة والنجاح الذي يحققه المرء في شبابه، كلها أشياء تجعل من مرحلة الشيخوخة فترة ممتعة.

الرياضة تحارب الشيخوخة

“الاستمتاع بالحياة مهم للتقدم بالعمر، ولا يتعارض مع تناول الأطعمة المحببة وممارسة الرياضة”، هذا ما أكده البروفيسور برند كلاينه غونك. ويوضح رئيس الجمعية الألمانية لطب الشيخوخة أن الرياضة تٌبطئ التقدم بالعمر. وفسر ذلك بأن “الرياضة في الأساس تُجهد الجسم وتُتلف بعض ألياف العضلات ما يسبب الألم.. وهنا يقوم الجسم بترميم تلك الألياف التالفة لنحصل على كتلة عضلية جديدة أكبر من السابقة.”