مايا دياب : اشتقنا للاغتيالات من تقصد ؟

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 17 أغسطس 2020 11:14 مساءً - في رد غير متوقع من الفنانة اللبنانية مايا دياب قالت إنها اشتاقت إلى اغتيالات السياسيين.

وكتبت مايا دياب على حسابها في تويتر : بعد هالعناد والتمسّك بمناصبكم والاهمال والاستلشاء فينا اشتقنا للاغتيالات،اغتالوا بعض واحد واحد تتخلصوا لانّه بغير ذلك لن ترحلوا ونحن نريد ذكركم مؤبد”.

وعلق أحد متابعيها قائلا : ” قال أنا عم بدعي كل يوم نخلص من الحقد تفضلوا رجل يصفع الوجه ليش الاغتيالات ما بروح فيها أبرياء يا مايا؟ معقول بتقولي اشتقتت للإغتيالات؟؟ يا رب تقطع هالايام الصعبة بقا ما عاد فيني أقرا حقد وكره عتويتر.. يلي فينا مكفينا”