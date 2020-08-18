تراند اليوم : تعرّف على خمس خصائص مفيدة للقهوة

وكالات - الخليج 365

أثبت دراسة علمية حديثة، أن القهوة تحتوي على مواد تبطئ نمو أنواع مختلفة من سرطان البروستاتا، ولكن هذه ليست الخاصية المفيدة الوحيدة للقهوة.

ومن الخصائص المفيدة للقهوة:

1- تحمي من تطور ألزهايمر

أثبت علماء مركز بحوث مرض ألزهايمر في تامبا بالولايات المتحدة، أن تناول القهوة يقي من هذا المرض. ووفقا للخبراء، فإن الكافيين يعمل بمثابة حاجز بين الجهاز العصبي المركزي وبين المواد غير المرغوب بها التي يمكن أن تصل عبر الأوعية الدموية (مثل الكوليسترول).

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وقد بينت نتائج دراستهم أن تناول ثلاثة فناجين من القهوة يوميا يخفض خطر الإصابة بمرض ألزهايمر بنسبة 65%.

2- تحافظ على صحة القلب

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أثبتت نتائج دراسة واسعة أجراها علماء كلية الطب في جامعة هارفارد والجامعة الوطنية في سنغافورة ومستشفى النساء في بريغهام، أن أمراض القلب أقل انتشارا بين محبي تناول القهوة. وأثبت الباحثون أن الأشخاص الذين يتناولون 3-5 فناجين من القهوة يوميا، هم أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بثلاث مرات تقريبا.

3- تمنع تطور مرض النقرس بحسب بعض الأبحاث

أثبت علماء كلية الطب في جامعة هارفرد بالتعاون مع أطباء مستشفى بريغهام للنساء، بأنه بفضل خصائص القهوة في تحفيز عملية التمثيل الغذائي، فإن تناولها يمنع تطور مرض النقرس الذي يصيب المفاصل نتيجة تراكم أملاح اليوريا فيها.

4- تقي من النوع الثاني من السكري

أثبت علماء جامعة آرهوس في الدنمارك، أن كافيستول "Cafestol"، وهو أحد مكونات حبوب القهوة، يؤثر إيجابيا في عملية إنتاج الإنسولين في البنكرياس. لذلك فإن تناول القهوة يقي من احتمال الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري.

5- القهوة تطيل العمر

اكتشف علماء جامعة إيهوا النسائية في كوريا الجنوبية ما يثبت أن القهوة تمنع فقدان بروتين الكولاجين الذي يحافظ على مرونة ونعومة الجلد. وإضافة لهذا، أثبت علماء جامعة كوفنتري البريطانية أن الكافيين يساعد على زيادة القوة العضلية لدى كبار السن.

المصدر: ميديك فوروم