تراند اليوم : تعرف على أخطاء تقتل شهية طفلك

وكالات - الخليج 365

يعدّ القلق حول شهيّة الطفل من أكثر الأشياء التي تشغل عقلية الأم لذلك يجب التركيز على نوع الطعام الذي يتناوله الطفل وليس الكمية.

لذلك يُقدّم لك الخبراء العديد من الأخطاء التي يجب تجنبها من أجل الحفاظ على شهية طفلك، بحسب "فوشيا".

فقد يُؤثر تناول الوجبات السريعة وخصوصًا في المساء كوجبة بين الوجبات على فقدان الطفل شهيته أثناء وجبة العشاء حيث تحتوي الوجبات السريعة على عددٍ كبيرٍ من السعرات الحرارية التي يصعُب على الجسم هضمها ما يجعله يفقد شهيته.

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كما أنّ الميل إلى إطعام الطفل الأغذية الموجودة في محلات الطعام التي تحتوي على ملصقات تُؤكّد أنها صحية وهي في الحقيقة غير صحية على الإطلاق وتُؤدي إلى إعاقة دخول السعرات الحرارية لجسم الطفل وتُؤدي لبطء عملية الحرق.

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وبالإضافة إلى ما سبق، فإن عدم تباعد الوجبات بشكل صحيح يؤدي إلى فقدان الشهية فلابد من تناول ثلاث وجبات أساسية ووجبتين خفيفتين بينهم، فهذا هو الروتين المثالي للحفاظ على شهيّة الطفل.