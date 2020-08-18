تراند اليوم : تعرف على المشروبات الفعالة للتخلص من الكرش للأبد

وكالات - الخليج 365

يعاني الكثيرون من الأشخاص في العالم العربي، من مشكلة “الكرش”؛ بسبب كثرة تناول الأطعمة، والمشروبات مرتفعة السعرات الحرارية، حيث أن هناك مشروبات سحرية تساعد على سرعة التمثيل الغذائي، والتخلص من “الكرش” للأبد.

مشروب أوراق النعناع والشاى الأخضر

المكونات:

– ملعقة كبيرة من أوراق النعناع.

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– ملعقة صغيرة من الشمر.

– ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون.

– ملعقة كبيرة من الشاى الأخضر.

2″-” كوب ماء مغلي.

طريقة التحضير:

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– ضعي جميع المكونات في الماء المغلي، واتركيها على نار هادئة لمدة دقيقة واحدة، ويصفى ويترك ليبرد.

– تناولي المشروب بعد وجبة الإفطار، بـ”30″دقيقة لمدة أسبوعين.

مشروب الروزمارى والقرفة:

يساهم تلك المشروب في تعزيز عمل الجهاز الهضمي، وحرق الدهون، وخسارة الوزن.

المكونات:

– ملعقة من الجنزبيل.

– ملعقة من القرفة.

– ملعقتان من أوراق الغار.

طريقة تطبيق الوصفة:

– ضعي جميع المكونات في وعاء به كوبان من الماء،وتترك لتغلى لدقائق،ثم يتم تصفية المشروب.

– تناولي كوب إلى كوبين من هذا المشروب على مدار اليوم.