تراند اليوم : الوقاية من "حب الشباب"

رياض / مشرق نيوز

"حب الشباب" هو مرض جلدي ينتشر في مرحلة المراهقة عند الشباب ويتمثل في التهاب الغدد الدهنية وبويصلات الشعر، وذلك نتيجة لزيادة إفراز الهرمونات التي تساعد على إظهار علامات البلوغ.

وقالت أخصائية الأمراض الجلدية الدكتورة عبير عبدالحليم البهي في تصريح لصحيفة "الوطن" السعودية، إن الوقاية من حب الشباب تكمن في ما يلي: المداومة على تعقيم البشرة المعرضة لملوثات الجو، الامتناع عن اللمس واللعب بهذه الحبوب لإخراج ما بها من مادة بيضاء، لأن هذا ما يؤدي إلى زيادة عدد الحبوب وترك أثر بعد اختفاء الحبة نفسها، تجنب القلق والتوتر النفسي لأنهما سيزيدان من الحبوب .

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تجنب مستحضرات التجميل في هذه الفترة بالذات، تجنب تناول المنشطات البانية للعضلات، تجنب المكياج الكثيف، مع ضرورة إزالته ليلا بكريم منظف لطيف قبل الغسيل، تجنب الغسل بالصابون العادي واستبداله بصابون الأطفال أو الصابون الطبي .

اختاري المنتجات المكتوب فوق عبواتها "خالٍ من الزيوت OIL-FREE"، يمكن استخدام كريمات مقشرة إذا بقيت آثار للحبوب وذلك بعد استشارة الطبيب، تجنب استخدام الزيوت والكريمات الخاصة بالشعر لأن لها تأثيرا غير مباشر على حب الشباب، تناول غذاء متوازن يحتوي على جميع العناصر الأساسية التي يحتاجها الجسم، مراعاة التقليل من الدهون والنشويات والسكريات والشوكولاته والمكسرات واللب والسوداني.

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