الموت يفجع الفنان المصري عبد الرحمن أبو زهرة

أعلنت وسائل إعلام مصرية اليوم الأثنين 17 أغسطس 2020، وفاة شقيقة الفنان المصري عبد الرحمن أبو زهرة في أحد مشافي القاهرة.

وكتب نجل الفنان المصري عازف البيانو، أحمد أبو زهرة، عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"توفت فجر اليوم عمتي سعدية"

ونوه نجل الفنان المصري الى أن والده لا يمتلك أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبا الجمهور عدم الانجرار وار صفحات وهمية.

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والفنان عبد الرحمن أبو زهرة، ممثل مصري اسمه بالكامل عبد الرحمن محمود أبو زهرة. تخرج في معهد الفنون المسرحية عام 1958 بعد حصوله على بكالوريوس المعهد.

وعمل موظفاً في وزارة الحربية ثم عين ممثلاً في المسرح القومى عام 1959 أول عمل مسرحي له كان مسرحية عودة الشباب لتوفيق الحكيم.

وشارك في العديد من الأعمال الإذاعية وتميز بمشاركاته في أعمال مأخوذة عن الأدب العالمي التي كان يتم تسجيلها وإذاعتها عبر إذاعة البرنامج الثقافي. ظهر في أدوار تاريخية وكوميدية ودرامية. تم تكريمه في المهرجان الوطني الثالث للمسرح المحترف بالجزائر في مايو 2008.